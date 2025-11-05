Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Oyun

    GTA 6’nın PS Store sayfası güncellendi: Yeni bir sürpriz kapıda olabilir

    Merakla beklenen GTA 6'nın PlayStation Store sayfası, Rockstar Games'in aylık abonelik hizmeti GTA+'ın eklenmesiyle güncellendi.
    GTA VI
    Reklam
    • Grand Theft Auto 6, PlayStation Store sayfasında yapılan bir güncelleme ile yeni haberlerin yolda olduğuna dair sinyaller verdi.
    • PS Store'daki GTA 6 sayfasına, Rockstar Games'in 2022'de GTA Online için başlattığı aylık abonelik hizmeti olan GTA+ dahil edildi.
    • Bu dikkat çeken güncelleme, Rockstar'ın önümüzdeki günlerde yeni bir duyuru yapabileceğine dair beklentileri güçlendirdi.

    Dünya çapında büyük biri sabırsızlık yaratan GTA 6 henüz piyasaya sürülmedi. Fakat daha şimdiden tarihin en çok beklenen oyunlarından biri haline geldi. Mayıs 2026’da PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformları için yayınlanacak oyun için hala birkaç ay daha beklememiz gerekiyor.

    Serinin hayranları merakla beklenen yeni GTA oyunu hakkında daha fazla bilgi öğrenmek için adeta çıldırıyor. Son olarak PlayStation Store’da yapılan bir güncelleme, Rockstar Games’in gişe rekorları kıran oyununun yakında yeni içeriklere kavuşabileceğinin ilk sinyallerini bizlere veriyor.

    Reklam

    GTA 6’nın PS Store sayfasına GTA+ eklendi

    PS Store mağazası, GTA Online için 2022 yılında başlatılan ek aylık abonelik hizmeti GTA+ sistemini sergilemeye başladı. İlk bakışta bu önemli görünmeyebilir. Fakat yeni oyun henüz yayınlanmadığı için bu hamle, Rockstar Games’in önümüzdeki günlerde yeni bir duyuru yapacağının habercisi olarak yorumlanıyor.

    Yeni GTA+ aylık abonelik seçeneği PlayStation 5 ve PlayStation 5 Pro konsollarında duyuruldu. Fakat henüz Xbox Series X/S mağazasındaki oyun sayfasında ya da Rockstar Games’in Grand Theft Auto 6’ya özel resmi internet sitesinde görünmüyor.

    GTA 6'nın PS Store sayfası güncellendi

    PlayStation Store’da GTA+ ile ilgili detayların ortaya çıkması, Rockstar Games ekibinin GTA 6’nın tanıtımı ile ilgili kademeli olarak dozu artırmayı planladığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

    Bazı analistler ve serinin hayranları, yeni oyundaki güncellenmiş GTA Online deneyiminin mevcut çevrimiçi moddan çok daha iddialı olabileceğini ve hatta yeni oyunun orijinal hikaye modunda bile kilit bir rol üstlenebileceğinin bir işareti olabilir.

    En iyi ücretsiz Steam oyunları (2025): Sıfır bütçeyle maksimum keyif

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    En iyi ücretsiz Steam oyunları (2025): Sıfır bütçeyle maksimum keyif

    Rockstar Games yarın, yani 6 Kasım Perşembe günü yılın son yatırım konferansını gerçekleştirecek. Şimdilik buradaki sunumla alakalı somut bir detay bulunmasa da konferansta yeni GTA oyunuyla alakalı bazı önemli ayrıntıların paylaşılabileceği tahmin ediliyor.

    Son olarak hiçbir ücret ödemeden keyifli bir oyun deneyimi yaşamak istiyorsanız, Steam’deki en iyi ücretsiz oyunlar listemize göz atmanızı tavsiye ederiz.

    Reklam
    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yazın
    Yorum Yazın

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Atatürk Mah. Sütçü İmam Cd. No: 101/2
    Ümraniye, İstanbul 34764
    +90 216 335 66 66
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.