GTA 6’nın PS Store sayfası güncellendi: Yeni bir sürpriz kapıda olabilir

Grand Theft Auto 6, PlayStation Store sayfasında yapılan bir güncelleme ile yeni haberlerin yolda olduğuna dair sinyaller verdi.

PS Store'daki GTA 6 sayfasına, Rockstar Games'in 2022'de GTA Online için başlattığı aylık abonelik hizmeti olan GTA+ dahil edildi.

Bu dikkat çeken güncelleme, Rockstar'ın önümüzdeki günlerde yeni bir duyuru yapabileceğine dair beklentileri güçlendirdi.

Dünya çapında büyük biri sabırsızlık yaratan GTA 6 henüz piyasaya sürülmedi. Fakat daha şimdiden tarihin en çok beklenen oyunlarından biri haline geldi. Mayıs 2026’da PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformları için yayınlanacak oyun için hala birkaç ay daha beklememiz gerekiyor.

Serinin hayranları merakla beklenen yeni GTA oyunu hakkında daha fazla bilgi öğrenmek için adeta çıldırıyor. Son olarak PlayStation Store’da yapılan bir güncelleme, Rockstar Games’in gişe rekorları kıran oyununun yakında yeni içeriklere kavuşabileceğinin ilk sinyallerini bizlere veriyor.

GTA 6’nın PS Store sayfasına GTA+ eklendi

PS Store mağazası, GTA Online için 2022 yılında başlatılan ek aylık abonelik hizmeti GTA+ sistemini sergilemeye başladı. İlk bakışta bu önemli görünmeyebilir. Fakat yeni oyun henüz yayınlanmadığı için bu hamle, Rockstar Games’in önümüzdeki günlerde yeni bir duyuru yapacağının habercisi olarak yorumlanıyor.

Yeni GTA+ aylık abonelik seçeneği PlayStation 5 ve PlayStation 5 Pro konsollarında duyuruldu. Fakat henüz Xbox Series X/S mağazasındaki oyun sayfasında ya da Rockstar Games’in Grand Theft Auto 6’ya özel resmi internet sitesinde görünmüyor.

PlayStation Store’da GTA+ ile ilgili detayların ortaya çıkması, Rockstar Games ekibinin GTA 6’nın tanıtımı ile ilgili kademeli olarak dozu artırmayı planladığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Bazı analistler ve serinin hayranları, yeni oyundaki güncellenmiş GTA Online deneyiminin mevcut çevrimiçi moddan çok daha iddialı olabileceğini ve hatta yeni oyunun orijinal hikaye modunda bile kilit bir rol üstlenebileceğinin bir işareti olabilir.

Rockstar Games yarın, yani 6 Kasım Perşembe günü yılın son yatırım konferansını gerçekleştirecek. Şimdilik buradaki sunumla alakalı somut bir detay bulunmasa da konferansta yeni GTA oyunuyla alakalı bazı önemli ayrıntıların paylaşılabileceği tahmin ediliyor.

Son olarak hiçbir ücret ödemeden keyifli bir oyun deneyimi yaşamak istiyorsanız, Steam’deki en iyi ücretsiz oyunlar listemize göz atmanızı tavsiye ederiz.