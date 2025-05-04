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    Steam Deck: Nisan 2025’te en popüler oyunlar

    Nisan ayında Steam Deck konsolunda en popüler oyunlar belli oldu. Oyuncuların en çok oynadıkları 10 oyun sıralandı.
    Steam Deck
    • Steam Deck'te Nisan ayın en popüler oyunları belli oldu.
    • Listenin zirvesinde yer alan isim Balatro oldu.
    • İlk üç basamağı The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ve Baldur’s Gate 3 tamamladı.

    Valve, platformdaki tüm oyuncuların her bir oyunu oynama sürelerinin toplamını dikkate alarak, Nisan 2025 döneminde dünya genelinde en popüler Steam Deck oyunlarının listesini yayınladı.

    Nisan ayının en dikkat çeken oyunu 22 Nisan’da piyasaya sürülen ve ayın en çok oynanan oyunları arasında ikinci sıraya yerleşen The Elders Scrolls IV: Oblivion Remastered oldu. Taşınabilir konsol cihazında en çok oynanan oyun Balatro, üçüncü sırada yer alan isim ise Baldur’s Gate 3 olarak karşımıza çıktı.

    Öte yandan bu ay en çok oynanan oyunlar arasında Cyberpunk 2077, Schedule I, Elden Ring ve Red Dead Redemption 2 gibi isimler de yer alıyor.

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    Steam Deck – Nisan 2025 en çok oynanan 10 oyun

    Steam’in internet sitesinde yer alan bilgilere göre Nisan 2025 döneminde en çok oynanan Steam Deck oyunları şu şekilde karşımıza çıkıyor:

    1. Balatro
    2. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
    3. Baldur’s Gate 3
    4. Stardew Valley
    5. Schedule I
    6. Vampire Survivors
    7. Elden Ring
    8. The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition
    9. Red Dead Redemption 2
    10. Cyberpunk 2077

    Listelemenin oynanış saati dikkate alınarak yapıldığını ve yalnızca Steam üzerinden çalışan oyunların sayıldığını belirtmekte fayda var. Zira Steam Deck cihazında Windows kurulumunun dışında Epic Games Store ve GOG gibi diğer platformlardaki oyunları kullanmanın resmi olmayan çeşitli yöntemleri de mevcut.

    Steam Deck teknik özellikleri

    İşlemci (APU) AMD APU: 4 çekirdekli, 8 izlekli AMD Zen 2 @ 2.4–3.5 GHz
    GPU AMD RDNA 2, 8 CU @ 1.0–1.6 GHz (1.6 TFLOPs)
    RAM 16 GB LPDDR5 (5500 MT/s)
    Depolama 64 GB eMMC (PCIe Gen 2 x1)
    256 GB NVMe SSD (Gen 3 x4)
    512 GB NVMe SSD (Gen 3 x4)
    Ekran 7 inç LCD, 1280×800 çözünürlük, 60Hz, dokunmatik
    Ses Stereo hoparlör, 3.5 mm kulaklık girişi, USB-C ses, dahili mikrofon
    Kablosuz bağlantı Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0
    Batarya 40Wh (yaklaşık 2–8 saat kullanım)
    Giriş / Kontroller Analog çubuklar (2 adet), trackpad (2 adet), ABXY tuşları, D-pad, tetik ve omuz düğmeleri, özel Steam ve Hızlı Erişim tuşları
    İşletim sistemi SteamOS 3.0 (Arch tabanlı Linux), Windows yüklenebilir
    Boyutlar 298 mm x 117 mm x 49 mm
    Ağırlık Yaklaşık 669 gram
    Bağlantı USB-C (DisplayPort 1.4, USB 3.2 Gen 2, PD 3.0), DisplayPort, Dock desteği

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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