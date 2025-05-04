Steam Deck: Nisan 2025’te en popüler oyunlar

Steam Deck'te Nisan ayın en popüler oyunları belli oldu.

Listenin zirvesinde yer alan isim Balatro oldu.

İlk üç basamağı The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ve Baldur’s Gate 3 tamamladı.

Valve, platformdaki tüm oyuncuların her bir oyunu oynama sürelerinin toplamını dikkate alarak, Nisan 2025 döneminde dünya genelinde en popüler Steam Deck oyunlarının listesini yayınladı.

Nisan ayının en dikkat çeken oyunu 22 Nisan’da piyasaya sürülen ve ayın en çok oynanan oyunları arasında ikinci sıraya yerleşen The Elders Scrolls IV: Oblivion Remastered oldu. Taşınabilir konsol cihazında en çok oynanan oyun Balatro, üçüncü sırada yer alan isim ise Baldur’s Gate 3 olarak karşımıza çıktı.

Öte yandan bu ay en çok oynanan oyunlar arasında Cyberpunk 2077, Schedule I, Elden Ring ve Red Dead Redemption 2 gibi isimler de yer alıyor.

Steam Deck – Nisan 2025 en çok oynanan 10 oyun

Steam’in internet sitesinde yer alan bilgilere göre Nisan 2025 döneminde en çok oynanan Steam Deck oyunları şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Balatro The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Baldur’s Gate 3 Stardew Valley Schedule I Vampire Survivors Elden Ring The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition Red Dead Redemption 2 Cyberpunk 2077

Listelemenin oynanış saati dikkate alınarak yapıldığını ve yalnızca Steam üzerinden çalışan oyunların sayıldığını belirtmekte fayda var. Zira Steam Deck cihazında Windows kurulumunun dışında Epic Games Store ve GOG gibi diğer platformlardaki oyunları kullanmanın resmi olmayan çeşitli yöntemleri de mevcut.

Steam Deck teknik özellikleri