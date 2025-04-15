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    BluTV artık Max oldu: İşte güncel abonelik fiyatları

    BluTV platformunun yeni ismi Max oldu. HBO Max, BluTV'nin yerini alarak nihayet Türkiye pazarına giriş yaptı.
    Max
    • BluTV'nin yeni adı Max oldu.
    • HBO'nun dijital yayın hizmeti, BluTV'nin geçmişini devralarak Türkiye pazarına girdi.
    • Eski abonelikleri koruyan platform, aynı zamanda Hepsiburada işbirliğiyle satın alınan abonelik paketlerini de sürdürüyor.

    Warner Bros. tarafından geçtiğimiz yıllarda satın alınan Türkiye’nin ilk Netflix benzeri dijital platformu BluTV artık Max adı altında yoluna devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda duyurulan bu sürpriz isim değişikliği kararı, 2021 yılından bu yana faaliyet gösteren Max’in (eski adıyla HBO Max) nihayet ülkemize resmi olarak giriş yapmasına olanak sağladı.

    15 Nisan tarihinden itibaren BluTV’nin ismi artık tüm platformlarda Max olarak değiştirildi. Şu anda Apple App Store ve Google Play Store mağazalarından indirebileceğiniz uygulama, BluTV’yi bir adım öteye taşıyarak kullanıcılar için daha geniş bir içerik kütüphanesine ev sahipliği yapıyor.

    Eski BluTV aboneliklerine ne olacak?

    BluTV’nin yeni adresi olarak karşımıza çıkan Max, eski abonelikleri de beraberinde getiriyor. Yani daha önce BluTV’ye abone olduysanız, mevcut üyeliğinizin keyfini çıkarmaya Max’ten devam edebilirsiniz.

    Fakat elbette ki eski abonelerin seyir deneyimine devam etmek için Max internet sitesini ziyaret etmeleri ya da mobil uygulamalarını indirmeleri gerekiyor. Yani cihazınızda yer alan eski BluTV uygulamasından izleme keyfinizi sürdürmeniz maalesef mümkün değil.

    BluTV - Max

    Öte yandan Max, Hepsiburada işbirliği ile alınan abonelikleri de koruyor. Hepsiburada Premium üyelikleri Max’in reklamlı temel paketine taşınıyor.

    Max Türkiye abonelik fiyatları ne kadar?

    Max Standart Paket: Aylık 229,90 TL / Yıllık 2.299 TL

    • Aynı anda 2 cihazda izleme
    • Full HD video çözünürlüğü
    • 30 indirme (sınırlamalar geçerli)

    Max Özel Paket: Aylık 299,90 TL / Yıllık 2.999 TL

    • Aynı anda 4 cihazda yayın
    • 4K UHD ve Dolby Atmos özelliği
    • 100 indirme (sınırlamalar geçerli)

    Max uygulamasını şu anda Google Play Store ve Apple App Store üzerinden mobil cihazınıza indirebilirsiniz.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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