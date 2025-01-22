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    Amiral gemisi Samsung Galaxy S25 Ultra çıktı: Özellikleri ve fiyatı

    2025'in en iyi telefonları arasında rekabet edecek Samsung Galaxy S25 Ultra resmen tanıtıldı. Özellikleri ve Türkiye fiyatı belli oldu.
    Güncelleme:
    Samsung Galaxy S25 Ultra
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    • Samsung Galaxy S25 Ultra resmi olarak piyasaya duyuruldu.
    • Galaxy Unpacked'da tanıtılan amiral gemisi telefon, yılın en iddialı cihazları arasına konumlandırılıyor.
    • Aylardır hakkında birçok sızıntı ortaya çıkan ve büyük bir beklenti yaratan modelin tüm teknik özellikleri ve Türkiye satış fiyatı açıklandı.

    Samsung nihayet amiral gemisi Galaxy S25 Ultra modelinin tüm teknik özelliklerini ve resmi Türkiye satış fiyatı bilgisini açıkladı. Şu anda ülkemizde ön siparişe açılan “premium” segment cihaz, 2025 yılının en iyi telefon modelleri arasına rekabet edecek.

    Birinci sınıf tasarımıyla adından sıkça söz ettirecek Galaxy S25 Ultra modeli S Pen dijital kalem desteğiyle karşımıza çıkıyor. Mobil fotoğrafçılar için olağanüstü bir kamera deneyimi sunan cihazda yüksek performanslı Snapdragon 8 Elite çipinin Samsung modeline özel optimize edilmiş bir sürümü bulunuyor. İşte cihazla ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…

    Samsung Galaxy S25 Ultra teknik özellikleri

    • Ekran: QHD+ çözünürlüğe (3120 x 1440 piksel) ve 1 ila 120 Hz arasında değişken yenileme hızına, 2.600 nit maksimum parlaklığa sahip 6,9 inç 2X Dynamic AMOLED ekran
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy
    • RAM kapasitesi: 12 GB RAM
    • Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama alanı
    • Arka kamera: 200 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş lens, 3x optik yakınlaştırmalı 10 MP telefoto lens ve 5x optik yakınlaştırmalı 50 MP telefoto lens
    • Selfie kamerası: 12MP ön kamera
    • Batarya kapasitesi: 45W şarjlı 5.000 mAh pil
    • Renkler: Titanyum gümüşü, titanyum grisi, titanyum mavisi, titanyum siyahı ve titanyum jetsiyahı (internete özel)
    • Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC
    • Boyutlar: 162,8 x 77,6 x 8,2 mm
    • Ağırlık: 218 gram
    • İşletim sistemi: Android 15 tabanlı One UI 7 kullanıcı arayüzü

    Yılın en iyi Android telefonu olabilir: Galaxy S25 Ultra neler sunuyor?

    Üst düzey donanımıyla rakiplerinin önüne geçmeye aday görünen Galaxy S25 Ultra modeli 2X Dynamic AMOLED ekran ile geliyor. Daha küçük modellerde bulunmayan, yansımaları engelleyen özel camla sunulan modelde artık 6,9 inç ile biraz daha büyük bir yapıya bürünüyor.

    Samsung’un yeni performans canavarı telefonu selefinde de yer alan QHD+ çözünürlüğü, 120 Hz yenileme hızını ve 2.600 nit’lik en yüksek parlaklığı koruyor. Modelin öne çıkan yenilikleri arasında, yapay zeka ile görüntülenen içeriği optimize ederek daha keskin görüntüler ve daha parlak renkler vaat eden ProScaler teknolojisi öne çıkıyor.

    Samsung Galaxy S25 Ultra
    Görsel: Samsung

    Temel ve Plus versiyonları gibi Galaxy S25 Ultra da Snapdragon 8 Elite for Galaxy çipiyle birlikte geliyor. Cihazda 12 GB RAM’in yanı sıra 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama alanı seçenekleri sunuluyor. Ayrıca belirli Asya ülkelerine özel 16 GB RAM’li sürüm olacağı vurgulanıyor.

    Samsung buhar odası ısı dağıtım sistemini yüzde 40 artırırken, daha küçük modellerde yaklaşık yüzde 15’lik bir artış elde edildi. Bu da uzun süreli kullanım sırasında tam performans vaat ediyor. Işın izlemede yüzde 40’a varan iyileştirme, oyunlarda yüzde 18 daha fazla fps ve yüzde 40 daha güçlü NPU sağlanıyor.

    Samsung Galaxy S25 Ultra
    Görsel: ZDNET

    Mobil fotoğrafçılar için ana kamera ve 3x ile 5x telefoto sensörler korunurken, ultra geniş açılı sensör ise nihayet hak ettiği yükseltmeyi alıyor. Zorlu aydınlatma koşullarına sahip ortamlarda çok daha ilginç görüntüler sunmaya yardımcı olacak yeni bir 50 MP sensör sunuluyor. Ön tarafta ise 12 MP selfie kamerası yine aynı kalıyor.

    Samsung Galaxy S25 Ultra Türkiye fiyatı ne kadar?

    • Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256 GB: 83.499 TL
    • Samsung Galaxy S25 Ultra 12/512 GB: 91.499 TL
    • Samsung Galaxy S25 Ultra 12/1TB: 101.499 TL
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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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