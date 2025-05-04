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    Take-Two patronundan GTA 6 açıklaması: Beklediğinize değecek

    Take-Two Interactive CEO'su Strauss Zelnick, GTA 6 oyununun ertelenme haberine ilişkin yorumda bulunarak Rockstar'a olan güvenini vurguladı.
    Take-Two Interactive - GTA 6
    • Geçtiğimiz günlerde GTA 6'nın 2026 Mayıs 2026'ya ertelendiği açıklandı.
    • Normal şartlarda Rockstar Games'in oyunu 2025 sonbaharında yayınlaması bekleniyordu.
    • Rockstar'ın çatı şirketi olan Take-Two Interactive'in CEO'su Strauss Zelnick, GTA 6'nın ertelenmesiyle ilgili yorumda bulundu.
    • Zelnick, Rockstar ekibine güvenini vurgulayarak bu ek sürenin beklentileri karşılayacağını ifade etti.

    Rockstar Games merakla beklenen Grand Theft Auto VI’nın (GTA 6) 2026 yılına ertelendiğini geçtiğimiz günlerde resmen doğruladı. Oyun dünyasının dört gözle takip ettiği bu önemli gelişme, serinin hayranlarını son derece üzse de aslında bakıldığında pek çok kişi için hiç de sürpriz olmadı.

    2024’ün başından bu yana sektör uzmanları, başlangıçta 2025 sonunda piyasaya çıkacağı iddia edilen projenin geliştirilmesinde gecikmeler yaşandığına dikkat çekiyor. Bu anlamda söz konusu ertelenme kararı fazla şaşırtıcı olmuyor.

    Oyunun gecikmesi bazı kamuoyunda hayal kırıklığına yol açsa da Rockstar Games’in birinci sınıf deneyimler sunma konusundaki itibarı beklemeyi haklı çıkarıyor. Pek çok analiste göre şirketin hayranlarından talep ettiği ek üretim süresi, serinin yeni bölümünden beklenen yankı uyandıran başarıyı garantilemede belirleyici faktör olabilir. Son olarak Take-Two Interactive liderinden gelen açıklama, bu konuda oyunseverleri tatmin ediyor.

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    Strauss Zelnick, GTA 6’nın ertelenmesine ilişkin yorum yaptı

    Rockstar Games’in ana şirketi Take-Two Interactive, stüdyonun kararını tam olarak desteklediğini ifade etti. Şirketin CEO’su Strauss Zelnick yaptığı resmi açıklamada oyunun potansiyeline olan güveni ve mükemmelliğe ulaşmak için gereken zamana saygı göstermenin önemini yineledi:

    “Rockstar’ın GTA 6 için yaratıcı vizyonlarını hayata geçirmek için zaman ayırmasını ve izleyici beklentilerini aşan devrim niteliğinde bir eğlence deneyimi sunmasını tam olarak destekliyoruz.

    Olağanüstü portföyümüzü sunmaya devam ederken, işletmemiz genelinde sürdürülebilir uzun vadeli bir büyüme dönemi sağlamayı ve hissedarlarımız için daha fazla değer yaratmayı umuyoruz.”

    Mevcut nesil konsollara özel olarak piyasaya sürülmesiyle GTA 6, beklenen PlayStation 5 Pro gibi gelişmiş modellerin satışlarını artıracak önemli bir parça olarak görülüyordu. Daha da sürükleyici ve teknik açıdan daha zorlayıcı bir açık dünya vaadi, oyunu premium donanım pazarını hareketlendirecek önemli bir seçenek haline getirdi.

    GTA 6
    Görsel: Rockstar Games

    Mayıs 2026’da piyasaya çıkacak

    GTA 6’nın 2025’te çıkmaması anlık gelirleri etkileyebilse de Take-Two Interactive, işletmesi için olumlu yılların önünü açacağını öngörüyor. Şirketin CEO koltuğunda oturan Zelnick, şirketin mevcut portföyünün güçlü ve çeşitlendirilmiş olmaya devam ettiğini, bunun da hissedarlar için sürdürülebilir büyüme ve değer yaratma döngüsünü sağlayacağını belirtti.

    Son açıklamalara göre GTA 6 oyunu 26 Mayıs 2026’da piyasaya çıkacak. Yani bu tarihin hala şirketin bir sonraki mali yılı içerisinde yer aldığını belirtmekte fayda var.

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    O zamana kadar Take-Two, Zelnick’in de tanımladığı gibi “olağanüstü ürün serisini” oluşturan oyunların kademeli olarak piyasaya sürülmesine ve diğer franchise’lara odaklanmaya devam edecek.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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