En iyi ücretsiz Steam oyunları (2025): Sıfır bütçeyle maksimum keyif

En iyi ücretsiz Steam oyunları ile cebinizden herhangi bir para vermeden eğlence dolu anlar yaşayabilirsiniz. Sizler için derlediğimiz listede yer alan bedava oyunlar, oyunseverlere keyifli bir vakit sunmayı vaat ediyor. Farklı türlerde çok sayıda oyunun yer aldığı liste, herkese hitap edebilecek birbirinden kaliteli yapımlara ev sahipliği yapıyor.

Steam ücretsiz oyun kataloğunda yüzlerce farklı seçenek sunuyor. Aksiyon-macera oyunlarından RPG yapımlarına, FPS’ten MOBA’ya birçok oyun karşımıza çıkıyor. Hayatta kalma, strateji, spor, smülasyon, bulmaca, yarış ve daha pek çok türden oyunları bir araya getirdiğimiz listede mutlaka sizler için de mükemmel bazı seçenekler olacaktır.

En iyi ücretsiz Steam oyunları hangileri?

Sizler için en iyi bedava Steam oyunları arasında öne çıkan bazı yapımları bir araya getirdik. Kısa bir şekilde özetlediğimiz oyunlar, fragman videosu ve sistem gereksinimleri ile birlikte karşınıza çıkacak. Böylelikle bir bakışta size hitap eden oyunun hangisi olduğunu seçebileceksiniz.

En iyi ücretsiz Steam oyunları listemize geçmeden önce aşağıda yer alan yapımları sizler için tek bir tabloda buluşturduk. Oyunların türleri ve Metacritic puanları gibi ayrıntılara buradan göz atabilir, ardından birbirinden ilgi çekici yapımlar arasında daha detaylı olarak keşfe dalabilirsiniz.

İçeriğe geçmeden önce hazırladığımız listenin tamamen editöryal bir seçkiye dayandığını belirtmek isteriz. Eğer siz de hazırsanız başlayalım…

Counter-Strike 2 (CS2)

En iyi ücretsiz Steam oyunları arasında yer alan Counter-Strike 2 (CS2), ilk olarak 2023 yılında piyasaya sürüldü. Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) oyununun yenilenmiş ve geliştirilmiş sürümü olarak karşımıza çıkan FPS türündeki oyunun aslında bir hikayesi bulunmuyor.

Oyun çevrimiçi çok oyunculu moda odaklanıyor. Rekabetçi bir deneyime ev sahipliği yapan CS2 oyununda iki karşı taraf, birlikleriyle düellolarda bomba yerleştirme veya etkisiz hale getirme gibi hedefler için ya da yalnızca öldürme sayısı için birbirleriyle rekabet ediyor.

CS2’de oyuncular birbirleriyle takımlar kurabilir veya yabancılar arasındaki çatışmalara katılabilir. Counter-Strike 2’de ayrıca farklı silah seçenekleri, çeşitli kozmetik aksesuarlar ve diğer estetik faydaları içeren bir para kazanma sistemi sunuyor. Son olarak oyunun Steam’in arkasındaki şirket olan Valve’ın kendi yapımı olduğunu da hatırlatmakta fayda var.

Gereksinim İşletim Sistemi İşlemci Bellek Ekran Kartı Depolama Minimum Windows 10 Intel Core i5-2500K veya AMD FX-6300 8 GB RAM NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7850 15 GB kullanılabilir alan Önerilen Windows 10 Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 5 1600 16 GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580 15 GB kullanılabilir alan

The Sims 4

2014 yılında piyasaya sürülen oyun başlangıçta ücretli olarak satılıyordu. Ekim 2022’de tamamen ücretsiz oynanabilir hale gelen The Sims 4 tüm içeriğiyle birlikte keyifli bir simülasyon deneyimi sunuyor. Şu anda oyunu hiçbir ekstra ücret ödemeden indirip keyfini çıkarabilirsiniz. Ancak oyuncular isterse oyunun sunduğu eşya sayısını ve oynanış seçeneklerini artıran ücretli DLC paketleri ve koleksiyonlardan da yararlanabilir.

Electronic Arts tarafından geliştirilen popüler hayat simülasyonu oyunu The Sims 4 türünün en başarılı örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Oyun, kendi “Sim”inizi, yani karakterinizi yaratmaktan ve hayatını ilişkiler kurarak, iş arayarak ve evini dekore ederek vakit geçirmekten oluşuyor. En iyi bedava Steam oyunları arasında yer alan bu oyunun “alternatif bir hayat” arayanlar için mükemmel bir seçim olabileceğini vurgulamak isteriz.

Gereksinim İşletim Sistemi İşlemci Bellek Ekran Kartı Depolama Minimum Windows 7, 8, 8.1, 10 Intel Core 2 Duo 1.8 GHz veya AMD Athlon 64 Dual-Core 4000+ 4 GB RAM NVIDIA GeForce 6600 veya ATI Radeon X1300 veya Intel GMA X4500 En az 15 GB boş alan Önerilen Windows 7, 8, 8.1 veya 10 Intel Core i5 veya daha hızlı, AMD Athlon X4 4 GB RAM NVIDIA GTX 650 veya daha iyisi En az 18 GB boş alan

PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG)

PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) büyük bir haritada birkaç oyuncunun karşı karşıya geldiği ve son kurtulanın başarıya ulaştığı “Battle Royale” tarzında keyifli bir deneyime kapı aralıyor. En iyi ücretsiz Steam oyunlarından birini olan bu yapım, hem mobil hem de PC sürümüyle türünün en popüler seçeneklerinden biri olarak tanınıyor.

PUBG zamanla başarısının ardından doğan rakiplerine karşı bir miktar gerilese de sürekli güncellemeler sayesinde oyun hala güncelliğini korumaya devam ediyor. PlayerUnknown’s Battlegrounds oyuncuların tercihine bağlı olarak birinci veya üçüncü şahıs bakış açısıyla oynanabiliyor. Tüm bunlar için herhangi bir ücret ödemeniz gerekmiyor. Fakat ekstra içerikler için ücret ödemek isteyenlere çeşitli özel kostümler, silahlar ve sezonluk biletler sunuluyor.

Gereksinim İşletim Sistemi İşlemci Bellek Ekran Kartı Depolama Minimum 64-bit Windows 7, 8.1, 10 Intel Core i5-4430 veya AMD FX-6300 8 GB RAM NVIDIA GeForce GTX 960 2GB veya AMD Radeon R7 370 2GB 30 GB kullanılabilir alan Önerilen 64-bit Windows 7, 8.1, 10 Intel Core i5-6600K veya AMD Ryzen 5 1600 16 GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB veya AMD Radeon RX 580 4GB 30 GB kullanılabilir alan

Apex Legends

Apex Legends oyunu Titanfall serisinin de yaratıcısı olan Electronic Arts ve Respawn Games tarafından geliştirildi. Sevilen oyun aslında Titanfall ile aynı evrende geçiyor. Fakat ondan farklı olarak dev robotlar kullanılmıyor.

Atış oyununda Battle Royale önerisinin yanı sıra birinci veya üçüncü şahıs oynanış seçeneği de bulunuyor. Oyun üç kişilik takımlar halinde oynayabiliyor. Oyuncular ayrıca karakterlerin, görünümlerin ve diğer kozmetik öğelerin kilidini açabilir veya satın alabilir. Apex Legends’ta savaşlarda kullanabileceğiniz birçok silah seçeneği yer mevcut.

Gereksinim İşletim Sistemi İşlemci Bellek Ekran Kartı Depolama Minimum 64-bit Windows 7 Intel Core i3-6300 3.8GHz / AMD FX-4350 4.2GHz Dört Çekirdekli İşlemci 6 GB RAM NVIDIA GeForce GT 640 / Radeon HD 7730 En az 22 GB boş alan Önerilen 64-bit Windows 7 Intel i5 3570K veya eşdeğeri 8 GB RAM NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 290 En az 22 GB boş alan

The Finals

En iyi ücretsiz Steam oyunları listemizin olmazsa olmazlarından The Finals, türün birçok kuralını takip eden, fakat öncülüyle kendini farklılaştırmaya çalışan bir diğer birinci şahıs nişancı oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyun, karakterlerin zorluklarla dolu bir arenada ve ele geçirilmeyi bekleyen stratejik noktalarda savaştığı büyük bir dinamik ortam sunuyor.

Üç kişiden oluşan takımlar puan kazanmak için yarışıyor ve rakiplerini ateşli silahlarla ortadan kaldırabiliyor. 2023 yılı sonlarında piyasaya sürülen ve grafik kalitesiyle dikkat çeken FPS oyunu, pek çok eleştirmen ve oyunsevere göre türünün en güzellerinden birini teşkil ediyor. Aksiyon sahneleri ile oyun saatlerce oynanabilir keyifli bir deneyime kapı aralıyor.

Gereksinim İşletim Sistemi İşlemci Bellek Ekran Kartı Depolama Minimum Windows 10 (64-bit) Intel Core i5-2500K veya AMD FX-8350 8 GB RAM NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD Radeon RX 580 30 GB kullanılabilir alan Önerilen Windows 10 (64-bit) Intel Core i7-4770K veya AMD Ryzen 5 1600 16 GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1070 veya AMD Radeon RX Vega 56 30 GB kullanılabilir alan

Destiny 2

Ücretsiz Steam oyunları içerisinde bulunan Destiny 2 aslında başlangıçta ücretli çok oyunculu nişancı oyunu olarak doğmuştu. Zamanla ana erişimi ücretsiz hale geldi. Destiny 2’de oyuncular, dünya çapında düzeni bozan karanlık güçlerle yüzleşmek zorunda kalan savaşçılar olan Muhafızları kontrol ediyor. Bu sürükleyici macera üç kişiye kadar takımlar halinde görevlere ya da baskınlara katılmak ve zorlukların üstesinden gelmekten oluşuyor.

Destiny 2 birinci veya üçüncü şahıs nişancı tarzında bir oyun olarak türünün en beğenilen yapımlarından biri haline geliyor. Oyuncular istediği sınıftaki bir muhafızı kontrol ederek becerilerini ve güçlerini geliştirebiliyor. Sevilen oyun ayrıca bazı MMORPG öğeleri taşıyor. Yine de haritada ya da merkezlerde birden fazla oyuncuyla etkileşime girmek mümkün kılınıyor.

Gereksinim İşletim Sistemi İşlemci Bellek Ekran Kartı Depolama Minimum Windows 7 / 8.1 / 10 (64-bit) Intel Core i3-3250 veya AMD FX-4350 6 GB RAM NVIDIA GeForce GTX 660 2GB veya AMD Radeon HD 7850 2GB 105 GB kullanılabilir alan Önerilen Windows 7 / 8.1 / 10 (64-bit) Intel Core i5-2400 veya AMD Ryzen R5 1600X 8 GB RAM NVIDIA GeForce GTX 970 4GB veya AMD Radeon R9 390 8GB 105 GB kullanılabilir alan

Overwatch 2

“En iyi Steam oyunları” deyince elbette ki Overwatch 2’den bahsetmeden geçmek doğru olmayacaktır. Sevilen oyun piyasaya sürüldüğünde büyük bir başarı yakaladı. Tıpkı Destiny 2 gibi ilk aşamada ücretli olan oyun zamanla bedava hale geldi.

Overwatch 2 şu anda tamamen ücretsiz olarak Steam’de mevcut. Karakterler için görünümler ve diğer eşyalar gibi oyun içi satın alma seçeneklerinin de yer aldığını hatırlatmakta fayda var. FPS oyunu 5 kişiye kadar takımlar halinde çok oyunculu oynama imkanı sağlıyor.

Bayrağı ele geçirme, hayatta kalma veya kargoyu alma gibi daha az popüler modlar da bulunuyor. Oyunda D.Va, Mercy, Reaper, Genji gibi karizmatik kahramanların yer aldığı geniş bir yelpaze karşımıza çıkıyor. Oyuncular bunlar arasında dilediği seçimi yapmakta özgür…

Gereksinim İşletim Sistemi İşlemci Bellek Ekran Kartı Depolama Minimum Windows 10 64-bit Intel Core i3 veya AMD Phenom X3 8650 6 GB RAM NVIDIA GeForce GTX 600 serisi, AMD Radeon HD 7000 serisi veya Intel HD Graphics 4000 50 GB kullanılabilir alan Önerilen Windows 10 64-bit Intel Core i7 veya AMD Ryzen 5 8 GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD R9 380 50 GB kullanılabilir alan

eFootball 2025

Tüm zamanların en iyi futbol oyunları arasında kabul edilen Pro Evolution Soccer (PES) serisi geçtiğimiz yıllarda tamamen ücretsiz oynanabilen “eFootball” olarak yenilendi. PES’in sonunu getiren oyun, Steam’de bedava olarak oynanabiliyor.

Konami’nin bir zamanlar çok başarılı olan ve hala daha büyük bir hayran kitlesine ev sahipliği yapan futbol oyunu serisi, EA Sports FC 25 gibi ücretli bir oyunu satın almaya bütçesi yetmeyen oyuncular için mükemmel bir seçenek olabilir. Oyunda Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi favori takımlarınızı seçebilir; Avrupa’nın elit liglerinde Real Madrid, Manchester City, AC Milan, Paris Saint-Germain (PSG) ya da Barcelona gibi dünya devleriyle uzun soluklu bir maceraya adım atabilirsiniz.

eFootball 2025 oyunu kendi takımınızı oluşturup yönetme, oyuncu kiralama ve satma şeklinde gerçekleşiyor. Fakat aynı zamanda bilgisayara ve diğer kullanıcılara karşı takımlarla maç yapmak da mümkün. Oyun modern grafikler ve sahadaki sporun gerçekçi bir simülasyonunu sunuyor. Oyunun ayrıca iOS ve Android cihazlarda da ücretsiz olarak sunulduğunu hatırlatalım.

Gereksinim İşletim Sistemi İşlemci Bellek Ekran Kartı Depolama Minimum Windows 10 – 64bit Intel Core i5-2300 / AMD FX-4350 8 GB RAM GeForce GTX 660 Ti / Radeon HD 7790 50 GB kullanılabilir alan Önerilen Windows 10 – 64bit Intel Core i5-7600 / AMD Ryzen 5 1600 8 GB RAM GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 590 50 GB kullanılabilir alan

Fall Guys

En iyi ücretsiz Steam oyunları arasında yer alan Fall Guys, Mediatonic’in 2020 yılında ücretli olarak yayınladığı bir Battle Royale oyunu olarak karşımıza çıktı. Oyunun ücretsiz versiyonu ise ilk olarak geliştirici stüdyoyu satın alan Epic Games tarafından 2022 yılında yayınlandı.

Oyunun ismi, oyuncunun bir tür “çılgın yarış” gibi farklı zorlukların üstesinden gelmesi gereken aşamalardan oluşuyor. Japon oyun şovlarından esinlenilen bu zorluklar arasında sahte kapılar, hareket eden zeminler ve hatta sizi oyundan atabilecek büyük sarkaçlar bile yer alıyor. Oyun, 60’a kadar katılımcının yer aldığı maçlara izin veriyor.

Gereksinim İşletim Sistemi İşlemci Bellek Ekran Kartı Depolama Minimum Windows 10 64-bit Intel Core i5 veya AMD eşdeğeri 8 GB RAM NVIDIA GTX 660 veya AMD Radeon HD 7950 2 GB kullanılabilir alan Önerilen Windows 10 64-bit Intel Core i7 veya AMD Ryzen 5 8 GB RAM NVIDIA GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580 2 GB kullanılabilir alan

Lost Ark

Bedava indirebileceğiniz Steam oyunlarından biri olan Lost Ark, bir MMORPG, yani çok sayıda oyuncunun aynı dünyayı paylaştığı devasa bir çevrimiçi rol yapma oyunu olarak öne çıkıyor. Oyunun hikayesi, modern ögelerle dolu geniş bir fantezi dünyasında geçiyor.

Oyuncular başlangıçta karakterini sıfırdan oluşturuyor. Daha sonra karakterinin özelliklerini, sınıfını ve becerilerini belirliyor. Oyuncuların temel amacı, dünyanın gidişatını değiştirebilecek olan geminin gücünün kötü güçlerin eline geçmesini engellemek olarak belirtiliyor. Oyun üçüncü şahıs bakış açısıyla oynanıyor. Seviye atlamak için savaşlara katılmanın yanı sıra hikayeyi geliştiren görevleri tamamlamanız gerekiyor.

Gereksinim İşletim Sistemi İşlemci Bellek Ekran Kartı Depolama Minimum Windows 10 64-bit Intel i3 veya AMD Ryzen 3 8 GB RAM NVIDIA GeForce GTX 460 / AMD HD6850 50 GB kullanılabilir alan Önerilen Windows 10 64-bit Intel i5 veya AMD Ryzen 5 16 GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050 50 GB kullanılabilir alan

Warframe

En iyi ücretsiz Steam oyunları listemizin “emektar” oyunu olan Warframe, ilk olarak 2013 yılında piyasaya sürüldü. Eski bir oyun olmasına rağmen bu yapım hala daha yoğun bir ilgi görüyor. Bilim kurgu dünyasında geçen hikayede biyoteknolojik silahlar kullanarak geniş arenalarda savaşan karakterlerin olduğu bir evrene adım atıyorsunuz.

Birinci veya üçüncü şahıs olarak oynanabilen oyun, düşman birlikleri arasındaki düelloları konu alıyor. 10 yıldan fazla süredir piyasada olan oyunun, aynı tarzdaki diğer oyunları etkilemesinin yanı sıra ücretsiz güncellemelerle de çok değiştiğini hatırlatmakta fayda var. Warframe’in en çok ilgi toplayan unsuru ise binlerce yıldır savaş halinde olan uzaylı ırklarının hikayesini anlatan evreni olarak vurgulanıyor.

Gereksinim İşletim Sistemi İşlemci Bellek Ekran Kartı Depolama Minimum Windows 7 64-bit Intel Core 2 Duo e6400 veya AMD Athlon x64 4000+ 4 GB RAM DirectX 10+ uyumlu ekran kartı 35 GB kullanılabilir alan Önerilen Windows 10 64-bit Intel Core i5 veya AMD Ryzen 5 8 GB RAM DirectX 11+ uyumlu ekran kartı 35 GB kullanılabilir alan

Stumble Guys

Ücretsiz oynayabileceğiniz Steam oyunları arasında listelenen Stumble Guys, piyasaya sürülmesinden sonra ücretsiz hale gelen ünlü Fall Guys’a ücretsiz bir alternatif olarak ortaya çıktı. Ancak tıpkı kendisine ilham veren oyun gibi, Stumble Guys da oyuncuların seviyenin sonuna ilk kimin ulaşacağını görmek için birbirleriyle yarıştığı, denemeler ve yarışmalar içeren çok oyunculu bir oyun olarak keyifli bir deneyim vaat ediyor.

Oyun her biri aşılması gereken engellerden veya zorluklardan oluşuyor. Oyuncular diğer katılımcıların etapların sonuna canlı olarak ulaşmasını engelleyebiliyor. Stumble Guys her oyuncunun sona kadar hayatta kalmaya ve şampiyon olmaya çalıştığı, eğlenceli ve komik bir macera sunuyor. Oyun aynı anda 32 kullanıcıya kadar destek veriyor ve hızlı maçlar şeklinde oynanabiliyor.

Gereksinim İşletim Sistemi İşlemci Bellek Ekran Kartı Depolama Minimum Windows 10 64-bit Intel Core i3 4 GB RAM Intel HD Graphics 4000 512 MB kullanılabilir alan Önerilen Windows 10 64-bit Intel Core i5 8 GB RAM NVIDIA GeForce GTX 660 512 MB kullanılabilir alan

KartRider: Drift

En iyi bedava Steam oyunları arasında bulunan KartRider: Drift, Nexon tarafından geliştirilen, dinamik ve aksiyon dolu bir sürüş deneyimi sunan heyecan verici bir kart yarışı oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Çarpıcı grafikler ve sezgisel kontroller sayesinde oyuncular, arkadaşlarıyla heyecan verici çevrimiçi çok oyunculu yarışların keyfini çıkarabiliyor. Aynı zamanda oyunseverler dünyanın dört bir yanından yetenekli rakiplere karşı yarışabiliyor. Oyunda çeşitli zorlu parkurlar ve heyecan verici oyun modları yer alıyor.

Gereksinim İşletim Sistemi İşlemci Bellek Ekran Kartı Depolama Minimum Windows 7 64-bit Intel i5 2.4 GHz 8 GB RAM GeForce GTX 760 30 GB kullanılabilir alan Önerilen Windows 10 64-bit Intel i7 3.0 GHz 16 GB RAM GeForce GTX 1060 30 GB kullanılabilir alan

Marvel Snap

Eğer kart oyunlarını ve süper kahramanları seviyorsanız, muhtemelen bu oyun tam da size göre! Marvel Snaps, Hearthstone’u geliştiren stüdyonun yarattığı eğlence dolu bir kart oyunu olarak öne çıkıyor. Hızlı düşünmeyi gerektiren, 3 ila 5 dakika arasında süren, yorucu olmayan kısa maçlar öneren basit bir oyun deneyimi sunuluyor.

Oyunda çeşitli Marvel karakterlerine ait kartları toplayıp bunları kullanarak diğer oyunculara karşı düello yapabilirsiniz. Bu bağımlılık yaratan oyunda kahraman destenizle stratejiler geliştirin ve çoklu evrendeki savaşlara hazır olun! Son olarak oyunun Android ve iOS cihazlarda da mevcut olduğunu belirtmekte fayda var.

Gereksinim İşletim Sistemi İşlemci Bellek Ekran Kartı Depolama Minimum Windows 7 64-bit Intel Core i3 4 GB RAM Intel HD Graphics 4000 4 GB kullanılabilir alan Önerilen Windows 10 64-bit Intel Core i5 8 GB RAM NVIDIA GeForce GTX 660 4 GB kullanılabilir alan

Yu-Gi-Oh! Master Duel

Ücretsiz Steam oyunları arasında öne çıkan bu oyun, Yu-Gi-Oh!’un 20. yılına büyük bir saygı duruşu niteliğinde yayınlandı. Bu klasik rekabetçi kart oyunu daha uzun yıllar boyunca kalıcı olacak ve oyuncu topluluğunu arkasından sürükleyecek gibi görünüyor.

Sevilen oyun en büyük kart tabanına, inanılmaz mekaniklere ve tamamlanması gereken zorluklara sahip. Yu-Gi-Oh! Master Duel, PC, mobil veya konsollarda tek başınıza, arkadaşlarınızla ve dünyanın dört bir yanındaki insanlarla oynayabileceğiniz çok platformlu deneyim sunuyor. Nadir kartları toplayıp yenilmez desteler oluşturarak siz de tüm zamanların en iyi düellocusu olabilirsiniz!

Gereksinim İşletim Sistemi İşlemci Bellek Ekran Kartı Depolama Minimum Windows 10 64-bit Intel Core i5-7300U 8 GB RAM Intel HD Graphics 620 16 GB kullanılabilir alan Önerilen Windows 10 64-bit Intel Core i5-9400F 8 GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1650 16 GB kullanılabilir alan

Multiversus

Ücretsiz indirebileceğiniz Steam oyunları listemizin öne çıkan seçeneklerinden biri olan Multiversus oldukça eğlenceli bir takım tabanlı platform savaş oyunudur. Super Smash Bros. oyunundaki mantığın aynısı olan bu oyunda amaç rakiplerinizi platformlardan düşürmek olarak belirtiliyor. Aynı zamanda Bugs Bunny’den Wonder Woman’a en çeşitli Warner karakterlerinin kontrolü sizlere sunuluyor.

Oyunda 2v2, 1v1 ve 4 oyunculu serbest mücadele gibi çeşitli modlar bulunuyor. Ayrıca eğitim modu da mevcut. Hatta isterseniz sıralamalı modda dövüş yeteneklerinizi test edebilirsiniz. Multiversus çeşitli güncellemeler ve kendi beceri setinizi oluşturmanıza olanak tanıyan etkileyici bir özelleştirme sistemi sunuyor. Bu sayede oyun her geçen gün büyümeye devam ediyor. Gereksinim İşletim Sistemi İşlemci Bellek Ekran Kartı Depolama Minimum Windows 10 64-bit Intel Core i5-2300 4 GB RAM GeForce GTX 550 Ti 7 GB kullanılabilir alan Önerilen Windows 10 64-bit Intel Core i5-3470 8 GB RAM GeForce GTX 660 7 GB kullanılabilir alan

Path Of Exile

Ünlü aksiyon RPG’si Diablo’dan esinlenen Path Of Exile, milyarder iş insanı Elon Musk’ın en sevdiği oyun olarak da biliniyor. Birçok oyuncu tarafından oyun, “Diablo 3’ün aslında olması gereken şey” diye tanımlanıyor. İlgi çekici bir yapıya sahip olan bu oyunda en deneyimli oyunculara bile farklı zorluklarla karşılaşabiliyor.

Yaratıcılar her zaman öldürülecek yeni boss’lar, öğrenilecek büyülü güçler veya bulunacak mistik silahlar yayınlamaya devam ediyor. Karakteriniz başlangıçta sıradan biri olarak başlıyor; zamanla hayatta kalmaya, becerilerini geliştirmeye ve karakterinizin sınıfına bağlı olmayan silah ve büyülerde ustalaşmaya başlıyor.

Path of Exile’ın en dikkat çeken unsurlarından biri ise sonsuz gibi görünen bir yetenek ağacıyla, aynı sınıftan olup da kullandıkları yetenekler ve silahlar bakımından tamamen farklı karakterler olan karakterlere sahip olmasıdır. Uzun soluklu ve keyifli bir RPG deneyimine hazır mısınız?

Gereksinim İşletim Sistemi İşlemci Bellek Ekran Kartı Depolama Minimum Windows 7 SP1 64-bit Quad core 2.6GHz x86-compatible 8 GB RAM NVIDIA GeForce GTX 650 Ti veya ATI Radeon HD 7850 40 GB kullanılabilir alan Önerilen Windows 10 64-bit Quad core 3.2GHz x86-compatible 16 GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti veya ATI Radeon RX560 40 GB kullanılabilir alan

Knockout City

En iyi ücretsiz Steam oyunları arasında yer alan Knockout City rekabetçi bir dodgeball oyunudur. Oyunun 6. sezonu tamamen ücretsiz olarak sunuyor. Burada arkadaşlarınızla heyecan dolu maçlara katılabilir ve rakiplerinizi yenebilirsiniz.

Karakter özelleştirme ile arkadaşlarınızla veya dünyanın dört bir yanındaki diğer insanlarla takımlar kurabileceğiniz ve şehrin en çeşitli haritalarını kullanabileceğiniz kapsamlı bir sistem sunuluyor. Knockout City oyunu 3v3, 4v4 veya serbest maçlara katılabileceğiniz, oynaması kolay, eğlenceli ve çılgın deneyimler vaat ediyor.

Gereksinim İşletim Sistemi İşlemci Bellek Ekran Kartı Depolama Minimum Windows 10 64-bit Phenom II X3 710 veya FX 6100 8 GB RAM Radeon HD 7870 15 GB kullanılabilir alan Önerilen Windows 10 64-bit Ryzen 5 2500X veya daha iyisi 16 GB RAM Radeon RX 590 15 GB kullanılabilir alan

Dota 2

Sürekli gelişen, dünya çapında büyük bir topluluğa sahip olan Dota 2, tanımlanması zor bir oyundur. Burada stratejik düşünmeniz, ekibinizle iyi geçinmeniz ve aynı zamanda maçlar boyunca ve maçlar dışında karakterlerinizin yeteneklerini ve ekipmanlarını geliştirmeniz gerekiyor.

En iyi bedava Steam oyunlarından biri olan Dota 2, detay bakımından oldukça zengin ve kısa sürede ustalaşılması zor bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Son derece rekabetçi bir yapıya sahip olan oyun, akıcı ve stratejik yapısıyla da adından söz ettirmeyi başarıyor.

Gereksinim İşletim Sistemi İşlemci Bellek Ekran Kartı Depolama Minimum Windows 7 Dual core from Intel veya AMD 2.8 GHz 4 GB RAM NVIDIA GeForce 8600/9600GT veya ATI/AMD Radeon HD2600/3600 15 GB kullanılabilir alan Önerilen Windows 10 Quad core Intel veya AMD işlemci 8 GB RAM NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7850 15 GB kullanılabilir alan

World of Warships

Eğer deniz savaşlarını seviyorsanız bu oyun tam da size göre! World of Warships, dünya denizlerinin kontrolünü ele geçirmek için çılgın ve yoğun savaşlar sunuyor. Maçlar boyunca savaşta tarafınızı seçebilecek, filonuzu kurup geliştirebileceksiniz.

Sürprizlerle dolu bir yapıya sahip olan bu oyun, oynanacak birçok farklı modun bulunduğu modern bir deniz savaşı atmosferi sunuyor. Bu eğlence aksiyon dolu oyunda sıra tabanlı çatışmalarda zekanız ve hızlı düşünme yeteneğiniz, başarılı olmanız adına çok önemli bir rol üstlenecek.

Gereksinim İşletim Sistemi İşlemci Bellek Ekran Kartı Depolama Minimum Windows 7 x64 Intel® Core™ i3-3210 3,2 GHz veya AMD Athlon™ X4 970 3,5 GHz 6 GB NVIDIA® GeForce® GT 640 veya AMD Radeon™ R7 240 67,2 GB kullanılabilir alan Önerilen Windows 7 x64 / 8.1 / 10 / 11 Intel® Core™ i5-10400 2,9 GHz veya AMD Ryzen 5 3600 3,6 GHz 8 GB NVIDIA® GeForce® GTX 770 veya AMD Radeon™ RX 570 67,2 GB kullanılabilir alan

Smite

Smite’ta farklı mitolojilerin MOBA türüyle harmanlanması pek çok oyunsever tarafından ilgiyle karşılanıyor. Dota 2 ve League of Legends’ın yanında 100’den fazla tanrısıyla muhteşem bir oyun deneyimi ortaya konuyor. Sadece düşman üssünü yok etmenin klasik yolu değil, aynı zamanda düşman tanrılarına karşı durmaksızın savaştığımız Arena gibi başka seçenekler de mevcut.

Oyuncuların en çok ilgisini çeken detaylardan biri ise karakter kontrolleri oluyor. Yukarıdan aşağıya bir bakış açısı yerine, karakteri üçüncü şahıs olarak hareket ettiriyoruz. Yani kamerayı karakterimizin etrafında kontrol ediyoruz. Bu sebeple oyun, aynı zamanda bir aksiyon RPG’si hissi de veriyor.

Gereksinim İşletim Sistemi İşlemci Bellek Ekran Kartı Depolama Minimum Windows 7 x64 Core 2 Duo 2,4 GHz veya Athlon X2 2,7 GHz 4 GB NVIDIA GeForce 8800 GT 30 GB kullanılabilir alan Önerilen Windows 7 x64 / 8.1 / 10 / 11 Intel Core i5 veya AMD Phenom II X3, 2,8 GHz 6 GB NVIDIA GeForce GTX 660 veya ATI Radeon HD 7950 30 GB kullanılabilir alan

Team Fortress 2

En iyi ücretsiz Steam oyunları listemizin öne çıkan isimlerinden biri de Team Fortress 2 oyunu oluyor. Takımlar halinde oynanan ve başta sınıf sistemi olmak üzere bazı RPG öğelerini bünyesinde barındıran bu oyun Steam’de yoğun bir ilgi görüyor.

Burada her takım hücum, defans ve destek karakterlerinden oluşabiliyor. Oyuncuların senkronize bir şekilde çalışması gerekiyor. Team Fortress oyuna karizmatik bir atmosfer katan hoş çizgi film tarzı grafiklere de ev sahipliği yapıyor. Ayrıca her biri farklı bir amaca hizmet eden oynanabilecek birkaç mod daha bulunuyor.

Gereksinim İşletim Sistemi İşlemci Bellek Ekran Kartı Depolama Minimum Windows 7 (32/64-bit) 1,7 GHz İşlemci 512 MB DirectX 8.1 uyumlu ekran kartı 15 GB kullanılabilir alan Önerilen Windows 7 (32/64-bit) Pentium 4 İşlemci (3,0 GHz veya daha iyisi) 1 GB DirectX 9 uyumlu ekran kartı 15 GB kullanılabilir alan

Realm Royale

Realm Royale adından da anlaşılacağı üzere bir Battle Royale oyunudur. Fakat oyun kendine has bazı özellikler taşıyor. Hayatta kalmak ve ayakta kalan son oyuncu olmak için elinizdeki her şeyi kullanmanın yanı sıra, yetenek toplayıp kullanabilirsiniz.

Bunlarla kalkan yaratabilir, daha uzağa zıplayabilir veya daha hızlı hareket edebilirsiniz. Öte yandan Realm Royale’de Forge adı verilen, daha iyi eşyalar yaratabileceğiniz ve güçlü rünler elde edebileceğiniz bir bölüm de bulunuyor. Bütün bunlar türe farklı bir tat katıyor ve oyunu daha da dinamik kılıyor.

Gereksinim İşletim Sistemi İşlemci Bellek Ekran Kartı Depolama Minimum Windows 7 (64-bit) Intel Core i5-2320 CPU @ 3.00 GHz (4 CPUs), ~3.0 GHz 6 GB NVIDIA GeForce GTX 555 5 GB kullanılabilir alan Önerilen Windows 7 (64-bit) Intel Core i5-2320 CPU @ 3.00 GHz (4 CPUs), ~3.0 GHz 6 GB NVIDIA GeForce GTX 555 5 GB kullanılabilir alan

Crab Game

Ünlü Kore dizisi Squid Game’den esinlenen Crab Game, gerçek oyunculardan oluşan bir grupla tamamlanması gereken sıra dışı ve abartılı zorluklar dizisine sahip. Ayrıca mikrofonunuz açıkken oynamak sahneleri daha eğlenceli hale getiriyor.

Crab Game’de orijinal dizide yer alan oyunların yanı sıra daha da eğlenceli ve farklı oyunlar da mevcut. Bu oyun arkadaşlarınızla birlikte oynamak için harika bir ücretsiz seçenek olarak öne çıkıyor. Özellikle de Squid Game hayranlarının ilgisini çekebilecek bu oyun, saatler boyunca keyifli vakit geçirmenize yardımcı olabilir.

Gereksinim İşletim Sistemi İşlemci Bellek Ekran Kartı Depolama Minimum Windows 7 2.5 GHz Dual-core 2 GB GeForce 8600 / Radeon HD 3670 / Intel HD 3000 200 MB kullanılabilir alan Önerilen Windows 10 3.0 GHz Quad-core 4 GB GeForce 9600 GT / Radeon HD 3850 / Intel HD 4000 200 MB kullanılabilir alan

REC Room

Metaverse dünyasına ilgi duyan oyuncular için bu oyun keyifli bir atmosfer sağlıyor. Sanal gerçeklik gözlüklerini kullanarak ya da bilgisayarınıza indirerek dijital evreni deneyimleyebilirsiniz. REC Room’da kendi avatarınızı canlandırabilir ve dünyanın dört bir yanından insanlarla birlikte binlerce odayı dilediğiniz gibi keşfedebilirsiniz.

REC Room bir oyundan çok daha fazlası, sonsuz olanaklara sahip dinamik bir sosyal platformdur. Paintball, bayrak kapmaca, masa oyunları, battle royale ve hatta eğlenceli masa oyunları oynayabileceğiniz odalar mevcut. Yorulduğunuzda sahilde dondurma yiyerek ya da arkadaşlarınızla parti yaparak rahatlayabilirsiniz. “Bambaşka bir dünya” parmaklarınızın ucuna geliyor.

Gereksinim İşletim Sistemi İşlemci Bellek Ekran Kartı Depolama Minimum Windows 7, 8, veya 10 Intel Core i5-4590 / AMD FX 8350 eşdeğeri 8 GB GTX 970 / AMD R9 290 eşdeğeri 6 GB kullanılabilir alan Önerilen Windows 7, 8, veya 10 Intel Core i5-4590 / AMD FX 8350 eşdeğeri 8 GB GTX 970 / AMD R9 290 eşdeğeri 6 GB kullanılabilir alan

Island Saver

Adanın sizin yardımınıza ihtiyacı var! Adanın tamamı farklı şekillerde ve yerlere dağılmış plastik ve çöplerle dolu… Bu nedenle Island Saver, sakin ve eğitici bir şeyler isteyenler için ideal bir oyun olarak dikkat çekiyor. En iyi ücretsiz Steam oyunları arasında eğlenceli bir seçenek olarak dikkat çeken bu yapım, adanın geleceğini sizin ellerinize bırakıyor.

Ekipmanlarınızı kullanarak tüm çöpleri toplayıp çevreyi koruyabilirsiniz. Fakat ne yazık ki bu çalışma sırasında yolunuza çıkmak isteyen bazı canavarlarla karşılaşacaksınız. Adayı temizlemek için aletlerinizle etkileşime girerek adayı koruyabilirsiniz. Su getirip, meyve toplayıp ve hayvanların görevi tamamlamasına yardımcı olarak adanın geleceğini daha sağlıklı hale getirebilirsiniz.

Gereksinim İşletim Sistemi İşlemci Bellek Ekran Kartı Depolama Minimum Windows 7 Intel Core 2 Duo E6600 / AMD Athlon 64 X2 5000+ 2 GB NVIDIA GeForce 8800 GT / ATI Radeon HD 4850 2 GB kullanılabilir alan Önerilen Windows 10 Intel Core i3-2100 / AMD FX-6300 4 GB NVIDIA GeForce GTX 650 / AMD Radeon HD 6870 2 GB kullanılabilir alan

Dota Underlords

Autochess türünün patlamasıyla birlikte Dota Underlords gibi oyunlar oldukça büyük bir popülerlik kazandı. Oyuncuların oyunda elde ettiği parayla taşları alıp tahtaya yerleştirmeleri gerekiyor. Sevilen “Dota klasiği” Steam’deki oynanabilecek en iyi ücretsiz oyunlardan biri olarak dikkat topluyor.

Dota Underlords ilk bakışta basit bir oyun gibi görünse de ustalık gerektiren birçok nüansı içinde barındırıyor. 7 oyuncuyla savaşabileceğiniz bu oyunda yalnızca bir kişi ayakta kalabiliyor. Her turda tahtanızı kurma, rakiplerinizi araştırmak ve stratejinizi geliştirmek için yalnızca birkaç saniyeniz olacak, dikkat edin!

Gereksinim İşletim Sistemi İşlemci Bellek Ekran Kartı Depolama Minimum Windows 7 (64-bit) Dual-core 2.4 GHz 4 GB En az 512 MB video belleğine sahip entegre HD Graphics 520 7 GB kullanılabilir alan Önerilen Windows 10 (64-bit) Quad-core 3.0 GHz 8 GB 2 GB VRAM’li GPU 7 GB kullanılabilir alan

Moonbase Alpha

Uzay yolculuğunu seven herkes Moonbase Alpha’yı mutlaka deneyimlemeli… Bu son derece keyifli oyunda Ay’ın karanlık tarafını keşfetme görevinde bir astronotun rolünü üstleniyorsunuz. 6 oyuncuya kadar solo ve kooperatif oyun modlarıyla görevlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Oldukça sürükleyici meydan okuma modunda hayatta kalma mücadelesine adım atabilirsiniz.

İnsanlık için küçük, insanlık için büyük bir adım atmaya hazır mısınız? Bu uzay görevinin kontrolünü elinize alın ve insanlığın Ay’ın gizli yüzünü keşfetmesine yardımcı olun! Tamamen ücretsiz olarak oynayabileceğiniz bu oyun sizlere keyifli anlar yaşatmayı vaat ediyor.

Gereksinim İşletim Sistemi İşlemci Bellek Ekran Kartı Depolama Minimum Windows XP SP3 2.0+ GHz Tek Çekirdek 2 GB RAM NVIDIA 7000 serisi veya ATI Radeon X1900 2 GB kullanılabilir alan Önerilen Windows 7 2.0+ GHz Çift Çekirdek 2 GB RAM NVIDIA 8000 serisi veya ATI Radeon HD 2000 2 GB kullanılabilir alan

Fishing Planet

En iyi ücretsiz Steam oyunları arasında ilgi çekici seçeneklerden biri de Fishing Planet oluyor. “Balıkçılar tarafından balıkçılar için yaratılan bu muhteşem balıkçılık simülatöründe” yalnızca sırtınızı arkaya yaslayıp rahatlayarak iyi balıkları yakalamaya çalışacaksınız.

Oyun dinamikleri son derece gerçekçi olarak karşımıza çıkıyor. Deneyimli balıkçılar bile bu oyunda kendilerini zorlanmış hissediyor. En iyi gölleri seçip, oltaları satın alıp tüm ekipmanınızı yanınızda taşımayı unutmayın. Dünyanın dört bir yanındaki birçok göl ve nehirde avlanıp toplanabilecek yüzlerce balık bulunuyor. Yalnızca rahatlayın, sessiz olun ve önünüzde yüzen balıkları yakalamaya çalışın…

Gereksinim İşletim Sistemi İşlemci Bellek Ekran Kartı Depolama Minimum Windows 7 64-bit Dual-Core 2.4 GHz 4 GB RAM GeForce 9600 GT veya Radeon HD 3870 veya Intel HD Graphics 3000 12 GB kullanılabilir alan Önerilen Windows 7 64-bit Quad-Core 3.0 GHz 8 GB RAM GeForce GTX 660 veya Radeon R9 270X 12 GB kullanılabilir alan

Crossout

Kıyamet sonrası bir dünyada nasıl hayatta kalırdınız? Eğer cevabınız güçlü ve yıkıcı makineler ise, Crossout dünyasıyla yüzleşmeye hazırsınız demektir. En iyi bedava Steam oyunları arasında yer alan bu seçenek, olağanüstü bir maceraya sizleri davet ediyor.

Korkunç bir virüs dünyayı ele geçirdi ve bu hikayeyi anlatacak çok az insan kaldı. Artık hayatta kalabilmek için silahlarla ve patlayıcılarla donatılmış kendi canavar arabalarını yaratmaları gerekiyor. Minecraft’tan esinlenerek tasarlanmış ilginç bir işçilik sistemine sahip olan Crossout, sizi iki tekerlek üzerinde çılgın savaşlara sürüklüyor. Kendinize ait bir tank yaratıp dilediğiniz gibi ayarlayın ve PvP savaşlarına adımınızı atın!

Gereksinim İşletim Sistemi İşlemci Bellek Ekran Kartı Depolama Minimum Windows 7 / 8 / 10 Dual-Core 2.0 GHz 4 GB RAM NVIDIA GeForce GT 440 veya Intel HD Graphics 4000 veya AMD Radeon HD 3000 7 GB kullanılabilir alan Önerilen Windows 7 / 8 / 10 Quad-Core 3.0 GHz 8 GB RAM NVIDIA GeForce GTX 750 Ti veya AMD Radeon R7 370 7 GB kullanılabilir alan

World of Tanks Blitz

World of Tanks Blitz, rakibini yok eden takımın kazandığı 7v7 çok oyunculu bir oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Bu ifadeler başta kulağa basit geliyor olabilir. Fakat bu oyun, bildiğiniz diğer PvP oyunlarından çok daha fazlasını içeriyor.

Farklı gruplara ait yüzlerce tank arasından seçim yapabilirsiniz. Her birinin kendine göre avantajları ve dezavantajları bulunuyor. Bu yüzden seçim yaparken dikkatli olmanız gerekiyor. Deneyimi zenginleştiren 20’den fazla savaş senaryosu mevcut.

Haritalarda farklı lokasyonlarda farklı unsurlar yer alıyor. Dolayısıyla keşif bu oyunda önemli bir nokta oluyor. World of Tanks Blitz oyuncuların koordinasyonuna ve tank becerilerine bağlı olarak daha fazla ya da daha az etkili olabilen savaş taktiklerine olanak sağlıyor.

Gereksinim İşletim Sistemi İşlemci Bellek Ekran Kartı Depolama Minimum Windows 7, 8.0, 8.1, 10 2 GHz 2 GB RAM DirectX 11 uyumlu, 256 MB VRAM 3 GB kullanılabilir alan Önerilen Windows 10 64-bit 2 GHz veya daha hızlı, 4 veya daha fazla çekirdekli işlemci 4 GB RAM DirectX 11 uyumlu, 1 GB VRAM 5 GB kullanılabilir alan

TrackMania Nations Forever

Motorlarınızı ısıtın ve hayal bile edemeyeceğiniz hızlarda yarışmaya hazır olun! TrackMania Nations Forever birçok pist, araba ve ilgi çekici bir kariyer modu sunuyor. Ayrıca kendi yarış pistlerinizi yaratma ve araç özelleştirme olanakları da bulunuyor.

Neredeyse her şeyin mümkün olduğu ücretsiz bir oyun olarak karşımıza çıkan bu yapımda hayal gücünüzü serbest bırakın ve lastiklerin dans etmesine izin verin… Keyifli saatler bu oyunda sizleri bekliyor olacak.

Gereksinim İşletim Sistemi İşlemci Bellek Ekran Kartı Depolama Minimum Windows 2000/XP/XP-x64/Vista Pentium IV 1.6 GHz veya AthlonXP 1600+ 256 MB RAM 16 MB DirectX 9.0c uyumlu ekran kartı 750 MB kullanılabilir alan Önerilen Windows XP/Vista/7 Pentium IV 2.4 GHz veya daha iyisi 512 MB RAM 64 MB DirectX 9.0c uyumlu ekran kartı 1 GB kullanılabilir alan

Trove

Eğlenceli bir macera MMO’su olan Trove, türünün diğer oyunlardan farklı bir yapıya sahip. Haritalar tamamen yok edilebilir nitelikte ve topluluk sürekli olarak daha fazlasını üretiyor. Keşfedebileceğiniz zindanlar, kaleler ve farklı oyuncu sınıfları gibi birçok farklı mekan bulunuyor.

En iyi ücretsiz Steam oyunları arasında kabul edilen Trove ayrıca çılgın dövüşlere girerken, binekler kullanırken ve daha onlarca aktivite yaparken evlerden silahlara kadar her şeyi yaratma imkanı da sunuyor. Eğer bol detay içeren RPG oyunlarını seviyorsanız, muhtemelen bu oyunda hayal kırıklığına uğramayacaksınız gibi görünüyor.

Gereksinim İşletim Sistemi İşlemci Bellek Ekran Kartı Depolama Minimum Windows 7 64-bit veya daha yenisi Intel Core i5-3330 veya AMD FX-6100 4 GB RAM Intel HD Graphics 3000 veya eşdeğeri 1 GB kullanılabilir alan Önerilen Windows 10 64-bit Intel Core i5-7400 veya AMD Ryzen 3 2300X 8 GB RAM NVIDIA GeForce GTX 750 veya AMD Radeon R7 360 1 GB kullanılabilir alan

OpenTTD

En iyi ücretsiz Steam oyunları listemizin son basamağında yer alan OpenTTD ilginç bir deneyim vaat ediyor. Sürekli geliştirilen nostaljik, açık kaynaklı bir oyun deneyimi ortaya konuyor. OpenTTD’de oyuncular otobüs durakları, demiryolları ve diğer yollarla yolcu ve kargo taşıyarak para kazanıyor. Piksel grafiklerle dikkat çeken bu oyun, enfes bir iş simülasyonu deneyimine kapı aralıyor.

Endüstrileri ve şehirleri birbirine bağlayarak saatler geçireceğiniz OpenTTD ayrıca özel modlar uygulayıp oyununuzu özelleştirebileceğiniz eğlenceli bir yapıya sahip. Nostaljik hisler yaratan bu keyifli yapım, açık kaynaklı yapısıyla her geçen gün büyümeye devam ediyor.

Gereksinim İşletim Sistemi İşlemci Bellek Ekran Kartı Depolama Minimum Windows 7 veya daha yenisi 1 GHz 256 MB RAM OpenGL 2.1 uyumlu 30 MB kullanılabilir alan Önerilen Windows 10 1.5 GHz veya daha hızlı 512 MB RAM OpenGL 3.0 uyumlu 100 MB kullanılabilir alan

Sonuç

En iyi ücretsiz Steam oyunları arasında değerlendirilen birbirinden eğlenceli onlarca yapımı sizler için tüm detaylarıyla bir araya getirdik. Listede spor, aksiyon, macera, RPG, strateji ve daha pek çok türde ilgi çekici oyunlar yer alıyor.

Sizler de kendi ilgi alanınıza göre bu oyunlardan seçim yapabilir, saatler ve belki de günler sürecek eğlence dolu bir maceraya adım atabilirsiniz. Oyunların Metacritic puanlarından fragman videolarına, sunduğu hikayeden sistem gereksinimlerine kadar merak edilen bütün ayrıntıları tek bir başlık altında topladık.

Peki ya sizin bu yapımlar arasında favorileriniz hangileri? En iyi ücretsiz Steam oyunları listemize dahil olmasını istediğiniz yapımlar varsa bunları bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz. İyi oyunlar!