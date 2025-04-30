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    Flappy Bird sürpriz yeniliklerle 10 yıl sonra Android’e dönüyor

    Bir dönem büyük ses getirmeyi başaran Flappy Bird oyunu 10 yıl sonra yeniden Android cihazlara geri dönüyor.
    Flappy Bird
    • İlk kez 2013 yılında yayınlanan Flappy Bird, 10 yıl sonra yeniden oyunseverlerle buluşuyor.
    • Sevilen oyun Epic Games Store aracılığıyla tekrardan Android kullanıcılarının karşısına çıkacak.
    • Merakla beklenen oyun ayrıca bazı sürpriz yenilikler de getirecek.

    Bir döneme tam anlamıyla damgasını vuran Flappy Bird oyunu 10 yılı aşkın bir aradan sonra Android cihazlara geri dönüyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre oyun, Epic Games Store üzerinden Google sistemine özel versiyonuyla yayınlanıyor.

    Merakla beklenen oyunun piyasaya sürüldüğünde sahip olacağı yeni özellikler hakkında detaylar içeren bir ön izleme yayınlandı. 30 saniyeden biraz uzun olan tanıtım fragmanı, ikonik kuşun kafesten çıkıp engellerle dolu senaryodan geçişini gösteriyor.

    Flappy Bird için yeni fragman geldi

    Polygon’un haberine göre yayınlanan yeni fragman videosu, on yıl önce birçok insanı kendine bağlayan oyunun oynanış unsurlarını gözler önüne seriyor. Ayrıca geliştirici ekip, oyuncular için heyecan dolu yeni aşamalar eklediği belirtiliyor.

    Kuş oyunu için farklı görsellerin hayata geçirildiğini ve klasik modun yanı sıra oyunun bu versiyonuyla gelen yeni özelliklerden biri olan Quest modunun da oynanabilecek olduğunu belirtmekte fayda var. Yayınlanan fragman videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:

    Geliştirici ekipten gelen bilgilere göre oyunda para kazanma, tıpkı diğer oyunlarda olduğu gibi geleneksel yöntemlerle gerçekleşecek. Yani reklam ve uygulama içi satın alımlar sunulacak. Oyunun orijinal yaratıcısı olan Dong Nguyen’in bu projede yer almadığını da hatırlatmakta fayda var.

    Bir döneme damgasını vurmuştu

    Flappy Bird’ün orijinal versiyonu 10 yıldan fazla bir süre önce yayınlanmış ve basit ama bir o kadar da zorlayıcı oynanış formatıyla halkın beğenisini kazanmıştı. Popüler kuş oyunu reklamlardan günde yaklaşık 50 bin dolar gelir elde ediyordu. Ancak sevilen oyun ne yazık ki Şubat 2014’te mağazalardan kaldırıldı.

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    Oyunun formülü ise klonlar halinde geniş çapta kopyalandı. Hatta oyunun yerel versiyonu Android 5 Lollipop’a bir easter egg olarak eklendi. Oyunun kaldırılma nedeni sorulduğunda ise yaratıcısı Dong Nguyen, “Daha fazla dayanamadım” demiş ve oyunun çok bağımlılık yapıcı olduğu için mağazalardan kaldırdığını açıklamıştı.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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