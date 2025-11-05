Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Mobil Teknoloji

    Samsung Galaxy S26 Ultra, iPhone 17 Pro Max ile yan yana geldi

    Sızdırılan bir koruyucu film görüntüsü, Samsung Galaxy S26 Ultra ile iPhone 17 Pro Max'i yan yana getirerek karşılaştırıyor.
    Samsung Galaxy S26 Ultra - iPhone 17 Pro Max
    Reklam
    • Galaxy S26 Ultra'nın sızdırılan ekran koruyucusu, iPhone 17 Pro Max ile karşılaştırıldı.
    • Ortaya çıkan görüntüler, S26 Ultra'nın selefine göre daha kavisli köşelere sahip olacağını, yani Note serisinin keskin tasarımından tamamen uzaklaşacağını bizlere gösteriyor.
    • Cihazın boyutları biraz artacağı, yüksekliğin 162,8 mm'den 163,4 mm'ye, genişliğin ise 77,6 mm'den 77,9 mm'ye çıkacağı öne sürülüyor.

    Samsung’un bir sonraki amiral gemisi Galaxy S26 Ultra modeli hakkında yeni söylentiler ortaya çıkmaya devam ediyor. 25 Şubat 2026 tarihinde piyasaya sürüleceği iddia edilen model, kavisli köşelerle ve daha büyük boyutlarda bir tasarımla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

    Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan görüntüler, Galaxy S26 Ultra’nın sızdırılan ekran koruyucularını gözler önüne sermişti. Cihaz, serinin diğer üyeleri olan Galaxy S26 ve S26+ modelleriyle yan yana görüntülenmişti. Şimdi ise performans canavarı telefon, yine ekran koruyucularla beraber iPhone 17 Pro Max ile karşılaştırıldı.

    Reklam

    Samsung, Note serisinin mirasından tamamen uzaklaşıyor

    Ice Universe tarafından Galaxy S26 Ultra ekran koruyucusunun sızdırılan bir görüntüsü, Galaxy S25 Ultra ile karşılaştırıldığında daha kavisli köşelere sahip olacağını öne sürüyor. Bu tasarım seçimi, Note serisinin tasarımından ayrılışı vurguluyor.

    Fakat kenarların, Apple’ın mevcut amiral gemisi iPhone 17 Pro Max’te görülen kavis seviyesine ulaşması beklenmiyor. Galaxy S25 Ultra’nın ekran koruyucusu da biraz daha incelikli görünüyor. Galaxy S26 Ultra’nın selefinden daha uzun ve daha geniş olacağına dair söylentileri destekliyor.

    Samsung, Note serisinin mirasından tamamen uzaklaşıyor
    Kaynak: Ice Universe

    Merakla beklenen Galaxy S26 Ultra’nın, selefinin 162,8 mm’lik boyutundan daha fazla olan 163,4 mm yüksekliğe ve 77,6 mm’den muhtemelen 77,9 mm genişliğe sahip olacağı iddia ediliyor. Fakat ekran boyutunun 6,9 inç olarak değişmeden kalacağı söyleniyor.

    Sızdırılan görüntü, cihazın ön tasarımı hakkında bizlere yalnızca kabaca bir fikir veriyor. Cihazın genel olarak daha ince bir tasarıma sahip olması bekleniyor. Arka kamera diziliminde, dört sensörden üçü için hap şeklinde bir kamera adası bulunacağı öne sürülüyor.

    iPhone 17 Pro Max vs Samsung Galaxy S25 Ultra: En iyi telefon hangisi?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    iPhone 17 Pro Max vs Samsung Galaxy S25 Ultra: En iyi telefon hangisi?

    Samsung’un Galaxy S26 serisinin Exynos 2600 ile geleceği yakın zaman önce doğrulandı. Bu hamleyle beraber şirket, Snapdragon çiplerinden yüksek maliyetleri sebebiyle tamamen vazgeçti. Yalnızca ABD ve Çin gibi belirli pazarlarda cihazın Snapdragon 8 Elite Gen 5 çipinden güç alabileceği konuşuluyor.

    Öte yandan Samsung, Galaxy S26 ailesinin selefi Galaxy S25’ten yüzde 5 daha fazla satmasını hedefliyor. Şirket, amiral gemisi yeni cihazların 24 milyon adet satış yapmasını bekliyor.

    Reklam
    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yazın
    Yorum Yazın

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Atatürk Mah. Sütçü İmam Cd. No: 101/2
    Ümraniye, İstanbul 34764
    +90 216 335 66 66
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.