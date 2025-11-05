Samsung Galaxy S26 Ultra, iPhone 17 Pro Max ile yan yana geldi

Reklam

Galaxy S26 Ultra'nın sızdırılan ekran koruyucusu, iPhone 17 Pro Max ile karşılaştırıldı.

Ortaya çıkan görüntüler, S26 Ultra'nın selefine göre daha kavisli köşelere sahip olacağını, yani Note serisinin keskin tasarımından tamamen uzaklaşacağını bizlere gösteriyor.

Cihazın boyutları biraz artacağı, yüksekliğin 162,8 mm'den 163,4 mm'ye, genişliğin ise 77,6 mm'den 77,9 mm'ye çıkacağı öne sürülüyor.

Samsung’un bir sonraki amiral gemisi Galaxy S26 Ultra modeli hakkında yeni söylentiler ortaya çıkmaya devam ediyor. 25 Şubat 2026 tarihinde piyasaya sürüleceği iddia edilen model, kavisli köşelerle ve daha büyük boyutlarda bir tasarımla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan görüntüler, Galaxy S26 Ultra’nın sızdırılan ekran koruyucularını gözler önüne sermişti. Cihaz, serinin diğer üyeleri olan Galaxy S26 ve S26+ modelleriyle yan yana görüntülenmişti. Şimdi ise performans canavarı telefon, yine ekran koruyucularla beraber iPhone 17 Pro Max ile karşılaştırıldı.

Samsung, Note serisinin mirasından tamamen uzaklaşıyor

Ice Universe tarafından Galaxy S26 Ultra ekran koruyucusunun sızdırılan bir görüntüsü, Galaxy S25 Ultra ile karşılaştırıldığında daha kavisli köşelere sahip olacağını öne sürüyor. Bu tasarım seçimi, Note serisinin tasarımından ayrılışı vurguluyor.

Fakat kenarların, Apple’ın mevcut amiral gemisi iPhone 17 Pro Max’te görülen kavis seviyesine ulaşması beklenmiyor. Galaxy S25 Ultra’nın ekran koruyucusu da biraz daha incelikli görünüyor. Galaxy S26 Ultra’nın selefinden daha uzun ve daha geniş olacağına dair söylentileri destekliyor.

Merakla beklenen Galaxy S26 Ultra’nın, selefinin 162,8 mm’lik boyutundan daha fazla olan 163,4 mm yüksekliğe ve 77,6 mm’den muhtemelen 77,9 mm genişliğe sahip olacağı iddia ediliyor. Fakat ekran boyutunun 6,9 inç olarak değişmeden kalacağı söyleniyor.

Sızdırılan görüntü, cihazın ön tasarımı hakkında bizlere yalnızca kabaca bir fikir veriyor. Cihazın genel olarak daha ince bir tasarıma sahip olması bekleniyor. Arka kamera diziliminde, dört sensörden üçü için hap şeklinde bir kamera adası bulunacağı öne sürülüyor.

Samsung’un Galaxy S26 serisinin Exynos 2600 ile geleceği yakın zaman önce doğrulandı. Bu hamleyle beraber şirket, Snapdragon çiplerinden yüksek maliyetleri sebebiyle tamamen vazgeçti. Yalnızca ABD ve Çin gibi belirli pazarlarda cihazın Snapdragon 8 Elite Gen 5 çipinden güç alabileceği konuşuluyor.

Öte yandan Samsung, Galaxy S26 ailesinin selefi Galaxy S25’ten yüzde 5 daha fazla satmasını hedefliyor. Şirket, amiral gemisi yeni cihazların 24 milyon adet satış yapmasını bekliyor.