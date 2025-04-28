Avrupa’da elektrik kesintisi: Tüm iletişim durdu

Avrupa'nın belirli ülkelerinde büyük bir elektrik kesintisi yaşanıyor.

Hayatı adeta durma noktasına getiren bu kesinti, iletişim ve ulaşımı derinden etkiledi.

Söz konusu kesintinin İspanya, Fransa, Portekiz ve Andorra gibi ülkelerde meydana geldiği ifade edildi.

Bazı Avrupa ülkelerinde bugün büyük bir elektrik kesintisi meydana geldi. Yaşanan bu olumsuz durum İspanya, Fransa, Portekiz ve Andorra gibi ülkeleri etkiledi.

Bloomberg’in haberine göre meydana gelen sorun enerji tedariğinden sorumlu olan kamu şirketleri tarafından da doğrulandı. Gelen son açıklamalar, uzmanların yaşanan sonuçları ortadan kaldırmaya çalıştığına işaret ediyor.

Elektrik kesintisi hayatı kaosa çevirdi

Yaşanan elektrik kesintisi yüzünden metro ve raylı sistemlerin çalışmaz hale geldiği ifade edildi. Yolcuların tahliye edilmesi gerekti.

Sadece metal dedektörlerinin çalıştığı Lizbon Havalimanı’ndaki insanlar da bu sorundan şikayetçi oldu. Hem Portekiz’de hem de diğer ülkelerde uçuşlar toplu olarak erteleniyor.

Ayrıca durum trafik ışıklarını, ATM’leri, interneti, yerleşim alanlarını ve mağazaları da etkiledi. Asansörde mahsur kalanlar oldu.

Madrid Açık’ta Grigor Dimitrov ile Jacob Fearnley arasında oynanan tenis maçı, kortun üzerindeki kameranın arızalanması nedeniyle elektrik kesintisi nedeniyle durduruldu. The Sun ayrıca Portekiz’deki tüm hastanelerin ameliyatları iptal ettiğini bildirdi.

Öğle saatlerinde bazı bölgelere elektrik verilmeye başlandı. Ancak çok sayıda bölge sakinini etkileyen sorunlar devam ediyor. Örneğin bazı Reddit kullanıcıları, İspanya’nın kuzeyi ve Portekiz’in güneyinde hala elektrik olmadığını bildiriyor.

Kriz komitesi oluşturuldu

İspanya’da durumu çözmek için kriz komitesi kuruldu. Ancak elektrik kesintisinin neden kaynaklandığına ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor. Uzmanlar siber saldırı olasılığını da göz ardı etmiyor.

Öte yandan Portekiz hükümeti, durumun ülke dışındaki dağıtım şebekesindeki sorunlardan kaynaklandığını belirtti. Yetkililer olayın büyük ihtimalle İspanya’da yaşandığını düşünüyor.

Son olarak Bloomberg, Avrupa’da bu ölçekte elektrik kesintilerinin çok nadir yaşandığını belirtti. En son böylesi büyük bir kesinti 2003 yılında tüm İtalya’yı etkilemişti. 2018 yılında da Londra’da benzer olaylar meydana geldiği biliniyor.