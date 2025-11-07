12 Xiaomi modeli daha HyperOS 3 programına dahil edildi

Reklam

Xiaomi, Android 15 tabanlı HyperOS 3'ü daha fazla cihazda test etmeye başladı.

HyperOS 3'ün temel sürümü Android 16 tabanlı olsa da, bazı eski popüler modeller için Android 15 tabanlı bir versiyon da yayınlanacak.

Test kayıtları açılan 12 cihaz arasında POCO F5 Pro, Redmi Note 13 5G, Xiaomi 13 Lite ve Xiaomi 12 Pro gibi modeller karşımıza çıkıyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, HyperOS 3 güncellemesini daha fazla cihaz için yayınlamaya hazırlanıyor. Birçok telefon için Android 15 işletim sistemini temel alan yeni kullanıcı arayüzü, HyperOS 3.1 güncellemesini almayacağı için son büyük güncelleme olacak.

XiaomiTime’ın haberine göre Android 15 tabanlı yeni HyperOS güncellemesi ile test edilen cihazların listesi duyuruldu. Arayüzün, Google’ın işletim sisteminin son sürümü olan Android 16 tabanlı bir versiyonunun da bulunduğunu belirtmekte fayda var.

Xiaomi, HyperOS 3 için eski modellerini unutmadı

Xiaomi topluluk test günlüklerinde verilen bilgilere göre Redmi Note 13 5G, Android 15 tabanlı HyperOS 3’ün global güncellemesini alacak ilk telefonlardan biri olacak.

HyperOS 3 güncelleme programına dahil olacak diğer telefonlar şu şekilde sıralanıyor:

Xiaomi 13 Lite / Civi 2 (EEA – OS3.0.0.1.VLLEUXM)

(EEA – OS3.0.0.1.VLLEUXM) POCO F5 Pro / Redmi K60 (China – OS3.0.0.4.VMNCNXM | Global – OS3.0.0.1.VMNMIXM)

(China – OS3.0.0.4.VMNCNXM | Global – OS3.0.0.1.VMNMIXM) POCO X6 Neo / Redmi Note 13 5G / Xiaomi Civi 3 (China – OS3.0.0.4.VNQCNXM | Turkey – OS3.0.0.2.VNQTRXM | Global – OS3.0.0.2.VNQMIXM | EEA – OS3.0.0.2.VNQEUXM)

(China – OS3.0.0.4.VNQCNXM | Turkey – OS3.0.0.2.VNQTRXM | Global – OS3.0.0.2.VNQMIXM | EEA – OS3.0.0.2.VNQEUXM) Xiaomi MIX FOLD 2 (China – OS3.0.0.1.VLRCNXM)

(China – OS3.0.0.1.VLRCNXM) Redmi Note 12T Pro (China – OS3.0.0.1.VLHCNXM)

(China – OS3.0.0.1.VLHCNXM) Xiaomi Pad 6 Pro (China – OS3.0.0.2.VMYCNXM)

(China – OS3.0.0.2.VMYCNXM) Xiaomi 12T Pro / Redmi K50 Ultra (China – OS3.0.0.1.VLFCNXM)

(China – OS3.0.0.1.VLFCNXM) Xiaomi Civi 3 (China – OS3.0.0.2.VMICNXM)

(China – OS3.0.0.2.VMICNXM) Xiaomi 12 Pro (China – OS3.0.0.1.VLBCNXM)

(China – OS3.0.0.1.VLBCNXM) Xiaomi 12S Ultra (China – OS3.0.0.1.VLACNXM)

(China – OS3.0.0.1.VLACNXM) Xiaomi 12 (China – OS3.0.0.1.VLCCNXM)

(China – OS3.0.0.1.VLCCNXM) Redmi K60 Pro (China – OS3.0.0.2.VMKCNXM)

Bunun yanı sıra Xiaomi’nin henüz aşağıdaki akıllı telefon modellerinde yeni kullanıcı arayüzünü henüz test etmeye başlamadığı vurgulanıyor:

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

POCO F5 5G

POCO M6 Pro

Redmi Note 12 Turbo

Xiaomi 12T

HyperOS 3, Android 15’in eski cihazlara gelmesiyle optimize edilmiş bir deneyim sunmayı vaat ediyor. Düzgün çalışmasını sağlamak ve güvenlik açıklarından kaçınmak için telefonunuzu güncel tutmanız önemli olarak vurgulanıyor.

Yakın zaman önce HyperOS 3 güncellemesi POCO F7 Ultra modeline de gelmişti. Şirket şimdi hız kesmeden daha fazla modele güncellemeyi ulaştırmak için çalışmalarına devam ediyor.