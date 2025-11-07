Papara’dan resmi açıklama: Bakiye iadeleri başladı

Reklam

Papara Elektronik Para A.Ş.'nin faaliyet izni, yasa dışı bahis soruşturmalarında rol oynadığı gerekçesiyle Merkez Bankası tarafından iptal edilmişti.

Şirket bugün itibarıyla kademeli olarak bakiye iadesi sürecinin başladığını açıkladı.

Fakat kredi kartıyla yatırılan bakiyelerin henüz çekilemediği belirtiliyor.

Papara’dan beklenen açıklama geldi. Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kararıyla faaliyet izni iptal edilen elektronik para kuruluşu, yasa dışı bahis soruşturmasıyla gündeme gelmişti. Kullanıcılar bir süredir platformda yer alan bakiyelerini ne yazık ki çekemiyordu.

Gelen son açıklamalar ile birlikte Papara’dan para çekmek artık mümkün. Şirket, bir süredir gerçekleştirilemeyen bu işlem için harekete geçtiklerini duyurdu. Kullanıcıların bakiye iadelerinin başladığı bildirildi.

Papara’nın bakiye iadeleri ile ilgili açıklaması şu şekilde oldu:

“Bilindiği üzere, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 30.10.2025 tarihli ve 11929/21528 sayılı kararıyla Papara Elektronik Para A.Ş.’nin ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracına ilişkin faaliyet izni iptal edilmiştir. Bu kararın ardından, Kuruluşumuz nezdinde bulunan işyeri ve kullanıcı bakiyelerinin iadesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi bakımından TCMB’den alınan görüş ve açıklamalar kapsamında bugün itibarıyla kullanıcı bakiyelerinin iade süreci kademeli olarak başlatılmıştır. İlgili mevzuat kapsamında, iade ve hesap kapatma süreçleri TCMB’nin koordinasyonu ve yönlendirmeleri çerçevesinde, güvenli ve hızlı bir şekilde yürütülmektedir. Bu süreçte anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür eder, gelişmelerin şeffaflık ilkesi doğrultusunda düzenli olarak paylaşılacağını kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Papara para iadesi nasıl alınır?

Papara’dan para iadesi talep etmek artık mümkün. Bunun için Papara hesabınızda kayıtlı ve aktif bir IBAN adresiniz varsa, “Yatır / Çek” menüsünden nakit bakiyenizi kolaylıkla başka bir hesaba aktarabilirsiniz.

Fakat şirket, kredi kartı ile yatırılan bakiyelerin henüz çekilemeyeceğini bildirdi. Bununla alakalı da ilerleyen günlerde yeni bir açıklama gelmesi bekleniyor.