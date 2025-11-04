Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Mobil Teknoloji

    Xiaomi 17 Ultra mobil fotoğrafçılıkta devrim yaratacak

    Xiaomi 17 Ultra'nın 200 MP periskop telefoto sensör, dörtlü 50 MP kamera kurulumu ve devrimsel fiziksel zoom desteğiyle gelmesi bekleniyor.
    Xiaomi 17 Ultra
    Reklam
    • Xiaomi 17 Ultra'nın dörtlü kamera kurulumuna sahip olması bekleniyor.
    • İddialara göre cihaz 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı lens, 50 MP telefoto (5x zoom) ve 200 MP çözünürlüğünde periskop telefoto (10x zoom) lens ile karşımıza çıkacak.
    • Snapdragon 8 Elite Gen 5 çipli modelin 2026 yılının ilk çeyreğinde duyurulacağı söyleniyor.

    Amiral gemisi özellikleri ile öne çıkacak Xiaomi 17 Ultra, bir akıllı telefonda şimdiye kadarki en büyük ana sensöre sahip olacak. Olağanüstü kamera yetenekleri ile adından söz ettirecek cihaz, mobil fotoğrafçılar için son derece işlevsel bir donanıma ev sahipliği yapacak.

    Xiaomi’nin kendi cihazları da dahil olmak üzere “Ultra” segmentindeki birçok cihaz, olağanüstü yüksek kaliteli fotoğraflar sağlayan etkileyici 1 inçlik sensörlere sahipti. Muhtemelen şimdi bu durum Xiaomi 17 Ultra’da da tekrarlanacak.

    Reklam

    Xiaomi 17 Ultra’nın kamera yetenekleri ortaya çıktı

    Daha önce ortaya çıkan sızıntılarda, Xiaomi 17 Ultra’nın ana sensörünün 50 megapiksel, 23 milimetre odak uzaklığına ve f/1.6 diyafram açıklığına sahip olacağı belirtiliyordu. Setin geri kalanı ise 14 milimetre odak uzaklığına sahip 50 megapiksel ultra geniş açılı bir kamera ve 200 megapiksel telefoto lensten oluşacak.

    Telefoto sensörün 70 ve 100 milimetrelik iki odak uzaklığı olabilir. Ana sensörle karşılaştırıldığında bu, 3x ile 4,5x arasında bir yakınlaştırmaya eşdeğer olacak. İki Pro modelinin aksine Xiaomi 17 Ultra’nın arkada ikincil bir ekrana sahip olması beklenmiyor. Bunun yerine diğer Ultra modellerine daha yakın bir tasarıma sahip olacak.

    Xiaomi 17 Ultra

    Digital Chat Station’dan gelen bilgilere göre yeni Xiaomi telefonu son derece gelişmiş donanım konfigürasyonu ile öne çıkacak. Amiral gemisinin tüm yakınlaştırma seviyelerinde mükemmel fotoğraflar çekmesini sağlayacak. Bu da onu en azından teoride, yılın en iyi telefon kamerası unvanı için güçlü bir aday haline getirecek.

    Performans canavarı Xiaomi 17 Ultra, Qualcomm tarafından geliştirilen amiral gemisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 çipinden güç alacak. Cihaz, 6,9 inç LTPO AMOLED ekran ve 120 Hz yenileme hızı gibi Xiaomi 17 Pro Max ile ortak bazı özellikler taşıyacak.

    iPhone 17 Pro Max vs Samsung Galaxy S25 Ultra: En iyi telefon hangisi?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    iPhone 17 Pro Max vs Samsung Galaxy S25 Ultra: En iyi telefon hangisi?

    Merakla beklenen amiral gemisi yeni Xiaomi telefonunun lansmanın 2026 yılının ilk çeyreğinde gerçekleşmesi bekleniyor. İlk olarak Çin pazarında satışa çıkacak cihazın daha sonrasında global pazarda da boy göstereceği vurgulanıyor.

    Reklam
    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yazın
    Yorum Yazın

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Atatürk Mah. Sütçü İmam Cd. No: 101/2
    Ümraniye, İstanbul 34764
    +90 216 335 66 66
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.