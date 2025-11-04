Xiaomi 17 Ultra mobil fotoğrafçılıkta devrim yaratacak

Reklam

Xiaomi 17 Ultra'nın dörtlü kamera kurulumuna sahip olması bekleniyor.

İddialara göre cihaz 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı lens, 50 MP telefoto (5x zoom) ve 200 MP çözünürlüğünde periskop telefoto (10x zoom) lens ile karşımıza çıkacak.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 çipli modelin 2026 yılının ilk çeyreğinde duyurulacağı söyleniyor.

Amiral gemisi özellikleri ile öne çıkacak Xiaomi 17 Ultra, bir akıllı telefonda şimdiye kadarki en büyük ana sensöre sahip olacak. Olağanüstü kamera yetenekleri ile adından söz ettirecek cihaz, mobil fotoğrafçılar için son derece işlevsel bir donanıma ev sahipliği yapacak.

Xiaomi’nin kendi cihazları da dahil olmak üzere “Ultra” segmentindeki birçok cihaz, olağanüstü yüksek kaliteli fotoğraflar sağlayan etkileyici 1 inçlik sensörlere sahipti. Muhtemelen şimdi bu durum Xiaomi 17 Ultra’da da tekrarlanacak.

Xiaomi 17 Ultra’nın kamera yetenekleri ortaya çıktı

Daha önce ortaya çıkan sızıntılarda, Xiaomi 17 Ultra’nın ana sensörünün 50 megapiksel, 23 milimetre odak uzaklığına ve f/1.6 diyafram açıklığına sahip olacağı belirtiliyordu. Setin geri kalanı ise 14 milimetre odak uzaklığına sahip 50 megapiksel ultra geniş açılı bir kamera ve 200 megapiksel telefoto lensten oluşacak.

Telefoto sensörün 70 ve 100 milimetrelik iki odak uzaklığı olabilir. Ana sensörle karşılaştırıldığında bu, 3x ile 4,5x arasında bir yakınlaştırmaya eşdeğer olacak. İki Pro modelinin aksine Xiaomi 17 Ultra’nın arkada ikincil bir ekrana sahip olması beklenmiyor. Bunun yerine diğer Ultra modellerine daha yakın bir tasarıma sahip olacak.

Digital Chat Station’dan gelen bilgilere göre yeni Xiaomi telefonu son derece gelişmiş donanım konfigürasyonu ile öne çıkacak. Amiral gemisinin tüm yakınlaştırma seviyelerinde mükemmel fotoğraflar çekmesini sağlayacak. Bu da onu en azından teoride, yılın en iyi telefon kamerası unvanı için güçlü bir aday haline getirecek.

Performans canavarı Xiaomi 17 Ultra, Qualcomm tarafından geliştirilen amiral gemisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 çipinden güç alacak. Cihaz, 6,9 inç LTPO AMOLED ekran ve 120 Hz yenileme hızı gibi Xiaomi 17 Pro Max ile ortak bazı özellikler taşıyacak.

Merakla beklenen amiral gemisi yeni Xiaomi telefonunun lansmanın 2026 yılının ilk çeyreğinde gerçekleşmesi bekleniyor. İlk olarak Çin pazarında satışa çıkacak cihazın daha sonrasında global pazarda da boy göstereceği vurgulanıyor.