Samsung Galaxy S27 Ultra, Face ID benzeri yüz tanıma sistemiyle gelecek

Reklam

Samsung'un 2027'nin başlarında tanıtılması beklenen Galaxy S27 Ultra serisi için yeni bir yüz tanıma sistemi olan "Polar ID v1.0" üzerinde çalıştığı söyleniyor.

Polar ID, yüz taramasını geleneksel IR (kızılötesi) sensörler yerine polarize ışığı kullanarak gerçekleştirecek.

Kızılötesi donanımın kaldırılması, Samsung'un ön sensörler için kullanılan alanı azaltmasına ve cihaz tasarımında daha esnek olmasına olanak sağlayacak.

Galaxy S26 serisi henüz duyurulmamış olsa da şimdiden 2027 başlarında çıkması beklenen Galaxy S27 serisi hakkında ilk söylentiler şimdiden dolaşmaya başladı.

Ortaya çıkan son raporlara göre Samsung, geleneksel kızılötesi sensörler kullanılmadan daha yüksek hız ve güvenlik vaat eden “Polar ID” adlı yeni bir yüz kimlik doğrulama sistemini test ediyor.

Reklam

Polar ID, Samsung için kızılötesi sensörleri tarihe karıştıracak

@SPYGO19726 adlı X kullanıcısı, erken test yazılımında Polar ID v1.0 adlı bir özelliğe dair referanslar tespit etti. Bu özellik dahili olarak “polarize ışık tabanlı kimlik doğrulama sistemi” olarak tanımlanıyor.

Bu yeni teknolojinin özel bir IR projektörü yerine ışık polarizasyonu kullanarak yüzünüzü tarayabilen mevcut modellerden tamamen farklı bir çözüm olacağı vurgulanıyor.

Ortaya çıkan raporlar, önceki serilerde kullanılan geleneksel 2D yüz tanıma teknolojisine kıyasla sahteciliğe karşı önemli ölçüde daha yüksek bir dirençle yaklaşık 180 milisaniyelik bir kilit açma gecikmesi belirtiliyor.

Bu teknolojinin, yeni ISOCELL Vizion ön sensörü ve şifreli bir ortamda biyometrik verileri yönetmek için tasarlanmış BIO-Fusion Core adlı bir güvenlik rutiniyle bağlantılı olduğu söyleniyor.

Söylentiler doğrulanırsa Samsung kızılötesi modülleri gerçekten de terk edecek. Bu da güvenlikten ödün vermeden ön sensörlerin kapladığı alanı azaltmayı hedefleyen Güney Koreli şirket için büyük bir atılım anlamına gelecek.

Polarize ışık kullanımı, geleneksel bir 3B harita olmadan bile derinlik ve yüz yapısındaki değişikliklerin algılanmasını sağlayarak doğruluk ve tasarım arasında bir denge sunacak.

Galaxy S26 ailesi Şubat sonlarında duyurulacak

Galaxy S27 için uzun bir süre varken, Samsung şu sıralar Galaxy S26 serisi üzerinde çalışmaya devam ediyor. Normal şartlarda Ocak ayında piyasaya çıkması beklenen cihaz, yeni bir kararla 25 Şubat 2026’ya ertelendi.

Yakın zaman önce Qualcomm, yeni Galaxy S26 modellerinin yüzde 75’inde Snapdragon çiplerinin kullanılacağını vurguladı. Yani önceki beklentilerin aksine şirket, Exynos 2600’yi belirli modellerde ve pazarlarda tercih edecek. Ağırlıklı olarak Snapdragon 8 Elite Gen 5 çipinden faydalanılacak.