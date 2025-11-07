GTA 5, PlayStation Plus hizmetine geri dönüyor: Tarih belli oldu

Reklam

Güvenilir kaynaklara göre GTA 5, 18 Kasım'da PlayStation Plus Extra ve Premium kütüphanesine geri dönüyor.

Sony'nin konuya ilişkin resmi duyuruyu 12 Kasım'da yapması bekleniyor.

Ayrı bir gelişmede Rockstar, GTA 6'nın çıkış tarihinin 19 Kasım 2026'ya ertelendiğini doğruladı.

GTA 6’nın çıkışının bir kez daha ertelendiği haberi oyuncuları üzmüşken, Grand Theft Auto 5 (GTA 5) cephesinden sevindirici bir gelişme yaşandı. Güvenilir sızıntılarıyla bilinen Dealabs’e göre, Rockstar Games’in efsanevi oyunu çok yakında PlayStation Plus Extra ve Premium kütüphanelerine eklenecek.

GTA 5, Kasım’da PlayStation Plus’a geliyor

Dealabs’in iddiasına göre, Sony’nin resmi duyuruyu 12 Kasım’da yapması bekleniyor. Oyunun PS Plus’a dönüş tarihi ise 18 Kasım olarak işaret edildi. Şu ana kadar 200 milyondan fazla kopya sattığı açıklanan GTA 5, geçtiğimiz yılın ortalarında PS Plus hizmetinden kaldırılmıştı ve o zamandan beri kütüphanede yer almıyordu.

Dealabs, PS Plus’a eklenecek diğer olası oyunlar hakkında ise güncel bir bilgiye sahip olmadıklarını belirtti.

GTA 6 hayranlarına kötü haber

Grand Theft Auto serisinin geleceğine yönelik beklentiler sürerken, GTA 6’nın çıkış tarihiyle ilgili yeni bir erteleme haberi geldi. Rockstar Games, oyunun yeni beklenen çıkış tarihinin 19 Kasım 2026 olarak güncellendiğini duyurdu.

Yayıncı firma Take-Two tarafından yapılan açıklamada, son ertelemenin “oyuncuların beklediği ve hak ettiği yüksek kalitede bir deneyime” ulaşmak amacıyla oyunu bitirmek için “ek bir süre” tanımak üzere kararlaştırıldığı belirtildi.

“Uzun bir bekleyiş olduğunu bildiğimizden, ek süre eklediğimiz için üzgünüz; ancak bu ek aylar, oyunu beklediğiniz ve hak ettiğiniz düzeyde cilalamayla bitirmemize olanak tanıyacak. Sabrınız ve desteğiniz için tekrar teşekkür etmek istiyoruz. Bekleme süresi biraz daha uzun olsa da, oyuncuların Leonida eyaletinin uçsuz bucaksız atmosferini deneyimlemeleri ve günümüzün Vice City’sine geri dönmeleri için inanılmaz heyecanlıyız.”

Take-Two, “Rockstar’ın elbette tam desteğimize sahip olduğunu” belirterek, ekibin “rakipsiz bir gişe rekorları kıran eğlence deneyimi sunacağından” emin olduklarını sözlerine ekledi. Şirketin CEO’su Strauss Zelnick daha önce oyunun ertelenmesiyle ilgili bazı açıklamalarda bulunmuştu.

Rockstar’ın Mayıs 2026’daki çıkış tarihi konusunda kendinden emin olduğunu ifade eden Zelnick, yine de ekibi GTA 6’yı geliştirmek ve mümkün olan en iyi deneyimi sunmak için daha fazla zaman isterse bu kararı destekleyeceklerini vurgulamıştı.

Bu kararla birlikte Rockstar, GTA 6 oyununu ikinci kez ertelemiş oldu. İlk olarak 2025 yılının Eylül-Ekim aylarında yayınlanması beklenen yapımın, daha sonra Mayıs 2026 tarihinde PlayStation ve Xbox konsollarında karşımıza çıkacağı duyurulmuştu.