HyperOS 3.1 güncellemesini almayacak Xiaomi, Redmi ve POCO cihazlar belli oldu

Xiaomi yeni HyperOS 3.1 güncellemesini Android 16 ile sınırlı tutarak eski akıllı telefon ve tablet modellerini güncelleme dışında bıraktı.

Yeni sürüm, Hyper Island ve iyileştirilmiş bellek yönetimi gibi önemli özellikler getirecek.

Xiaomi 12 serisi, bazı Redmi K ve Note modelleri ile Poco F5 ve X6 Neo dahil olmak üzere yirmiden fazla cihaz HyperOS 3.1 güncellemesini alamayacak.

HyperOS 3 yazılımını küresel olarak dağıtmaya başlayan Çinli teknoloji devi Xiaomi yeni HyperOS 3.1 sürümü için hazırlık yaparken, eski cihazlarından bazılarını güncelleme dışında tutacak. Güncellemeyi kaçıracak 20’den fazla akıllı telefon ve tablet modeli belli oldu.

Uzun bir bekleyişin ardından Xiaomi nihayet HyperOS 3 güncellemesini küresel çapta kullanıma sunmaya başladı. Şirket, büyük yazılım yükseltmesini dağıtırken bir yandan da HyperOS 3.1 güncellemesi için hazırlık yapıyor. Ancak her modelin yeni güncellemeyi alamayacağı açıklandı.

HyperOS 3.1 sürümü neden her telefona gelmeyecek?

Çinli teknoloji devi, birçok modeline gelen HyperOS 3 güncellemesinin hemen ardından HyperOS 3.1 sürümünü de yayınlamaya hazırlanıyor. HyperOS 3.1 için beta programı kaydı, markanın kendi pazarı olan Çin’de halihazırda başlamış durumda.

HyperOS 3.1 yalnızca Android 16 güncellemesini alacak akıllı telefonlarla sınırlı olacak. Güncellemenin getireceği dikkat çeken yenilikler arasında güncellenmiş yakın zamanda kullanılan uygulamalar çekmecesi ve Apple’ın Dynamic Island özelliğinden ilham alan Hyper Island özelliği bulunuyor.

Ayrıca yeni çekmecede iyileştirilmiş bellek yönetimi de yer alacak. Animasyonlarda iyileştirmeler ve daha hızlı uygulama başlatma süresi gibi önemli yenilikler de HyperOS 3.1 ile geliyor.

Android 15 sürümüyle gelen HyperOS 3 özel arayüzünü kullanan cihazlar, ne yazık ki HyperOS 3.1 güncellemesinden mahrum kalacaklar. Bu bağlamda da 20’ye yakın eski akıllı telefon ve tablet, HyperOS 3.1 sürümünü atlayacak.

HyperOS 3.1 güncellemesini almayacak modellerin tam listesi

HyperOS 3.1 güncellemesini almayacağı kesinleşen modeller şu şekilde sıralanıyor:

Xiaomi serisi:

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi Civi 3

Xiaomi Mix Fold 2

Xiaomi Pad 6 Max 14

Redmi serisi:

Redmi 13C

Redmi K50 Ultra

Redmi K60

Redmi K60 Pro

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12T Pro

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13R Pro

POCO serisi:

POCO F5 5G

POCO F5 Pro

POCO M6 Pro

POCO X6 Neo