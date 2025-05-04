Analistler uyardı: PlayStation 5 fiyatları yakında dünya genelinde zamlanabilir

Geçtiğimiz günlerde Microsoft firması Xbox konsolları, oyunları ve aksesuarlarının fiyatlarını global çapta artırdı.

ABD'nin yeni gümrük tarifeleri, Microsoft'un yanı sıra Sony ve Nintendo'yu da etkileyecek gibi görünüyor.

İddialara göre çok yakında Sony de benzer bir adım atarak PS5 fiyatlarını artırmayı planlıyor.

Video oyun pazarı konusunda uzman analist şirketlerinden biri olan Niko Partners’ın ünlü analisti Daniel Ahmad, Xbox’taki fiyat artışlarının sadece bir başlangıç ​​olduğunu ifade etti. Japon devi Sony’nin de muhtemelen yakın zamanda PlayStation 5 ve oyunlarının fiyatlarını artıracağını, hatta belki de Nintendo’nun bile bunu yapacağını açıkça belirtti.

PlayStation 5 fiyatları yakın zaman önce global çapta zamlanmıştı. Özellikle de Avrupa’da Dijital modelde fiyat artışı yaşanmış olsa da, bu kısmi bir düzeltme önlemi gibi yorumlanmış ve gümrük vergileri konusuna doğrudan değinmediği ifade edilmişti. Gelecek yeni zam ise doğrudan ABD’nin yeni vergi politikalarından kaynaklanacak.

Donald Trump yönetiminin Amerika Birleşik Devletleri’nde uyguladığı vergilerle bağlantılı olduğu ve üç üreticinin de bundan muaf olmadığı biliniyor. Küresel düzeyde fiyat ayarlaması yapan ilk şirket Microsoft oldu. Fakat görünen o ki diğer oyun devleri de zam yapma yoluna gidecek.

Xbox’tan sonra PlayStation fiyatları da yükselecek

Daniel Ahmad tarafından paylaşılan bilgilere göre Xbox fiyatlarındaki artışın temelinde esasen vergi sorunu yatıyor. Bu sorunun diğer üreticilerin de hala karşı karşıya kaldığı bir problem olduğu ve yakında benzer bir çözüme başvurabilecekleri ifade ediliyor.

“Küresel artışlar, Xbox’ın en büyük pazarı olan ABD’deki fiyat artışını hafifletmenin ve aynı zamanda döviz dalgalanmalarını telafi etmenin bir yolu” ifadelerine yer veren Ahmad, sözlerine şunları ekledi: “Fiziksel oyunların fiyatının 70 dolardan 80 dolara çıkmasının sebebi de bu ve bunların Meksika’da üretilmesidir.”

“Bunun sadece bir başlangıç ​​olduğunu açıkça belirtmek istiyorum,” diye yazan analist, “Sony de aynı tarifelerden etkileniyor. Bazı pazarlarda bu tarifelerden dolayı fiyat artışları gördük. Nintendo henüz fiyatlarını artırmadı ve konsolları Vietnam’da üretiyor. Fakat tarifeler maliyetleri artırırsa bu çözüme başvurabilir” diye sözlerini tamamladı.

Bilmeyenler için Microsoft bu hafta yaptığı duyuruda Xbox Series X/S konsollarının, oyunlarının ve aksesuarlarının fiyatlarını artırdı. Fakat pazar analistleri, Microsoft’un bu dönemde zam yapmayı tercih eden tek şirket olmayacağını ifade ediyor.