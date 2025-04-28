Microsoft, Windows Haritalar uygulamasının fişini çekiyor

Windows Haritalar uygulaması çok yakında kapatılıyor.

Microsoft, ilk kez 2014 yılında kullanıcılara sunulan uygulamanın fişini Temmuz ayında çekecek.

Rehberli navigasyon veya harita URL'leri gibi kaydettiğiniz kişisel veriler veya dosyaların silinmeyeceği ifade ediliyor.

Microsoft’un web tabanlı harita arama motoru için yolun sonu görüldü. Windows Haritalar uygulamasının çok yakında fişi çekilecek.

Microsoft’un resmi blog sayfasında yer alan bilgilere göre şirket, 2025 yılının Temmuz ayında haritalama servisini desteklemeyi bırakacak. Teknoloji devi bu yaz uygulamayı işe yaramaz hale getirecek son bir güncelleme yayınlayacak.

Windows Haritalar kullanıcılara veda ediyor

Microsoft’tan gelen açıklamaya göre Windows Haritalar uygulaması şu anda kullanım dışı bırakıldı. Temmuz ayından itibaren şirket, uygulamayı Microsoft Store mağazasından da kaldırmayı planlıyor. Şirketin konuya ilişkin ifadeleri şu şekilde oldu:

“Windows Haritalar uygulaması kullanımdan kaldırıldı. Temmuz 2025’te Microsoft Store’dan da kaldırılacak. Aynı zamanda Microsoft Store’da uygulamaya yönelik son bir güncelleme yayınlanacak ve bu güncelleme uygulamayı işlevsiz hale getirecek. Bir uygulamayı Temmuz 2025’ten önce kaldırırsanız onu Microsoft Store’dan yeniden yükleyebilirsiniz. Fakat Temmuz 2025’ten sonra yeniden yükleyemezsiniz. Uygulamayı istediğiniz zaman kaldırabilirsiniz. Rehberli navigasyon veya harita URL’leri gibi kaydettiğiniz kişisel veriler veya dosyalar silinmeyecek. Temmuz 2025’ten sonra Windows Haritalar uygulamasında çalışmayacak.”

Windows Haritalar nedir?

Windows Haritalar, Microsoft tarafından Windows 8’den beri geliştirilen ve Kasım 2014’te piyasaya sürülen, Bing tarafından desteklenen yerel bir haritalama hizmeti olarak karşımıza çıkıyor.

Uygulama Windows 8 ve 10’a önceden yüklenmiş olup 10 yıldan uzun süredir destekleniyor. Uygulamada sürüş ve yürüme talimatları, toplu taşıma ve konum verileri, hava fotoğrafları ve 360 ​​derecelik sokak görünümleri yer alıyor.

Windows 11’in piyasaya sürülmesiyle birlikte program artık önceden yüklü olarak gelmiyordu. Fakat Microsoft Store’dan bağımsız olarak indirilebiliyordu. Ancak 2024 yılında projenin aktif gelişimi durduruldu.

Microsoft, Apple ve Google’ın başarısına ulaşamadı

Bu gelişmeyle birlikte üç büyük teknoloji devi arasında popüler bir haritalama hizmeti yaratmayı başaramayan tek şirket Microsoft oluyor.

Google ve Apple’ın sahibi olduğu Google Maps ve Apple Maps, piyasaya sürüldükleri günden bu yana dünya çapında popülerliğini sürdürmeye devam ediyor. Fakat ne yazık ki Microsoft bu konuda başarıya ulaşamamış görünüyor.

Şirket son olarak kullanıcıların Bing destekli haritaları kullanmaya devam etmek istemeleri halinde hizmetin web istemcisini ziyaret edebileceklerini bildirdi.