POCO F7 Ultra, Android 16/HyperOS 3 güncellemesine kavuştu

Reklam

POCO F7 Ultra, OS3.0.3.0.WOMEUXM sürüm numarasıyla Android 16 tabanlı HyperOS 3'e ulaştı.

Cihaz, POCO'nun yeni güncellemeyi alan ilk modeli oldu.

Kademeli olarak kullanıcıların erişimine sunulan yazılım, bu hafta muhtemelen Türkiye'deki modellere de gelmiş olacak.

Diğer büyük akıllı telefon üreticilerinden sonra POCO modelleri de nihayet Android 16 işletim sisteminin kararlı sürümüne dayalı HyperOS 3 güncellemesini almaya başladı. Performans canavarı özelliklere sahip olan POCO F7 Ultra, güncellemeyi alan markanın ilk telefonu oldu.

Xiaomi’nin alt markasından daha fazla cihazın önümüzdeki haftalarda yeni güncellemeye ulaşması bekleniyor. F7 Ultra için kademeli bir şekilde kullanıcılara dağıtılan güncellemenin bu hafta Türkiye’deki modellere de ulaşacağı tahmin ediliyor.

Reklam

POCO F7 Ultra güncelleme ile önemli yeniliklere ulaşıyor

POCO modeline gelen güncelleme OS3.0.3.0.WOMEUXM sürüm numarasıyla geliyor. Güncellemeyi cihazına kurmak isteyen kullanıcılar, yazılımın şu anda kendileri için uygun olup olup olmadığını “Ayarlar” sayfasından kontrol edebilir. Ardından “Telefon Hakkında” > “Sistem Güncellemesi” sayfasına ulaşarak güncellemeye ulaşabilirsiniz.

Yeni güncellemenin odak noktası yapay zeka destekli performans ve görsel optimizasyon olarak vurgulanıyor. Bu bağlamda kullanıcılar uygulama kullanımı, çoklu görev ve hatta görüntü ve video işleme konusunda yardımcı olan yeni yapay zeka tabanlı işlevlere erişebiliyor.

XiaomiTime’ın haberine göre yeni arayüz güncellemesi, iOS’tan ilham alan öğelerle cihaz sahiplerine daha akıcı bir deneyim sunmayı vaat ediyor. Uygulama yönetimiyle ilgili iyileştirmelerde yapay zeka desteği de mevcut. Uygulamaların artık daha fazla gizlilik kontrolü ve daha hızlı animasyon efektlerine de sahip olacağı söyleniyor.

Xiaomi görünüm açısından sistem simgelerini yeniden tasarlıyor. Android 16 geliştirmeleri, modeli Google’ın en yeni güvenlik çerçeveleriyle uyumlu hale getiriyor. Ayrıca güç tüketimi, arka plan uygulama yönetimi ve daha zorlu uygulamalar ve oyunlar çalıştırılırken performans iyileştirmeleri de karşımıza çıkıyor.

Son olarak Xiaomi 15 modelinin de geçtiğimiz günlerde Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesine ulaştığını belirtmekte fayda var.

POCO F7 Ultra özellikleri

Boyutlar: 160.26×74.95×8.39 mm

160.26×74.95×8.39 mm Ağırlık: 212 gram

212 gram Ekran: 2K çözünürlüklü (3.200 x 1.440 piksel) 6,67 inç Flow AMOLED ekran, 3.200 nit tepe parlaklığı ve 120 Hz yenileme hızına sahip ekran

2K çözünürlüklü (3.200 x 1.440 piksel) 6,67 inç Flow AMOLED ekran, 3.200 nit tepe parlaklığı ve 120 Hz yenileme hızına sahip ekran İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Qualcomm Snapdragon 8 Elite RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB RAM

12 GB ve 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB veya 512 GB dahili depolama

256 GB veya 512 GB dahili depolama Selfie kamerası: 32 MP ön kamera

32 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens (OIS ve EIS), 32 MP sensörlü ultra geniş lens ve 50 MP sensörlü telefoto lens (OIS)

50 MP sensörlü ana lens (OIS ve EIS), 32 MP sensörlü ultra geniş lens ve 50 MP sensörlü telefoto lens (OIS) Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 ve NFC bağlantısı

5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 ve NFC bağlantısı Batarya kapasitesi: 120W kablolu ve 50W kablosuz şarj özelliğine sahip 5.300 mAh pil

120W kablolu ve 50W kablosuz şarj özelliğine sahip 5.300 mAh pil İşletim sistemi: Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 kullanıcı arayüzü