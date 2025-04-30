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    LG telefonlar tarihe karışıyor: Son tarih belli oldu

    LG tarafından geliştirilen akıllı telefonlar artık tarihe karışıyor. Bu cihazların artık resmi destekten mahrum kalacağı açıklandı.
    LG
    • LG telefonlar için yolun sonuna gelindi.
    • Şirket çok yakında akıllı telefonları için verdiği desteği sonlandıracak.
    • Markanın cihazları için resmi destek 30 Haziran'dan sonra kesilecek.

    Bir döneme damgasını vuran mobil üreticiler arasında yer alan LG, Nisan 2021’de akıllı telefon pazarından çekildiğini resmen duyurmuştu. Bu da markanın bu cihazlara olan desteğini sonlandırmasının an meselesi olduğu anlamına geliyordu.

    Marka bu hafta sürpriz bir açıklamayla karşımıza çıktı. 30 Haziran 2025’te Android telefonlar için güncelleme sunucularını kapatacağını doğruladı. Söz konusu önlem markanın tüm akıllı telefonlarını etkiliyor. Ne yazık ki bu tarihten sonra bu cihazlar sistem ya da uygulama güncellemeleri almayacak.

    LG’den beklenen açıklama geldi

    9to5Google’ın haberine göre LG, mobil cihazlar bölümünü kapatma kararının üzerinden dört yıl geçmesinin ardından, akıllı telefonları için güncelleme destek sunucularının kapatıldığını doğrulayan resmi bir açıklama yayınladı.

    Şirket, daha sonra ek bir süre boyunca güvenlik ve Android güncellemeleri sunma sözü vermişti. Fakat maalesef bu destek çok yakında resmen sona erecek.

    LG

    30 Haziran’dan itibaren kullanımda olan LG cihazlarda FOTA (Firmware Over The Air) ya da bilgisayardaki LG Bridge uygulaması üzerinden güncelleme kontrolü yapılamayacak. Yetkili teknik servis aracılığıyla yapılan güncellemeler için de süre geçerli olup, onlar da kesintiye uğrayacak.

    Konuya ilişkin LG’den gelen açıklama şu şekilde oldu:

    “LG Electronics cep telefonu ürünlerini her zaman destekleyen tüm müşterilerimize içtenlikle teşekkür ederiz. LG Electronics cep telefonu ürünlerine yönelik yazılım güncelleme hizmeti (FOTA), güncelleme merkezi ve LG Bridge hizmetinin aşağıdaki şekilde sona erdiğini bildiriyoruz:

    Hizmetlerin sonlandırılması: Yazılım Güncelleme (FOTA), Güncelleme Merkezi (Uygulama Hizmeti) ve LG Bridge Hizmeti (PC Aracı)

    Uygulanabilir ürünler: Tüm LG Electronics cep telefonu ürünleri

    Son başvuru tarihi: 30 Haziran 2025, 00:00 (Kore saati, GMT+9)

    Bu hizmet sonlandırıldıktan sonra yazılım güncellemeleri artık mevcut olmayacaktır. Gerekirse 30 Haziran 2025’teki kapanıştan önce bir yazılım güncellemesi gerçekleştirin. (Kapanış, servis merkezlerinde gerçekleştirilen güncellemeler dahil olmak üzere tüm yazılım güncelleme hizmetlerini kapsar.)

    Uygulama güncelleme hizmeti de sonlandırılacağından, fabrika ayarlarına sıfırlama sırasında silinen varsayılan uygulamalar tekrar indirilemeyecektir.”

    LG’nin mobil bölümünün kapanmasından bu yana mobil kullanıcı tabanı önemli ölçüde azalmış olsa da hala bir LG cihazına sahip olan ve cihazı çalışır durumda tutmayı düşünen herkesin, son tarihten önce bekleyen tüm güncellemeleri yapması öneriliyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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