ChatGPT’de aksiyon figürü tarzı resimler nasıl oluşturulur?

Sosyal medyada gerçekçi görünümlü aksiyon figürü resmi gördüyseniz ve bunlar ilginizi çektiyse ChatGPT’de yalnızca basit bir komutla kolaylıkla siz de bu sihri gerçekleştirebilirsiniz. ChatGPT’de aksiyon figürü tarzı resimler oluşturmak için yalnızca bir dakikanızı ayırmanız yeterli olacak.

İnternet kullanıcıları arasında, özellikle de X (eski adıyla Twitter) ve Instagram’da hızla yayılan bu akım, kişiye özel ambalajların içinde hiper gerçekçi minyatürleri simüle eden görsellerle internette oldukça yaygın bir hale geldi. Koleksiyoncuların gözdesi olan bu aksiyon figürleri, yapay zekanın yardımıyla yeni bir hayata kavuşuyor.

Bunun için yapay zekanın dramatik aydınlatma ve stilize aksesuarlarla tamamlanan çarpıcı bir görsel imaj yaratmasını sağlayan komutta ayrıntılı açıklamalar kullanmak yeterli oluyor. Siz de bu akıma hemen katılabilirsiniz. ChatGPT’nin ücretsiz versiyonunu kullanan kişilerin de bu özelliği kullanabileceğini hatırlatmak isteriz.

Yalnızca ChatGPT’ye giriş yapmanız ve karşınıza çıkacak birkaç basit adımı takip etmeniz yeterli olacak. Son derece sezgisel bir şekilde kullanabileceğiniz bu işlev, biraz yaratıcılıkla kendi aksiyon figürünüzü ortaya çıkarmanıza yardımcı oluyor.

İster kendinizin, ister bir ünlünün, ister kurgusal bir karakterin aksiyon figürünü kolayca oluşturmanız mümkün. ChatGPT’de aksiyon figürü tarzı resimler oluşturmak için atmanız gereken tüm adımları sizler için bir araya getirdik. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar…

Aksiyon figürü nedir?

Günümüzde popüler kültürde önemli bir yer edinen aksiyon figürleri, ilk kez hayatımıza Hasbro’nun 1964 yılında GI Joe bebek serisini piyasaya sürmesiyle birlikte ortaya çıktı. Günümüzde oldukça yaygın hale gelen bu aksesuarlar, özellikle de Marvel/DC gibi süper kahraman dünyalarında popüler hale geldi.

Geleneksel bebeklerden farklı olarak eklem yerleri olan ve kıyafet ve aksesuarları değiştirmeye olanak tanıyan bu ürünler, koleksiyoncular arasında da büyük bir popülerlik kazandı. Günümüzde geek dünyasında sıkça rastlanan bu minyatürler arasında film, dizi, çizgi roman ve video oyunlarından karakterler yer alıyor.

Aksiyon figürleri koleksiyonluk olmalarının yanı sıra stop-motion animasyonlarda ve özel sergilerde de kullanılabiliyor. Şu anda dünya çapında bu alanda en popüler markalardan biri olarak “Funko POP” örnek gösterilebilir.

Aksiyon figürü akımı nasıl trend haline geldi?

İnternette viral hale gelen trend, yapay zekadan aksiyon figürü stiline uygun insan görüntüleri veya meme’ler oluşturmasını istemekten oluşuyor. Koleksiyoncular arasında popüler olan bu bebekleri süper kahramanlar, film kahramanları ve hatta dijital avatarlar gibi popüler kültür karakterlerini temsil eden detaylı minyatürler olarak da tanımlayabiliriz.

Aksiyon figürü tarzı resimler yapmak için ChatGPT yapay zeka sohbet robotuna erişmeniz, resim oluşturma seçeneğini seçmeniz ve chatbot aracına gerekli komut istemini girmeniz yeterli olacak. Belirli bir kişi ya da konu hakkında resim oluşturmasını isteyen detaylı komutlarla sizler de eğlenceli görüntüler oluşturabilirsiniz.

Sisteme gireceğiniz metin istemi ne kadar ayrıntılı olursa yapay zeka (AI) çıktısı o kadar iyi bir sonuç verecektir. Ayrıca gerçek bir fotoğraf yükleyip yapay zekadan bunu animasyona dönüştürmesini isteyebilirsiniz. Böylelikle işiniz daha da kolay bir hale gelecektir.

Adım adım ChatGPT’de aksiyon figürü tarzı resimler oluşturma

ChatGPT ile aksiyon figürü tarzı görseller oluşturma akımı son günlerde sosyal medyada viral hale geldi. Bu çılgın akım, Japon stüdyosunun özelliklerini taklit eden çizimler oluşturmak için aynı yapay zekayı (AI) kullanan Studio Ghibli akımından kısa bir süre sonra ortaya çıktı.

Bu tür fotoğrafların oluşturulması, artık entegre fonksiyona sahip olan GPT-4o kullanılarak görüntü oluşturmadaki güncelleme sayesinde mümkün oluyor. Platform daha önce bu görevi gerçekleştirmek için DALL-E modelini kullanıyordu. Şimdi ise yapay zeka fotoğrafları doğal olarak oluşturuyor.

ChatGPT’ye gelen yeni özellik ilk olarak 25 Mart’ta tüm kullanıcılara sunulmuştu. Fakat kullanıcılardan gelen yoğun talep, OpenAI’nin sunduğu hizmete ödeme yapmayanlar için kullanılabilirliği geciktirmişti.

Şirket aracı nihayet 1 Nisan’da yeniden yayınladı. Fakat bunun için bazı sınırlamalar getirdi. Kullanıcılara günde en fazla 3 adet görsel oluşturma hakkı sunuldu. Siz de bu hakkınızı aksiyon figürü tarzı görseller oluşturmak için kullanmak istiyorsanız, aşağıda yer alan adımları sırasıyla takip etmeniz yeterli olacak.

1. ChatGPT’de oturum açın

Öncelikli olarak platformda oturum açtığınızdan emin olun. ChatGPT’de resim oluşturma özelliği şu anda sadece hesaplarına giriş yaptıkları sürece ücretsiz kullanıcılara açık durumda. Hesap oluşturmadan resim yaratma desteğinin ilerleyen aylarda geleceği tahmin ediliyor.

2. Görsel oluştur seçeneğini aktif edin

Giriş yaptıktan sonra üç nokta (…) butonuna tıklayın ve “Görsel Oluşturma” aracını seçin. Bu seçenek, görsel olarak çarpıcı şekiller oluşturmak için komutlar, yani metin istemleri girmenize yardımcı olacak.

3. Aksiyon figürü oluşturmak için gerekli komutları kontrol edin

Yapay zekadan aksiyon figürü tarzı görüntüler oluşturmak istiyorsanız bir dizi komut istemini doldurmanız gerekiyor.

Bebeğin cinsiyeti

(Örnek: Erkek, kadın)

(Örnek: Erkek, kadın) İllüstrasyon stili

(Örnek: Hiper gerçekçi, karikatürize, oyuncak tarzı, 80’ler retro stili)

(Örnek: Hiper gerçekçi, karikatürize, oyuncak tarzı, 80’ler retro stili) Yüz ifadesi

(Örnek: Gülümseyen, ciddi, meydan okuyan, gizemli, sinirli, şaşkın)

(Örnek: Gülümseyen, ciddi, meydan okuyan, gizemli, sinirli, şaşkın) Kıyafet detayları

(Örnek: Gündelik tarz, ortaçağ kostümleri, spor giyim, süper kahraman kıyafeti)

(Örnek: Gündelik tarz, ortaçağ kostümleri, spor giyim, süper kahraman kıyafeti) Paketin içindeki aksesuarlar

(Örnek: Bilgisayar, telefon, kumanda, su şişesi)

(Örnek: Bilgisayar, telefon, kumanda, su şişesi) Ana ambalaj renkleri

(Örnek: Altın detaylı koyu mavi)

(Örnek: Altın detaylı koyu mavi) Karakter adı

(Örnek: “Kötü Kedi Şerafettin”, “Zavallı Polat”, “Otisabi”)

(Örnek: “Kötü Kedi Şerafettin”, “Zavallı Polat”, “Otisabi”) Kutunun üzerindeki özel mühür (isteğe bağlı)

(Örnek: “Sınırlı Sayıda Üretim”, “Özel Sürüm”, “Ultra Nadir”)

4. Komut istemini özelleştirin

Kişilik özellikleri, belirli renkler ya da siberpunk, vintage, fütüristik, retro gibi görsel stiller ekleyerek oluşturacağınız aksiyon figürünü daha da renkli bir hale getirebilirsiniz. Aşağıdaki komut istemini kopyalayıp resim oluşturma alanına yapıştırın ve parantez içindeki kısımları istediğiniz bilgilerle değiştirin.

[KİŞİNİN TANIMI VEYA EKLENEN RESİM]’den esinlenerek koleksiyonluk bir aksiyon figürünün aşırı ayrıntılı bir görüntüsünü oluşturun. Bebeği tüm vücuduyla, cinsiyetiyle [CİNSİYET] ve ifadesiyle [YÜZ İFADESİ] gösterin. Sanat stili: [İLLÜSTRASYON STİLİ]. [Aksesuarlar veya özellikler gibi ayrıntıları girin]. Ambalaj, [ANA RENK] arka plan ve [İKİNCİL RENKLER] detaylarıyla mağazalarda satılan oyuncakların tipik bir örneği olmalıdır. KARAKTERİN ADI] adı ambalajın ön tarafında büyük harflerle vurgulanmalıdır. Ambalajın içine bebeğin etrafında düzenlenmiş [AKSESUARLAR] ekleyin. Kutunun üzerine [MÜHÜR] yazılı özel bir mühür ekleyin. Ambalajın plastiğindeki yansımalarla gerçekçilik katmak için stüdyo aydınlatması kullanın. Genel görünüm, sanki bir mağazada satışa hazırmış gibi gerçekçi bir fiziksel ürün olmalıdır.

5. Referans görüntü eklemeyi unutmayın

Sonucun size ya da aksiyon figürünü oluşturmak istediğiniz birine benzemesini istiyorsanız, “+” düğmesine tıklayın ve “Bilgisayardan yükle” seçeneğine basın. Buraya yükleyeceğiniz görüntünün net ve iyi aydınlatılmış bir fotoğraf olduğundan emin olun.

İstediğiniz görseli seçin, “Aç” yazısına tıklayın ve ardından “Gönder” seçeneğine basın. Bu sayede yapay zekanın daha tutarlı ve istediğinize yakın bir görsel üretmesine yardımcı olabilirsiniz.

Platformun girdiğiniz metin istemini işlemesi ve sonucu oluşturması birkaç saniye sürecek. Bu süreçte tarayıcınızı açık tutun ve beklemeye devam edin.

6. Görüntüyü indirebilirsiniz

Görüntü hazır olduğunda daha detaylı bir şekilde incelemek istiyorsanız resmin üzerine tıklayın. Eğer sonucu beğendiyseniz, sağ tıklayıp “Resmi farklı kaydet…” seçeneğini işaretleyerek görseli indirebilirsiniz. Aksi durumda ChatGPT’den yeni bir aksiyon figürü tasarımı oluşturmasını isteyebilirsiniz.

Görüntüyü oluştururken herhangi bir sorunla karşılaşırsanız komut istemini kopyalayın, Google Translate gibi bir çeviri aracı kullanarak İngilizce diline dönüştürün ve tekrar deneyin. Bazen Türkçe dil seçeneği sonucun kalitesini etkileyebilir. Bu negatif olasılığı en aza düşürmek için doğrudan isteminizi yabancı dilde girebilirsiniz.

ChatGPT’de aksiyon figürü tarzı resimler oluşturma konusunda bir diğer önemli ipucu ise yapay zekaya daha fazla bilgiye ihtiyacı olup olmadığını ya da görseli oluşturmadan önce daha fazla bilgi eklemeyi önerip önermediğini sormak olacaktır. Bu sayede kapsamlı bilgilerle AI aracına ne istediğinizi yönlendirebilir ve maksimum sonuçtan yararlanabilirsiniz.

Diğer AI araçlarında aksiyon figürü tarzı resimler nasıl oluşturulur?

Aksiyon figürü tarzı resimler oluşturmak için eldeki tek mevcut seçenek elbette ki ChatGPT değil. OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka sohbet robotu bu konuda en iyi sonuçlardan birini verse de bu işlemi diğer AI araçlarından da gerçekleştirmeniz mümkün.

Ücretsiz aksiyon figürü tarzı görüntüler oluşturmak için yararlanabileceğiniz araçlar arasında Google Gemini öne çıkıyor. Tamamen ücretsiz bir şekilde Google’ın yapay zekasından görsel üretmek için yararlanabilirsiniz. Öte yandan Elon Musk’ın AI aracı Grok da bedava bir şekilde bu işlemi gerçekleştirmenize olanak tanıyor.

Ücretli yapay zeka araçları ise aksiyon figürü tarzı görüntü oluşturma konusunda daha gelişmiş bir deneyim vaat ediyor. OpenAI teknolojisine dayanan Deep Dream Generator hizmeti 3,99 dolar başlangıç fiyatıyla kullanılabiliyor. En iyi görüntü oluşturma yapay zeka araçları arasında öne çıkan Midjourney ise aylık 10 dolardan başlayan fiyatlarla kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Sonuç: ChatGPT’de aksiyon figürü tarzı resimler oluşturma

ChatGPT ile aksiyon figürü tarzında görüntüler oluşturmak gördüğünüz gibi son derece basit bir şekilde çalışıyor. Bunun için yalnızca bir dakikanızı ayırarak ortaya çıkan derece eğlenceli sonuçlar çıkarabilirsiniz.

Ücretsiz ChatGPT kullanıcıları için günlük görsel üretme desteğinin 3 adetle sınırlı olduğunu belirtmekte fayda var. “Plus” aboneleri ise sınırsız bir şekilde bu özellikten yararlanabiliyor.

ChatGPT’de oluşturabileceğiniz aksiyon figürü tarzı resimler sosyal medyada bir akım haline geldi. Viral olan bu akımla birlikte pek çok kullanıcı ünlü şarkıcılar, siyasetçiler, kurgusal karakterler ve hatta kendilerinin aksiyon figürlerini oluşturup internette arkadaşlarıyla paylaşmaya başladı.

Siz de bu eğlence dolu akıma katılarak kendi figürlerinizi yaratabilirsiniz. İyi eğlenceler!