Dünya nüfusunun yarısı WhatsApp kullanıyor: 3 milyarı aştı

WhatsApp tarihi bir dönüm noktasına ulaştı.

Popüler mesajlaşma uygulaması, aylık 3 milyar kullanıcı sayısını geride bıraktı.

Bu da dünya nüfusunun yaklaşık olarak yarısının WhatsApp kullandığını gösteriyor.

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Nisan 2025 itibarıyla her ay 3 milyardan fazla kişi tarafından kullanılan tarihteki birkaç uygulamadan biri haline geldi. Bu tarihi başarı, platformu yeni bir boyuta taşıdı. Artık aktif kullanıcı sayısı bakımından Facebook ile aynı seviyeye geldi.

TechCrunch tarafından aktarılan bilgilere göre bu başarının arkasında yalnızca popülerliğin artması değil, aynı zamanda dijital iletişime yaklaşımlarda ve yapay zekanın gelişiminde de büyük değişimler yatıyor. Dünya nüfusunun yaklaşık 6 milyar olduğu söyleniliyor. Bu anlamda dünyanın yarısının WhatsApp kullandığı gerçeği şaşırtıyor.

WhatsApp tarihi eşiği aştı

WhatsApp platformu ilk olarak 2009 yılında piyasaya çıktı. Uygulama 2014 yılında Facebook tarafından 19 milyar dolar karşılığında satın alındı. Hizmetin hedef kitlesi son 10 yılda 15 kat büyüdü. Satın alma işleminden bu yana kullanıcı sayısı 200 milyondan 3 milyara çıktı.

Uygulama ücretsiz ve reklam içermiyor. Bu da onu diğer popüler mesajlaşma uygulamalarından farklı kılıyor. Platformun bu yaklaşımı, mobil iletişimin genellikle pahalı olduğu ve istikrarlı internetin her zaman mevcut olmadığı farklı ülkelerden kullanıcıların çekilmesine yardımcı oluyor.

WhatsApp artık sadece kişisel mesajlaşma platformu olmaktan çıktı. İş dünyası için önemli bir araç haline geldi.

WhatsApp Business, şirketlerin müşterileriyle iletişim kurmasına, bildirim göndermesine ve hatta sipariş almasına yardımcı oluyor. Sadece 2025’in ilk çeyreğinde iş platformu Meta’ya 510 milyon dolar gelir sağladı.

Yapay zeka entegrasyonu bu büyümeye fayda sağladı

Büyümenin bir diğer nedeni de yapay zekanın entegrasyonu olarak belirtiliyor. Meta, kullanıcıların sohbet üzerinden doğrudan yardım ve sorularına yanıt alabilmeleri için WhatsApp’ta aktif olarak yapay zeka hizmetleri uyguluyor.

Örneğin uygulamadan çıkmadan programı öğrenebilir, ürün siparişi verebilir veya tavsiye alabilirsiniz. Bazı ülkelerde bu tür işlevler günlük iletişimin bir parçası haline geldi. Meta CFO’su Susan Lee’ye göre yapay zekaya gelen taleplerin büyük çoğunluğu WhatsApp üzerinden gerçekleşiyor.

Meta ayrıca işletmeler için yeni araçlar hazırlıyor. Şirketlerin bir web sitesinden, WhatsApp profilinden veya Instagram ve Facebook sayfalarından gelen bilgilere dayanarak yapay zekayı eğitebilecekleri özel bir arayüz ve kontrol paneli sunuluyor.

Bir müşteriyle diyalog halinde doğrudan bir sohbet robotunu etkinleştirmeye izin veren bir fonksiyon için testler halihazırda devam ediyor.