2025’in ilk çeyreğinde Türkiye’de en popüler dijital platformlar

JustWatch, 2025'in ilk çeyreğinde Türkiye'de en çok kullanılan dijital platformları açıkladı.

Yüzde 30'luk pazar payıyla liderlik koltuğuna BluTV (yeni adıyla Max) oturdu.

Yıllık bazda en çok büyüyen platform ise yüzde 3'lük yükselişle Disney+ oldu.

2025 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’de en popüler dijital platformlar belli oldu. Streaming servisleriyle ilgili düzenli olarak raporlar paylaşan JustWatch, son olarak ülkemizde internet kullanıcıların en çok hangi platformları tercih ettiklerine ilişkin dikkat çekici bir araştırmada bulundu.

JustWatch’tan gelen bilgilere göre bu veriler milyonlarca kullanıcı baz alınarak elde ediliyor. Türkiye’de streaming platformları arasında seçim yapan ve “streaming” seçeneğine tıklayıp filmleri “izlendi” olarak işaretleyen kullanıcılardan sağlanan verileri bir araya getiren platform, kullanıcıların izleme alışkanlıkları hakkında merak edilen ayrıntılara ışık tutuyor.

İlk çeyrekte liderliğe BluTV (Max) oturdu

Türkiye’de 2025’in ilk çeyreğinde en çok tercih edilen dijital platformlar açıklandı. Raporda yer alan bilgilere göre BluTV (yeni adıyla Max) pazar lideri konumuna ulaştı. Toplam talebin yaklaşık üçte birini elinde tutan platform, yüzde 30’luk pasta payıyla zirveye yerleşti.

BluTV’nin (Max) ardından listenin ikinci sırasında yüzde 25’lik pazar payına hitap eden Netflix karşımıza çıkıyor. Üçüncülük koltuğunda ise yüzde 20’lik paya hitap eden Amazon Prime Video dikkat çekiyor.

İlk beş basamağı tamamlayan diğer dijital platformlar ise Disney+ ve MUBI oluyor. Bu iki platform sırasıyla yüzde 11 ve yüzde 7’lik pazar paylarına ulaştı.

Raporda dikkat toplayan diğer iki platform ise YouTube Premium ve Exxen oluyor. Bu iki platform sırasıyla yüzde 2 ve yüzde 1’lik pazar paylarına ulaşmış durumda. Kalan yüzde 4’lük pay ise “Diğer” platformları kapsıyor.

Ocak-Mart 2025 pazar gelişimi ortaya çıktı

JustWatch raporunda ayrıca Ocak ayından Mart ayına kadarki pazar gelişimine de değiniliyor. Bu dönemde Disney+ ve MUBI platformlarının öne çıktığı, 3’er puanlık artış kaydettiği vurgulanıyor.

BluTV bu süreçte yüzde 5 düşüş yaşıyor. Netflix de benzer bir tablo çizerek yüzde 4’lük kayıpla karşılaşıyor. YouTube Premium ve Exxen ise yüzde 1’lik daha hafif düşüşlere rastlıyor.

Disney+ yıllık bazda yüzde 3’lük bir büyüme yaşarken, en yakın takipçisi ise yüzde 2 artış elde eden MUBI oluyor.

BluTV yüzde 7 ile en büyük düşüşe imza atan platform oluyor. Netflix’in ise yüzde 3 düşüş gösterdiği ifade ediliyor. Diğer platformların bu süreçte sabit kaldığı aktarılıyor.