HyperOS 3 uygun fiyatlı Xiaomi telefonlara gelmeye başladı

Xiaomi, çoğunlukla amiral gemisi cihazlara öncelik veren güncelleme mantığını tersine çevirerek yeni yazılımını giriş seviyesi modellere dağıtmaya başladı.

HyperOS 3'ün dağıtımına beklenmedik bir şekilde uygun fiyatlı iki telefon modeliyle başlandı.

Redmi A3 ve POCO C61 gibi temel cihazlar, küresel pazarda Android 16 tabanlı olan HyperOS 3 güncellemesini alan ilk cihazlardan biri oldu.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, kalıpları yıkıp yeni nesil kullanıcı arayüzünü bütçe dostu modellerden başlayarak küresel pazara getiriyor. Amiral gemisi modellere yönelik genel eğilimin aksine şirket, şimdi de Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesini Redmi A3 ve POCO C61 gibi giriş seviyesi modellere göndermeye başladı.

Şirketin bu hamlesi, yalnızca stratejide bir değişikliği değil, aynı zamanda sistem sürümlerinin güncellenmesini geleneksel olarak daha uzun süre bekleyen giriş seviyesi kullanıcılara daha fazla bağlılığı da ortaya koyuyor.

Giriş seviyesi cihazlar da yeni güncellemeye ulaşıyor

HyperOS 3 güncellemesi ile uyumlu cihazların listesi yayınlandığından bu yana Xiaomi, Redmi ve POCO serilerinden birkaç giriş seviyesi model de listeye dahil edildi. Bu durum, temel cihazları amiral gemisi modellerle aynı öncelik seviyesine getiriyor. Bu da büyük üreticiler için bile alışılmadık bir durum olarak yorumlanıyor.

Xiaomi her model için belirli ayrıntıları açıklamasa da bu giriş seviyesi cihazlar için sunulan güncelleme, gelişmiş özelliklerin daha düşük güçlü donanımlara uyarlandığını bizlere gösteriyor.

HyperOS 3’ün daha akıcı animasyonlar, daha iyi RAM kullanımı ve arka plan işlem yönetiminde iyileştirmeler vaat ettiğini, özellikle de pil tüketimini azaltmak için olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Öte yandan Xiaomi bu hafta HyperOS 3 güncellemesini performans canavarı POCO F7 Ultra modeline de getirdi.

Android 16 tabanlı HyperOS 3 alacak tüm Xiaomi modelleri

Şirketin paylaştığı global dağıtım takvimine göre Android 16 işletim sistemini temel alan yeni HyperOS 3 kullanıcı arayüzü aşağıdaki modellere sunulacak:

Xiaomi 15T Pro

Xiaomi 15T

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15

Xiaomi MIX Flip

Redmi Note 14 serisi

POCO F7 serisi

POCO X7 serisi

Xiaomi Pad Mini

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Watch S4

Xiaomi Smart Band 10 serisi

Xiaomi 14 serisi

Redmi 15

Redmi 14C

Redmi 13 serisi

POCO F6 serisi

POCO X6 Pro

POCO M7

POCO M6 serisi

POCO C75

Xiaomi Pad 6S Pro

Redmi Pad 2 serisi

Xiaomi 13 serisi

Xiaomi 12 serisi

Redmi Note 13 serisi

Redmi 13 serisi

POCO F5 serisi

POCO X6

POCO M7 Pro

POCO C65

Redmi Pad Pro serisi

Redmi Pad SE 8.7

POCO Pad