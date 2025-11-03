HyperOS 3 uygun fiyatlı Xiaomi telefonlara gelmeye başladı

- Xiaomi, çoğunlukla amiral gemisi cihazlara öncelik veren güncelleme mantığını tersine çevirerek yeni yazılımını giriş seviyesi modellere dağıtmaya başladı.
- HyperOS 3'ün dağıtımına beklenmedik bir şekilde uygun fiyatlı iki telefon modeliyle başlandı.
- Redmi A3 ve POCO C61 gibi temel cihazlar, küresel pazarda Android 16 tabanlı olan HyperOS 3 güncellemesini alan ilk cihazlardan biri oldu.
Çinli teknoloji devi Xiaomi, kalıpları yıkıp yeni nesil kullanıcı arayüzünü bütçe dostu modellerden başlayarak küresel pazara getiriyor. Amiral gemisi modellere yönelik genel eğilimin aksine şirket, şimdi de Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesini Redmi A3 ve POCO C61 gibi giriş seviyesi modellere göndermeye başladı.
Şirketin bu hamlesi, yalnızca stratejide bir değişikliği değil, aynı zamanda sistem sürümlerinin güncellenmesini geleneksel olarak daha uzun süre bekleyen giriş seviyesi kullanıcılara daha fazla bağlılığı da ortaya koyuyor.
Giriş seviyesi cihazlar da yeni güncellemeye ulaşıyor
HyperOS 3 güncellemesi ile uyumlu cihazların listesi yayınlandığından bu yana Xiaomi, Redmi ve POCO serilerinden birkaç giriş seviyesi model de listeye dahil edildi. Bu durum, temel cihazları amiral gemisi modellerle aynı öncelik seviyesine getiriyor. Bu da büyük üreticiler için bile alışılmadık bir durum olarak yorumlanıyor.
Xiaomi her model için belirli ayrıntıları açıklamasa da bu giriş seviyesi cihazlar için sunulan güncelleme, gelişmiş özelliklerin daha düşük güçlü donanımlara uyarlandığını bizlere gösteriyor.
HyperOS 3’ün daha akıcı animasyonlar, daha iyi RAM kullanımı ve arka plan işlem yönetiminde iyileştirmeler vaat ettiğini, özellikle de pil tüketimini azaltmak için olduğunu hatırlatmakta fayda var.
Öte yandan Xiaomi bu hafta HyperOS 3 güncellemesini performans canavarı POCO F7 Ultra modeline de getirdi.
Android 16 tabanlı HyperOS 3 alacak tüm Xiaomi modelleri
Şirketin paylaştığı global dağıtım takvimine göre Android 16 işletim sistemini temel alan yeni HyperOS 3 kullanıcı arayüzü aşağıdaki modellere sunulacak:
- Xiaomi 15T Pro
- Xiaomi 15T
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15
- Xiaomi MIX Flip
- Redmi Note 14 serisi
- POCO F7 serisi
- POCO X7 serisi
- Xiaomi Pad Mini
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi Pad 7
- Xiaomi Watch S4
- Xiaomi Smart Band 10 serisi
- Xiaomi 14 serisi
- Redmi 15
- Redmi 14C
- Redmi 13 serisi
- POCO F6 serisi
- POCO X6 Pro
- POCO M7
- POCO M6 serisi
- POCO C75
- Xiaomi Pad 6S Pro
- Redmi Pad 2 serisi
- Xiaomi 13 serisi
- Xiaomi 12 serisi
- Redmi Note 13 serisi
- Redmi 13 serisi
- POCO F5 serisi
- POCO X6
- POCO M7 Pro
- POCO C65
- Redmi Pad Pro serisi
- Redmi Pad SE 8.7
- POCO Pad