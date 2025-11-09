Webmasto Hafta Özeti (3-9 Kasım 2025)

Reklam

Bu hafta teknoloji dünyasında pek çok önemli gelişmeye tanık olduk. Pek çok kişinin beklediği üzere GTA 6 ikinci kez ertelendi. Bunun yanı sıra yapay zekadan akıllı telefonlara, e-ticaretten giyilebilir teknolojiye birçok dikkat çekici olayla karşılaştık. Haftanın öne çıkan haberlerini bu içerikte sizler için bir araya getirdik.

Teknoloji dünyasında bu hafta neler yaşandı? (3-9 Kasım 2025)

3-9 Kasım 2025 tarihleri arasında teknoloji dünyasında neler yaşandı? Bu hafta yaşanan önemli gelişmelere ve öne çıkan haberlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

GTA 6 yine ertelendi

Rockstar Games, GTA 6’nın çıkış tarihi 19 Kasım 2026’ya erteledi. Normal şartlarda bu yılın Eylül-Ekim aylarında yayınlanacağı açıklanan oyun, daha sonra Mayıs 2026’ya ertelenmişti. İkinci erteleme kararıyla birlikte serinin hayranlarının birkaç ay daha fazla beklemek zorunda kalacağı anlaşılıyor.

Papara bakiye iadelerine başladı

Papara Elektronik Para A.Ş.’nin faaliyet izni, yasa dışı bahis soruşturmalarında rol oynadığı gerekçesiyle Merkez Bankası tarafından iptal edilmişti. Şirket bugün itibarıyla kademeli olarak bakiye iadesi sürecinin başladığını açıkladı. Fakat kredi kartıyla yatırılan bakiyelerin henüz çekilemediği belirtiliyor.

IMEI kayıt ücreti 57 bin TL’yi geçecek

TÜİK tarafından açıklanan yeniden değerleme oranıyla birlikte 2026 yılı IMEI kayıt harcı yüzde 25,49 oranında zamlandı. Geçtiğimiz yıl 45.692 TL olarak uygulanan IMEI kayıt ücreti, 1 Ocak 2026 itibarıyla 57.241 TL’ye yükselecek. Fakat Bakan Şimşek, 2026 yılındaki vergi ve harç güncellemelerinin Yeniden Değerleme Oranı’ndan daha düşük bir seviyede yapılmasının gündemlerinde olduğunu dile getirdi.

İnternetten “gizemli kutu” satışları yasaklandı

Ticaret Bakanlığı, e-ticaret platformlarında popülerleşen gizemli kutu satışlarını resmen yasakladı. Reklam Kurulu, bu ürünlerin tanıtımını tüketicileri yanıltan “haksız ticari uygulama” olarak belirledi. Kurul, bu uygulamayı yapan 9 ayrı reklam veren hakkında durdurma ve ceza kararı verdi.

Dijital TL için hukuki düzenlemeler yolda

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yürütülen Dijital Türk Lirası projesi, 2026 yılında önemli bir yeni aşamaya geçecek. Dijital TL’nin kullanıma sunulması için gerekli olan hukuki düzenlemelere ilişkin çalışmaların gelecek yıl başlayacağı vurgulanıyor.

Apple, 2026 yılında en az 15 yeni ürün duyuracak

Yılın ilk yarısında giriş seviyesi iPhone 17e, M4 çipli iPad Air, M5 çipli MacBook Air ve yenilenmiş Studio Display/Pro Display XDR monitörlerin tanıtılması bekleniyor. Apple yılın ikinci çeyreğinde ise ilk masa/duvar versiyonlu akıllı ekranını (HomePod) tanıtacak. Eylül ayında beklenildiği üzere amiral gemisi iPhone 18 serisi sahneye çıkacak.

Meta AI web sitesi Türkiye’ye geldi

Meta’nın yapay zeka destekli sohbet asistanı Meta AI’ın web sitesi meta.ai, Türkiye’de erişime açıldı. Platform içerik oluşturma ve soru yanıtlama gibi birçok alanda hizmet sunuyor. Meta, kullanıcıların etkileşimlerini platformu geliştirmek için kullandığını belirtiyor ancak yapay zeka yanıtlarının yanlış olabileceği konusunda uyarıyor ve önemli kararlar için kullanılmaması gerektiğini vurguluyor.

AWS ve OpenAI’dan 38 milyar dolarlık anlaşma

OpenAI, bulut bilişim hizmetleri için Amazon Web Services (AWS) ile 7 yıllık bir anlaşma imzaladı. Bu tarihi anlaşma, tahmini 38 milyar dolarlık bir değere sahip. Bu ortaklık ile birlikte OpenAI, artık en büyük iş yüklerini çalıştırmak için artık AWS’nin devasa bilgi işlem altyapısını kullanacak. Operasyonların kademeli geçişi 2026’nın sonunda başlayacak ve 2027’da tam kapasiteye ulaşacak.

Uber, Getir’i satın almak istiyor

Bloomberg’in iddialarına göre Uber, Türkiye’deki varlığını büyümek için Getir’i satın almayı planlıyor. Görüşmeler, Getir’in ana yatırımcısı olan Mubadala Investment Co. ile yürütülüyor. Söylentilere göre masadaki potansiyel teklif 1 milyar dolara kadar çıkabilir.

WhatsApp’ın özel Apple Watch uygulaması yayınlandı

WhatsApp, kullanıcıların Apple Watch üzerinden daha kapsamlı bir mesajlaşma deneyimi yaşamalarını sağlayan tam özellikli watchOS uygulamasını resmen yayınladı. Yeni özellikler arasında arama bildirimlerini görme, uzun mesajları okuma, sesli mesaj kaydetme/gönderme ve hızlı emoji tepkileri verme yetenekleri bulunuyor.

Spotify haftalık dinleme özetlerini duyurdu

Spotify, sadece yıl sonunda sunulan Wrapped yerine, müzik alışkanlıklarını daha sık takip etmelerini sağlayan “Dinleme İstatistikleri” özelliğini duyurdu. Bu yeni özellik, kullanıcılara haftalık olarak en çok dinledikleri sanatçıları ve şarkıları gösteriyor. Kullanıcılar haftalık sonuçlarını Instagram ve WhatsApp gibi platformlarda paylaşabiliyor.

Ticaret Bakanlığı, Kasım kampanyalarını denetliyor

Ticaret Bakanlığı, e-ticaret hacminin en yüksek olduğu Kasım ayı indirimlerinde “aldatıcı kampanyalar” ve tüketiciyi yanıltıcı uygulamalara karşı satıcıları ve tüketicileri uyardı. Bakanlık, bu kampanyaların titizlikle takip edileceğini bildirdi. Mevzuata aykırı, gerçeğe aykırı fiyat beyan eden uygulamalara karşı idari ceza uygulanacağı ifade edildi.

Yeni HomePod Mini ve Apple TV için geri sayım başladı

Apple’ın bu ay yeni HomePod Mini ve Apple TV modellerini piyasaya sürmesi bekleniyor. Mark Gurman’a göre Apple, 11-12 Kasım tarihleri arasında mağazalarında vitrinleri ve ürün yerleşimlerini değiştirecek. Bu da yeni ürün tanıtımı anlamına gelebileceği yönünde yorumlanıyor. Yeni Apple TV ve HomePod Mini’nin, 2026’da sunulması beklenen Siri ve Apple Intelligence odağında önemli bir rol oynayacağı vurgulanıyor.

GTA 5, PlayStation Plus’a geri dönüyor

Güvenilir kaynaklara göre GTA 5, 18 Kasım’da PlayStation Plus Extra ve Premium kütüphanesine geri dönüyor. Sony’nin konuya ilişkin resmi duyuruyu 12 Kasım’da yapması bekleniyor. Ayrı bir gelişmede Rockstar, GTA 6’nın çıkış tarihinin 19 Kasım 2026’ya ertelendiğini doğruladı.

Nintendo Switch 2 lansman rekoru kırdı

Nintendo Switch 2, piyasaya sürülmesinden (5 Haziran) Eylül ayı sonuna kadar 10,36 milyon adet sattı. Böylelikle konsol, önceki Switch modelinin (4,7 milyon), PS4’ün (7,5 milyon) ve PS5’in (7,8 milyon) ilk iki çeyrekteki satışlarını geçti. Cihaz, olağanüstü satış performansıyla tarihin en büyük oyun konsolu lansmanı olarak kabul ediliyor.

Siri, Google Gemini desteğiyle güçlenecek

Bloomberg’den Mark Gurman’a göre Apple, 2026 yılının Mart-Nisan aylarında yenilenmiş Siri’yi piyasaya sunacak. Yapay zeka destekli Siri, Apple Intelligence ile entegre edilecek ve AI tabanlı bir web arama özelliği sağlayacak. Söylentilere göre yeni Siri’nin altyapısı Google Gemini tarafından desteklenecek.

Eylül ayının en güçlü Android telefonu: RedMagic 11 Pro+

AnTuTu Benchmark, Ekim 2025 döneminin en güçlü 10 Android telefonunu açıkladı. 4.132.403 puanla zirvenin yeni sahibi olan RedMagic 11 Pro+ tüm rakiplerini geride bıraktı. Listenin ilk beş basamağını tamamlayan diğer modeller arasında OnePlus 15, iQOO 15, Honor Magic 8 ve Honor Magic 8 Pro yer alıyor.

App Store’un web sitesi yenilendi

Daha önce yalnızca sınırlı bir vitrin görevi gören App Store artık web’de daha modern ve erişilebilir bir platforma dönüştü. Kullanıcılar artık herhangi bir tarayıcıdan uygulamaları kategoriye ya da iPhone, iPad, Vision veya Mac gibi Apple cihazlarına göre filtreleyerek arayabilecek.

Nintendo Store uygulaması Android ve iOS için yayınlandı

My Nintendo internet sitesinin mobil uzantısı olan Nintendo Store uygulaması iOS ve Android’de resmen yayınlandı. Yeni uygulama, Switch konsol ve aksesuarları ile fiziksel ve dijital oyunların tamamını kapsayan bir katalog sunuyor. Platformun en dikkat çeken özelliği ise istek listesindeki ürünler indirime girdiğinde veya stok yenilendiğinde bildirim gönderen kişiselleştirilmiş uyarı sistemi oluyor.