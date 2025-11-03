Menüyü Kapat
    Apple, 2026’da 15 yeni ürün duyuracak: iPhone 18, MacBook Pro ve daha fazlası

    Apple, 2026 yılında iPhone 18 serisi, iPhone 17e, MacBook Pro da dahil toplam 15 yeni ürün ile karşımıza çıkacak.
    Apple
    • Yılın ilk yarısında giriş seviyesi iPhone 17e, M4 çipli iPad Air, M5 çipli MacBook Air ve yenilenmiş Studio Display/Pro Display XDR monitörlerin tanıtılması bekleniyor.
    • Apple yılın ikinci çeyreğinde ise ilk masa/duvar versiyonlu akıllı ekranını (HomePod) tanıtacak.
    • Haziran ayındaki WWDC'de iOS 27 ve macOS 27 gibi işletim sistemleri duyurulacak.
    • Eylül ayında beklenildiği üzere amiral gemisi iPhone 18 serisi sahneye çıkacak.

    2025 yılının sonlarına adım adım gelirken, Apple’ın önümüzdeki sene piyasaya sürmeyi planladığı tüm cihazlar ortaya çıktı. 2026’da raflara gelmesi beklenen ürünler ile ilgili söylentiler her geçen gün daha da sıklaşıyor. Ortaya çıkan son raporlar, şirketin gelecek yıl 15 farklı ürün ile portföyünü genişleteceğine işaret ediyor.

    Bloomberg’den Mark Gurman, Power On köşesinde Apple’dan 2026 yılında neler bekleyebileceğimizi yorumladı. Amiral gemisi iPhone 18 ailesi, fiyat-performans odaklı iPhone 17e, M5 çipli MacBook Pro ve çok daha fazlası hakkında detaylar paylaşıldı.

    Apple, 50. yıl dönümünde hangi ürünleri piyasaya sürecek?

    Apple, 1 Nisan 2026 tarihinde 50. yıl dönümünü kutlayacak. Bu özel tarih yaklaşırken, şirketin 2025’in son çeyreğinde yaklaşık 140 milyar dolar gelirle yüzde 10-12’lik bir gelir artışı yakalayarak yıla sağlam bir başlangıç ​​yapması bekleniyor.

    Gurman’a göre Apple bu ivmeyi korumak için gelecek yıl için en az 15 yeni model planlıyor. Yılın ilk birkaç ayında odak noktası, iPhone 17’de bulunan aynı A19 çipine, tek arka kameraya ve bu kategoride SE serisinin yerini alan iPhone 16e’den geri dönüştürülmüş bir tasarıma sahip yeni bir “giriş seviyesi” telefon olan iPhone 17e olacak.

    iPhone 17e çıkış tarihi

    Yılın ilk aylarında A18 çipli giriş seviyesi bir iPad ve M4 çipli bir iPad Air bekleniyor. Ardından M5 çipli bir MacBook Air ve M5 Pro ile M5 Max çipli bir MacBook Pro sunulacağı söyleniyor. 7K’ya kadar çözünürlük, 32 inçe kadar boyut ve Mini LED arka aydınlatmaya sahip Studio Display ve Pro Display XDR’nin yeni versiyonları gibi yeni monitörlerin de piyasaya sürüleceği vurgulanıyor.

    2026 yılının ikinci çeyreğinde, markanın masaüstü ve duvara monte versiyonlardaki ilk akıllı ekranı karşımıza çıkacak. Ekranlı yeni HomePod, Apple Intelligence ve ev otomasyonuna yönelik yeni Siri özelliklerini sergilemede önemli bir rol oynayacak. Bu ürün, şirketin bağlantılı ev ekosisteminin genişlemesinin önünü açacak.

    Yılın ilk yarısının kapanışını Haziran ayında gerçekleştireceğimiz WWDC’de yeni iOS 27, macOS 27, watchOS 27 ve diğer işletim sistemleri tanıtılacak. Bununla birlikte Eylül ayında odak noktası, akıllı saatler ve yeni bir iPad Mini ile birlikte gelmesi beklenen iPhone 18 serisine kayacak.

    iPhone 18 Pro serisi, Qualcomm mobil bağlantı modeminin yerini nihayet kendi çözümüyle alacak. Aynı zamanda 5G mmWave özellikli C2 modem, iPhone 16e’de kullanılan C1 ve iPhone Air’ın C1X’ine kıyasla önemli gelişmeler sunacak. Yeni nesil hakkında henüz çok fazla söylenti olmasa da bordo, kahve ve mor gibi sıra dışı renklerle gelecek.

    iPhone 18 Pro renk seçenekleri
    Görsel: Instant Digital / Weibo

    Yılın son aylarında ise MacBook Pro’ya 2021’den bu yana ilk büyük güncellemenin sunulması bekleniyor. Yeni versiyon daha ince bir gövde, M6 Pro ve M6 Max çipler ve OLED dokunmatik ekran sunacak. Mac Mini ve Mac Studio ise daha mütevazı güncellemeler alarak yalnızca M5 çipinin gelişiyle sınırlı kalacak.

