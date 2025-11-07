Dijital TL için hukuki düzenlemeler yolda

Reklam

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yürütülen Dijital Türk Lirası projesi, 2026 yılında önemli bir yeni aşamaya geçecek.

Dijital TL'nin kullanıma sunulması için gerekli olan hukuki düzenlemelere ilişkin çalışmaların gelecek yıl başlayacağı vurgulanıyor.

Merkez Bankası'nın, dijital paranın benimsenmesine yönelik etki analizi ve simülasyon çalışmaları gerçekleştireceği de bildirildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) uzun bir süredir Dijital Türk Lirası projesi üzerinde çalışıyor. Bu stratejik çalışma yalnızca teknik bir geliştirme olarak değil, aynı zamanda ulusal ekonominin dijtal dönüşümü adına da önemli bir rol üstleniyor.

Konuya ilişkin ortaya çıkan son raporlar, Dijital TL projesi için artık geri sayımın başladığına işaret ediyor. Açıklanan 2026 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında projenin artık test aşamasından yasal ve operasyonel hazırlıkların hızlandığı bir döneme geçtiği vurgulanıyor.



Dijital Türk Lirası ile ilgili çalışmalar 2026’da hızlanacak

Habertürk’ün haberine göre Merkez Bankası tarafından yürütülen dijital para projesi için yasal düzenlemeler geliyor. Dijital TL’nin ülkemizde sorunsuz ve eksiksiz bir şekilde faaliyet gösterebilmesi adına gerekli olan hukuksal değişikliklerin 2026 yılında gerçekleşeceği ifade ediliyor.

Bu düzenlemeler ile beraber Dijital Türk Lirası projesinin geliştirilmesi, test edilmesi ve aynı zamanda finansal sistemde etkin bir şekilde kullanılmasına ilişkin çalışmalar son sürat devam edecek. Düzenlemelerin 2026’da tamamlanması ve projede yeni bir aşamaya adım atılması bekleniyor.

Dijital TL projesinin finansal ekosistemle uyumlu bir şekilde faaliyete başlaması için çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. Öncelikle bu noktada bankalar ve ödeme kuruluşları gibi finansal aracı kurumlarla entegrasyon sağlanması amaçlanıyor.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından Eylül ayında yayınlanan Dijital Türk Lirası Projesi Ekosistemine Katılım Çağrısı ile birlikte banka, ödeme kuruluşu ve teknoloji sağlayıcılarının da bu projeye destekte bulunması amaçlanıyor.

Dijital Türk Lirası’nın menkul kıymet işlemlerinin takasıyla ilgili teknik gereklilikleri belirleme konusunda analiz çalışmalarının yürütülmesi bekleniyor. Aynı zamanda şu anda devam eden ikinci az aşamasındaki bulguları içeren Dijital Türk Lirası İkinci Faz İlerleme Raporu’nun önümüzdeki aylarda yayınlanacağı tahmin ediliyor.