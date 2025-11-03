Ekim 2025’in en iyi amiral gemisi telefonları belli oldu

Reklam

AnTuTu Benchmark, Ekim 2025 döneminin en güçlü 10 Android telefonunu açıkladı.

4.132.403 puanla zirvenin yeni sahibi olan RedMagic 11 Pro+ tüm rakiplerini geride bıraktı.

Listenin ilk beş basamağını tamamlayan diğer modeller arasında OnePlus 15, iQOO 15, Honor Magic 8 ve Honor Magic 8 Pro yer alıyor.

AnTuTu Benchmark her ay olduğu gibi Ekim 2025 döneminin de “en iyi amiral gemisi telefonlar” listesini yayınladı. Son dönemde piyasaya sürülen ve yüksek performansıyla öne çıkan modeller bir araya geldi.

Paylaşılan listede, özellikle de Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 çipine sahip modellerin baskın olduğu görülüyor. Sıralamadaki 10 modelin 7’sinde Snapdragon çipi yer alırken, kalan 3 tanesi ise MediaTek’in geliştirdiği Dimensity 9500 yonga setiyle donatılıyor.

Reklam

Ekim 2025’te en güçlü Android telefonlar açıklandı

AnTuTu’ya göre RedMagic 11 Pro+ modeli güçlü donanımıyla listede liderliği eline alıyor. Bu da RedMagic’in modelinde yer alan sıvı soğutma sisteminden kaynaklanıyor.

Sistem, cihazın testler sırasında daha uzun süre yüksek performans göstermesine olanak tanıyor. Öte yandan HyperOS yazılımının güçlü optimizasyonlarının da bu başarıdaki etken faktörlerden biri olduğu tahmin ediliyor.

RedMagic 11 Pro+ modelinin ardından OnePlus 15 ve iQOO 15, tablonun ilk 3 basamağını tamamlıyor.

Listeye giren tüm cihazlara, donanımında yer alan işlemcilere ve AnTuTu puanlarına aşağıdaki tablodan göz atabilirsiniz:

Sıra Telefon modeli İşlemci Puan 1 RedMagic 11 Pro+ Snapdragon 8 Elite Gen 5 4.132.403 2 OnePlus 15 Snapdragon 8 Elite Gen 5 4.031.998 3 iQOO 15 Snapdragon 8 Elite Gen 5 4.030.245 4 Honor Magic 8 Snapdragon 8 Elite Gen 5 4.028.333 5 Honor Magic 8 Pro Snapdragon 8 Elite Gen 5 4.027.702 6 Vivo X300 Pro Dimensity 9500 4.010.619 7 Realme GT 8 Pro Snapdragon 8 Elite Gen 5 3.915.526 8 OPPO Find X9 Dimensity 9500 3.814.196 9 Redmi K90 Pro Max Snapdragon 8 Elite Gen 5 3.797.111 10 Vivo X300 Dimensity 9500 3.720.004

Sıralamaya yalnızca son bir ayda AnTuTu Benchmark’ı 1.000’den fazla kez çalıştıran telefonların dahil edildiğini ve bu nedenle bazı modellerin listede yer almadığını belirtelim.

Ayrıca listedeki tüm modeller, cihazların Çin’de yer alan versiyonlarını içeriyor. Global sürümlerin sıralamaya dahil edilmediğini vurgulamakta fayda var.

RedMagic 11 Pro+ özellikleri

Boyutlar: 163,8 × 76,5 × 8,9 mm

Ağırlık: 230 gram

Ekran: 2688 x 1216 piksel çözünürlüğe sahip 6,85 inç OLED ekran, 144 Hz yenileme hızı ve 2.000 nit tepe parlaklık

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 ve t escilli RedCore R4 çipi

RAM kapasitesi: 12 GB, 16 GB veya 24 GB LPDDR5T RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB veya 1 TB UFS 4.1 Pro depolama

Selfie kamerası: 16 MP ekran altı ön kamera

Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens, 50 MP sensörlü ultra geniş lens ve 2 MP sensörlü makro lens

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi, USB-C 3.2 Gen 2 portu, kapasitif tetikleyiciler, IPX8 sertifikası

Batarya kapasitesi: 120W hızlı şarj ve 80W kablosuz şarj özellikli 7.500 mAh pil

İşletim sistemi: Android 16 tabanlı RedMagic OS 11 kullanıcı arayüzü