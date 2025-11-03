Menüyü Kapat
    Ekim 2025’in en iyi amiral gemisi telefonları belli oldu

    AnTuTu'nun Ekim 2025 verilerine göre Snapdragon 8 Elite Gen 5 çipli RedMagic 11 Pro+, piyasadaki en güçlü Android telefon unvanını ele geçirdi.
    RedMagic 11 Pro Plus
    • AnTuTu Benchmark, Ekim 2025 döneminin en güçlü 10 Android telefonunu açıkladı.
    • 4.132.403 puanla zirvenin yeni sahibi olan RedMagic 11 Pro+ tüm rakiplerini geride bıraktı.
    • Listenin ilk beş basamağını tamamlayan diğer modeller arasında OnePlus 15, iQOO 15, Honor Magic 8 ve Honor Magic 8 Pro yer alıyor.

    AnTuTu Benchmark her ay olduğu gibi Ekim 2025 döneminin de “en iyi amiral gemisi telefonlar” listesini yayınladı. Son dönemde piyasaya sürülen ve yüksek performansıyla öne çıkan modeller bir araya geldi.

    Paylaşılan listede, özellikle de Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 çipine sahip modellerin baskın olduğu görülüyor. Sıralamadaki 10 modelin 7’sinde Snapdragon çipi yer alırken, kalan 3 tanesi ise MediaTek’in geliştirdiği Dimensity 9500 yonga setiyle donatılıyor.

    Ekim 2025’te en güçlü Android telefonlar açıklandı

    AnTuTu’ya göre RedMagic 11 Pro+ modeli güçlü donanımıyla listede liderliği eline alıyor. Bu da RedMagic’in modelinde yer alan sıvı soğutma sisteminden kaynaklanıyor.

    Sistem, cihazın testler sırasında daha uzun süre yüksek performans göstermesine olanak tanıyor. Öte yandan HyperOS yazılımının güçlü optimizasyonlarının da bu başarıdaki etken faktörlerden biri olduğu tahmin ediliyor.

    RedMagic 11 Pro

    RedMagic 11 Pro+ modelinin ardından OnePlus 15 ve iQOO 15, tablonun ilk 3 basamağını tamamlıyor.

    Listeye giren tüm cihazlara, donanımında yer alan işlemcilere ve AnTuTu puanlarına aşağıdaki tablodan göz atabilirsiniz:

    SıraTelefon modeliİşlemciPuan
    1RedMagic 11 Pro+Snapdragon 8 Elite Gen 54.132.403
    2OnePlus 15Snapdragon 8 Elite Gen 54.031.998
    3iQOO 15Snapdragon 8 Elite Gen 54.030.245
    4Honor Magic 8Snapdragon 8 Elite Gen 54.028.333
    5Honor Magic 8 ProSnapdragon 8 Elite Gen 54.027.702
    6Vivo X300 ProDimensity 95004.010.619
    7Realme GT 8 ProSnapdragon 8 Elite Gen 53.915.526
    8OPPO Find X9Dimensity 95003.814.196
    9Redmi K90 Pro MaxSnapdragon 8 Elite Gen 53.797.111
    10Vivo X300Dimensity 95003.720.004
    Kaynak: AnTuTu

    Sıralamaya yalnızca son bir ayda AnTuTu Benchmark’ı 1.000’den fazla kez çalıştıran telefonların dahil edildiğini ve bu nedenle bazı modellerin listede yer almadığını belirtelim.

    Ayrıca listedeki tüm modeller, cihazların Çin’de yer alan versiyonlarını içeriyor. Global sürümlerin sıralamaya dahil edilmediğini vurgulamakta fayda var.

    RedMagic 11 Pro+ özellikleri

    • Boyutlar: 163,8 × 76,5 × 8,9 mm
    • Ağırlık: 230 gram
    • Ekran: 2688 x 1216 piksel çözünürlüğe sahip 6,85 inç OLED ekran, 144 Hz yenileme hızı ve 2.000 nit tepe parlaklık
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 ve tescilli RedCore R4 çipi
    • RAM kapasitesi: 12 GB, 16 GB veya 24 GB LPDDR5T RAM
    • Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB veya 1 TB UFS 4.1 Pro depolama
    • Selfie kamerası: 16 MP ekran altı ön kamera
    • Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens, 50 MP sensörlü ultra geniş lens ve 2 MP sensörlü makro lens
    • Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi, USB-C 3.2 Gen 2 portu, kapasitif tetikleyiciler, IPX8 sertifikası
    • Batarya kapasitesi: 120W hızlı şarj ve 80W kablosuz şarj özellikli 7.500 mAh pil
    • İşletim sistemi: Android 16 tabanlı RedMagic OS 11 kullanıcı arayüzü

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

