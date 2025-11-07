Uber, Getir’i 1 milyar dolara satın almak istiyor

Reklam

Bloomberg'in iddialarına göre Uber, Türkiye'deki varlığını büyümek için Getir'i satın almayı planlıyor.

Görüşmeler, Getir'in ana yatırımcısı olan Mubadala Investment Co. ile yürütülüyor.

Söylentilere göre masadaki potansiyel teklif 1 milyar dolara kadar çıkabilir.

Uber, Getir’i satın almak için harekete geçti. Daha önce Trendyol GO’nun büyük bir hissesini satın alarak Türkiye pazarındaki faaliyetlerini genişleten şirket, şimdi ülkemizde hem yemek hem de market teslimatında öne çıkan bir oyuncu olmayı amaçlıyor.

Bloomberg’in iddialarına göre Uber, Getir’in ana yatırımcısı olan Mubadala Investment Co. ile görüşmelere başladı. Şirketin bu satın alın planı için 1 milyar dolarlık devasa bir teklif planladığı söyleniyor. Son dönemlerde küçülmeye giden ve çeşitli pazarlardan çekilen şirketin, bu hamleyle beraber yeniden eski gücüne ulaşabileceği düşünülüyor.

Görüşmeler henüz erken aşamada

Bu dikkat çeken girişim, Uber’in Türkiye pazarındaki faaliyetlerini artırmayı planladığına işaret ediyor. Görüşmelerin şu anda erken aşamada olduğu ve henüz kesin bir sonuç olmadığı ifade ediliyor.

Getir’in teslimat bölümünü satın almaya odaklanan bu hamle ile birlikte Uber’in 1 milyar doları gözden çıkardığı öne sürülüyor.

Uber bu yılın Mayıs ayında Trendyol Go’nun yüzde 85 hissesini satın almıştı. Şirket bunun için 700 milyon dolar ödedi.

Öte yandan geçen hafta Uber, Türkiye’ye 200 milyon dolarlık devasa bir yatırım yapacağını açıklamıştı. Türkiye’nin hızla büyüyen Ar-Ge altyapısı ve mühendislik alanındaki yetenekli insan kaynağının kalitesini vurgulayan şirket, dördüncü küresel Teknoloji Geliştirme ve Yazılım Merkezi’ni İstanbul’da kuracağını duyurdu.