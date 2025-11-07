Menüyü Kapat
    Uber, Getir’i 1 milyar dolara satın almak istiyor

    Uber'in, Türkiye'deki varlığını güçlendirmek amacıyla hızlı teslimat devi Getir'i satın almak için şirketin ana yatırımcısı Mubadala ile görüşmelere başladığı bildirildi.
    Getir-Uber
    • Bloomberg'in iddialarına göre Uber, Türkiye'deki varlığını büyümek için Getir'i satın almayı planlıyor.
    • Görüşmeler, Getir'in ana yatırımcısı olan Mubadala Investment Co. ile yürütülüyor.
    • Söylentilere göre masadaki potansiyel teklif 1 milyar dolara kadar çıkabilir.

    Uber, Getir’i satın almak için harekete geçti. Daha önce Trendyol GO’nun büyük bir hissesini satın alarak Türkiye pazarındaki faaliyetlerini genişleten şirket, şimdi ülkemizde hem yemek hem de market teslimatında öne çıkan bir oyuncu olmayı amaçlıyor.

    Bloomberg’in iddialarına göre Uber, Getir’in ana yatırımcısı olan Mubadala Investment Co. ile görüşmelere başladı. Şirketin bu satın alın planı için 1 milyar dolarlık devasa bir teklif planladığı söyleniyor. Son dönemlerde küçülmeye giden ve çeşitli pazarlardan çekilen şirketin, bu hamleyle beraber yeniden eski gücüne ulaşabileceği düşünülüyor.

    Görüşmeler henüz erken aşamada

    Bu dikkat çeken girişim, Uber’in Türkiye pazarındaki faaliyetlerini artırmayı planladığına işaret ediyor. Görüşmelerin şu anda erken aşamada olduğu ve henüz kesin bir sonuç olmadığı ifade ediliyor.

    Getir’in teslimat bölümünü satın almaya odaklanan bu hamle ile birlikte Uber’in 1 milyar doları gözden çıkardığı öne sürülüyor.

    Uber

    Uber bu yılın Mayıs ayında Trendyol Go’nun yüzde 85 hissesini satın almıştı. Şirket bunun için 700 milyon dolar ödedi.

    Öte yandan geçen hafta Uber, Türkiye’ye 200 milyon dolarlık devasa bir yatırım yapacağını açıklamıştı. Türkiye’nin hızla büyüyen Ar-Ge altyapısı ve mühendislik alanındaki yetenekli insan kaynağının kalitesini vurgulayan şirket, dördüncü küresel Teknoloji Geliştirme ve Yazılım Merkezi’ni İstanbul’da kuracağını duyurdu.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

