Apple’dan yılın son atağı: Yeni HomePod Mini ve Apple TV geliyor

Apple'ın bu ay yeni HomePod Mini ve Apple TV modellerini piyasaya sürmesi bekleniyor.

Mark Gurman'a göre Apple, 11-12 Kasım tarihleri arasında mağazalarında vitrinleri ve ürün yerleşimlerini değiştirecek. Bu da yeni ürün tanıtımı anlamına gelebileceği yönünde yorumlanıyor.

Yeni Apple TV ve HomePod Mini'nin, 2026'da sunulması beklenen Siri ve Apple Intelligence odağında önemli bir rol oynayacağı vurgulanıyor.

Apple, 2025 yılını son olarak sürpriz bir lansman ile tamamlamayı planlıyor. Mark Gurman’ın Bloomberg’deki haftalık Power On bültenine göre şirket, tatil sezonu için mağazalarını tam zamanında hareketlendirecek bir sunumla yeni ürünlerini sahneye çıkaracak.

Ortaya çıkan son detaylar, şirketin CEO koltuğunda oturan Tim Cook’un, Apple’ın son mali sonuçlarının yayınlanması sırasında bizzat yaptığı açıklamadan geliyor. Tecrübeli yöneticinin açıklamasında, 2025 yılında yeni Mac’lerin piyasaya sürülmeyeceği, fakat “Apple’ın olağanüstü ürün serisini tam da tatil sezonunda tanıtmaktan heyecan duyduğu” belirtmişti.

Bununla birlikte şirket, perakendecilerini 11-12 Kasım tarihleri ​​arasında resmi mağazalarında yapılacak değişikliklere hazırlıyor olacak. Uzun zamandır merakla beklenen yeni donanım ürünleri nihayet bu tarihlerde resmi olarak duyurulacak.

Yeni HomePod Mini ve Apple TV, 11-12 Kasım’da tanıtılabilir

9to5Mac’e göre Tim Cook’un dikkat toplayan bu açıklaması, 11 Kasım gecesi çalışanların vitrinleri değiştirecekleri ve mağaza içindeki ürünleri yeniden düzenleyerek teşhir alanını yeni gelenleri yansıtacak şekilde uyarlayacakları anlamına geliyor.

Bu da genellikle yeni ürünler tanıtıldığında gerçekleşiyor. Dolayısıyla bunun yalnızca bir Noel temalı düzenleme olması pek olası görünmüyor. Yine de Mark Gurman, söz konusu değişikliğin birçok kişinin beklediğinden çok daha az heyecan verici olabileceğini söylüyor.

Gurman’a göre Apple TV ve HomePod Mini stok seviyeleri mağazalarda istikrarlı bir şekilde düşüyor. Bu da genellikle yeni nesil bir lansmanın yakın olduğunu gösteriyor. Zira Apple popüler bir ürünün stoklarının tükenmesine asla izin vermeyeceği biliniyor.

Gurman, bu ürünlerin 12 Kasım’da ortaya çıkmasa bile 2026 boyunca benimsenecek Siri ve Apple Intelligence odaklı yeni yaklaşımın önemli bir parçası olması nedeniyle tanıtılmaya çok yakın olduklarını belirtiyor. Yani her halükarda bu ürünlerin yıl sonuna kadar tüketicilerle buluşacağı vurgulanıyor.