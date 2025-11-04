Ticaret Bakanlığı, Kasım indirimlerini mercek altına aldı

Reklam

Ticaret Bakanlığı, e-ticaret hacminin en yüksek olduğu Kasım ayı indirimlerinde "aldatıcı kampanyalar" ve tüketiciyi yanıltıcı uygulamalara karşı satıcıları ve tüketicileri uyardı.

Bakanlık, bu kampanyaların titizlikle takip edileceğini bildirdi.

Mevzuata aykırı, gerçeğe aykırı fiyat beyan eden uygulamalara karşı idari ceza uygulanacağı ifade edildi.

Tüm dünyada alışveriş çılgınlığının yaşandığı Kasım ayı indirimleri, Black Friday ve Efsane Cuma gibi çeşitli kampanyalarla karşımıza çıkıyor. E-ticaret yoğunluğunun tavan yaptığı bu dönem, pek çok tüketici için yılın en çok beklenen fırsatları arasında yer alıyor.

Fakat ne yazık ki yoğunluğun yüksek olduğu bu dönemde, bazı satıcılar sahte indirim ya da aldatıcı kampanyalarla tüketicileri yanıltabiliyor. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, tüketicileri mağdur eden bu durumun mercek altına alındığı ifade edildi. Bakanlık, vatandaşların haklarını korumak adına net bir mesaj verdi.

Tüketicilerin online alışveriş yaparken nelere dikkat etmesi gerekiyor?

Bakanlık, vatandaşların Kasım ayı indirimlerinden güvenle yararlanabilmesi için alışveriş öncesi ihtiyaç tespiti yapmaları, satıcıyı ve fiyatları emsalleriyle karşılaştırmaları, platformun 3D Secure gibi güvenlik özelliklerini kontrol etmeleri ve kampanyaların tüm koşullarını dikkatlice okumalarını tavsiye ediyor:

Alışveriş öncesinde gerçek ihtiyaçlarını belirlemeleri,

Satıcı/sağlayıcı hakkında ön inceleme yapmaları,

Satın alınacak mal veya hizmetin; kendilerine sunulan “avantajlı fiyat”, “yıldızlı ürün”, “en düşük fiyat” pazarlama ifadelerinden bağımsız olarak emsalleriyle karşılaştırmaları,

İndirim tutarı veya oranlarına dikkat etmeleri,

Mal veya hizmetin değerinin çok altında satışa sunulduğu durumlarda, internet sitesi adresinin ilgili satıcı veya sağlayıcıya ait olup olmadığını kontrol etmeleri,

Sosyal medya kanalları aracılığıyla yönlendirilen sayfalara karşı dikkatli olmaları,

İnternet sitesinde SSL sertifikası, 3D Security gibi güvenlik unsurlarının bulunup bulunmadığını kontrol etmeleri,

Ödeme yapmadan önce, tüketiciye iletilmesi gereken ön bilgileri ve mal veya hizmeti edinme koşullarını ayrıntılı biçimde okumaları,

“1 alana 1 bedava”, “3 al 2 öde” gibi koşullu satış kampanyalarında, kampanya koşulunun hangi ürünler için ve ne şartlarda geçerli olduğunu dikkatle incelemeleri önem arz etmektedir.

Bakanlık, tüketicileri yanıltanlara idari ceza kesecek

Ticaret Bakanlığı, satıcıların indirim kampanyalarında şeffaflık sağlaması gerektiğini vurguladı. Tüketicileri yanıltan uygulamalardan kaçınmak adına indirim süreleri, stok ve şartlarını açık bir şekilde ifade etmeleri gerektiği vurgulandı.

Bakanlık e-ticaret platformları ve satıcılara şu uyarıları yaptı:

İndirimli satışların başlangıç ve bitiş tarihlerini açıkça belirtmeleri,

İndirime konu ürün veya hizmetlerde tüketiciyi yanıltabilecek, gerçekte olandan daha fazla indirim yapılıyormuş izlenimi oluşturabilecek ifade ve görsellerden kaçınmaları,

Fiyatın geçerliliğine ilişkin süre veya stok sınırı söz konusuysa, süre ve stok miktarının reklamlarda açıkça belitmeleri,

Tüketiciye sunulan “avantajlı fiyat”, “yıldızlı ürün”, “en düşük fiyat” gibi kampanyalarda kullanılan algoritmalara ilişkin tüketiciyi açık ve anlaşılır biçimde bilgilendirmeleri,

Koşullu satış kampanyalarında, bu kampanyaların hangi ürünlerde ve ne şartlarda geçerli olduğunu net bir şekilde ifade etmeleri gerekmektedir.

Son olarak PwC tarafından gerçekleştirilen “Efsane Cuma Dosyası 2025” araştırması, Türkiye’deki tüketicilerin yüzde 87’sinin alışveriş yapmak için Kasım ayı fırsatlarını bekliyor.