A101’den orta seviye canavarı Samsung Galaxy S25 FE için indirim fırsatı

Samsung’un bu yaz piyasaya sürdüğü orta seviye akıllı telefon modeli Galaxy S25 FE bu hafta indirim fırsatıyla A101’e geldi. A101 Ekstra Aldın Aldın indirimleri ile birlikte cazip bir fırsatla karşımıza çıkan ürün, şık tasarımı ve gelişmiş özellikleri ile öne çıkıyor.

Yeni bir akıllı telefon satın almak isteyenler için iyi bir seçenek olarak görülen Galaxy S25 FE, fiyatına göre son derece iddialı özellikler sunuyor. Performanstan ödün vermeyen cihaz, aynı zamanda mobil fotoğrafçılar için iddialı bir kamera seti ve Dynamic AMOLED ekranıyla konforlu bir mobil deneyime kapı aralıyor.

Galaxy S25 FE’nin indirimli A101 fiyatı ne kadar?

Samsung’un fiyat-performans odaklı mobil cihazı şu anda Samsung’un resmi internet sitesinde 59 bin 999 TL (256 GB) fiyat etiketiyle listeleniyor. Cihaz lacivert, buz mavisi, gece siyahı ve beyaz olmak üzere dört göz alıcı renk seçeneğiyle karşımıza çıkıyor.

A101 Ekstra indirimleri ile birlikte Galaxy S25 FE’nin fiyatı 35 bin 999 TL’den sunuluyor. 2 yıl garanti desteğiyle satılan ürün, bu sayede tüketiciler için 4 bin TL’lik bir fiyat avantajı sağlıyor.

A101 bu hafta ayrıca uygun fiyatlı iki Samsung modelini daha cazip fiyatlarla satıyor. Galaxy S21 FE modeli 128 GB dahili depolama alanı ve 8 GB RAM kapasitesiyle 16 bin 999 TL’den listeleniyor. Galaxy A17 5G ise (256 GB/8 GB) 13 bin 299 TL karşılığında satılıyor.

Galaxy S25 FE’nin alınır mı? Avantajları ve dezavantajları

Artıları Geniş 6.7 inç Dynamic AMOLED 2X panel ile konforlu bir ekran deneyimi

Yüksek çözünürlüklü kamera seti 4.900 mAh batarya ile tüm gün rahatlıkla yetecek pil ömrü

Samsung Galaxy S25 FE teknik özellikleri

Boyutlar: 161,3 × 76,6 × 7,4 mm

Ağırlık: 190 gram

Ekran: Full HD+ çözünürlüğe (2.340×1.080 piksel) sahip 6,7 inç düz Dynamic AMOLED 2X ekran, 120 Hz yenileme hızı

İşlemci: Samsung Exynos 2400

RAM kapasitesi: 8 GB RAM

Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB veya 512 GB dahili depolama alanı

Selfie kamerası: 12 MP ön kamera

Arka kamera: 50 MP ana sensör, 12 MP ultra geniş sensör ve 8 MP telefoto sensörü

Batarya kapasitesi: 45W şarjlı 4.900 mAh pil

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, USB-C 3.2 Gen 1 portu ve NFC

Dipnot: Bu içerik reklam ya da işbirliği değildir. Yalnızca tüketicileri bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır.