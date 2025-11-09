iPhone 18 Pro, Dinamik Ada tasarımını küçültüyor

Reklam

Apple'ın iPhone 18 Pro için HIAA (Hole-In-Active-Area) ekran teknolojisini test ettiği söyleniyor.

HIAA teknolojisi, ön kamerayı ekranın aktif alanına yerleştirerek mevcut Dinamik Ada'nın alanını önemli ölçüde küçültmeyi ya da tek bir kamera deliğine dönüştürmeyi hedefliyor.

Digital Chat Station’dan gelen son bilgilere göre Apple, önümüzdeki yıl piyasaya sürmeyi planladığı iPhone 18 Pro serisi için HIAA (Hole-In-Active-Area) teknolojisine sahip yeni bir ekran test ediyor. Bu yeniliğin bazı önemli tasarım değişikliklerini de beraberinde getirmesi bekleniyor.

Apple’ın uygulayacağı yeni çözüm, ön kameranın doğrudan OLED panelin aktif alanına entegre edilmesini sağlayacak. Bununla birlikte yenilik, Dinamik Ada için gereken alanı daha da azaltacak.

iPhone 18 Pro’da kullanılacak HIAA teknolojisi ne işe yarayacak?

Samsung tarafından geliştirilen HIAA teknolojisi, ekran yüzeyinin içine hassas lazer mikro delme işlemi uygulanarak, görsel kaliteyi etkilemeden aktif alanda küçük bir delik oluşturulmasını sağlıyor.

Sonuç olarak çoğu kullanım koşulunda görünmeyen ve ekranın önemli bir bölümünü kaplamadan ön kamerayı barındırabilen ultra kompakt bir diyafram açıklığı elde ediliyor.

Kaynaklar, yeni delik delme tasarımından dolayı “ekranın şeklinin değişeceğini” vurguluyor. Fakat kameranın taşınıp taşınmayacağını veya küçültülmüş Dinamik Ada’nın bir parçası olarak kalıp kalmayacağını henüz ne yazık ki açıklanmıyor.

Son söylentiler, mevcut modellerin tipik görsel işlevselliğini koruyacağına, fakat estetik etkisini en aza indirecek daha kompakt bir Dinamik Ada’ya doğru yöneleceğine işaret ediyor. Yine de bu konuda resmi bir onay gelmeden kesin sonuca varmamak gerekiyor.

Apple’ın 2026 yılı takvimi

Apple, 2026 yılında en az 15 ürün ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinin, bir sonraki iPhone Air ve Apple’ın ilk katlanabilir iPhone’uyla birlikte Eylül 2026’da piyasaya sürülmesi bekleniyor.

iPhone 18 ve iPhone 18e serisinin ise Apple’ın yeni “kademeli lansman döngüsü” stratejisi kapsamında 2027 baharında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu stratejiye göre şirket, yeni modelleri yılın farklı aşamalarında dağıtmayı planlıyor.

Son olarak yakın tarihli raporlar, katlanabilir iPhone’un üretim öncesi hazırlık aşamasına gelindiğine işaret ediyor. Aynı zamanda iPhone Fold’un 24 MP ekran altı kamerayla gelmesi bekleniyor.