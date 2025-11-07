Spotify, Wrapped benzeri haftalık dinleme istatistikleri sunuyor

Reklam

Spotify, sadece yıl sonunda sunulan Wrapped yerine, müzik alışkanlıklarını daha sık takip etmelerini sağlayan "Dinleme İstatistikleri" özelliğini duyurdu.

Bu yeni özellik, kullanıcılara haftalık olarak en çok dinledikleri sanatçıları ve şarkıları gösteriyor.

Kullanıcılar haftalık sonuçlarını Instagram ve WhatsApp gibi platformlarda paylaşabiliyor.

Spotify platformu müzik alışkanlıklarınızı daha tutarlı bir şekilde takip edebilmeniz için ilgi çekici yeni bir özellik duyurdu. Yıllardır yalnızca geleneksel yıl sonu özetlerini (Wrapped) sunan yayın platformu, artık dinleme istatistiklerinizi haftalık olarak güncelleyen bir yeni araç sunuyor.

“Dinleme İstatistikleri” adı verilen bu yeni özellik, pek çok kullanıcının uzun zamandır devam eden bir isteğini karşılıyor. Spotify, Last.fm gibi harici servislere başvurmak veya en çok dinlenen şarkıları ve sanatçıları keşfetmek için Aralık ayına kadar beklemek zorunda kalmadan müzik tercihlerinin düzenli bir özetini getiriyor.

Spotify haftalık en çok dinlediğiniz şarkı ve sanatçıları listeliyor

Spotify’ın yeni “Dinleme İstatistikleri” özelliği, haftanın öne çıkan dinleme verilerini görüntülemenize izin veriyor. Burada en çok dinlenen sanatçıları/şarkıları vurgulamanıza ve yeni bir sanatçı keşfetmek ya da kişisel bir dönüm noktasına ulaşmak gibi diğer önemli anları görmenize olanak tanıyor.

Spotify, bu yenilik ile birlikte temel motivasyonunun, kullanıcıların müzikle ilişkisini gerçek zamanlı olarak tanımlayabilen daha dinamik bir deneyim sunmak olduğunu açıkladı.

Kısa sürede dikkatleri üzerinde toplayan bu özellik, doğrudan paylaşım seçenekleri de sunuyor. Haftalık sonuçlarınızı Instagram ve WhatsApp’ta paylaşabiliyor ya da Spotify’ın dahili mesajlaşma servisi aracılığıyla doğrudan kişilerinize gönderebiliyorsunuz.

Bir diğer öne çıkan yeni özellik ise kişisel zevklere göre otomatik olarak oluşturulan çalma listeleri oluşturma yeteneği oluyor. Spotify, dinlediğiniz şarkıları ve son tercihlerinizi analiz ederek ilgi alanlarınıza uygun yeni parçalar öneriyor. Platform, daha önce beğendiğiniz şarkıları potansiyel olarak benzer şarkılarla birleştiriyor.

Spotify Dinleme İstatistikleri nasıl kullanılır?

Spotify’ın yeni özelliği son derece basit bir şekilde çalışıyor. Bunun için öncelikle profil resminize dokunun ve “Dinleme İstatistikleri” sekmesini seçin.

Buradan haftalık performansınızı kontrol edebilir, en iyi sanatçıları ve parçaları görebilir ve sonuçlarınızı paylaşabilirsiniz.

Bu özellik şu anda Türkiye de dahil olmak üzere altmıştan fazla ülkede hem ücretsiz hem de premium kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor.