    WhatsApp artık kimden mesaj alacağınızı seçmenize izin verecek

    WhatsApp, tanınmayan kişilerden gelen mesajları ayrı bir klasöre taşıyarak ana sohbet listesini temiz tutan bir özellik geliştiriyor.
    Güncelleme:
    whatsapp mesajlaşma
    • WhatsApp, Android Beta sürümünde 'İstekler Klasörü' adlı yeni bir gizlilik özelliği test etmeye başladı.
    • Sistem, rehberde kayıtlı olmayan kişilerden gelen mesajları ana sohbet listesinden ayırarak ayrı bir klasöre taşıyacak.
    • Gelecekte eklenecek kullanıcı adı ile iletişim özelliğinden gelen mesajlar da spam'i azaltmak için önce İstekler klasörüne düşecek.

    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Google Play Beta Programı üzerinden yayınladığı 2.25.33.11 numaralı Android beta sürümüyle kullanıcıların mesaj yönetimini kolaylaştıracak ve kimlerin temas kurabileceğini kontrol altına alacak yeni gizlilik araçlarını kullanıma sunacak.

    Güncelleme, “İstekler Klasörü” adı verilen yeni bir özelliği beraberinde getiriyor. Rehberinizde kayıtlı olmayan kişilerden gelen mesajlar bu kısımda depolanacak. Böylece bilinmeyen mesajlar doğrudan ana sohbet listesinde görünmeyecek, gelen kutusunun düzenli ve karmaşadan uzak kalması sağlanacak.

    Kimden mesaj alacağınızı belirleyebileceksiniz

    WABetaInfo’nun haberine göre, yeni gizlilik ayarı “Bana Kimler Mesaj Gönderebilir” olarak adlandırılıyor ve iki seçenek sunuyor: “Herkes” ve “Kişilerim”. “Herkes” seçeneği, tüm mesajları her zamanki gibi ana sohbet listesinde gösterecek. “Kişilerim” seçeneği tercih edildiğinde ise bilinmeyen göndericilerden gelen mesajlar doğrudan İstekler klasörüne taşınacak.

    whatsapp istekler klasörü

    İstekler klasörü, Instagram’ın mesaj istekleri bölümüne benzer bir mantıkla çalışıyor. Kullanıcılar, bir mesaja cevap vermeden, silmeden, rapor etmeden veya engellemeden önce gönderenin adını, profil resmini ve mesaj içeriğini görebilecekler.

    Bir mesaja cevap verildiğinde ise ilgili sohbet otomatik olarak “ana sohbet” listesine taşınacak. Özelliğin, spam mesajları azaltmaya ve kişisel konuşmalara odaklanmayı kolaylaştırmaya yardımcı olması bekleniyor.

    İstekler klasörü şu anda geliştirme aşamasında bulunuyor ve ilk olarak beta sürümünde test edilecek. Özelliğin, gelecekteki bir güncelleme ile kademeli olarak tüm kullanıcılara sunulması planlanıyor.

    Telefon numarası yerine kullanıcı adı geliyor

    WhatsApp ayrıca, kullanıcıların telefon numarası yerine bir “kullanıcı adı” vasıtasıyla başkalarını bulmasına ve aramasına olanak tanıyacak bir iletişim özelliği üzerinde de çalışıyor. Geliştirme, gizliliğin korunmasına ve henüz tanışmadığınız kişilerle bağlantı kurmayı kolaylaştırmaya yardımcı olacak.

    Güncellemenin bir diğer avantajı da: kullanıcılar, telefon numaraları gibi hassas bilgileri ifşa etmeden başka insanlarla bağlantı kurabilecek. Söz konusu özelliği şu anda sınırlı sayıda WhatsApp Beta test kullanıcısı test edebiliyor. Ancak yıl bitmeden tüm kullanıcıların erişimine açılması bekleniyor.

    Son olarak WhatsApp Beta nedir ve nasıl indirilir? (Android, iOS, Windows ve Web) içeriğimize de göz atabilirsiniz.

