The Legend of Zelda filminin çekimleri başladı

The Legend of Zelda filminin çekimleri, Yeni Zelanda'nın Wellington kentinde resmen başladı.

Prodüksiyon aşamasının Nisan 2026'ya kadar sürmesi bekleniyor.

Wellington, Yüzüklerin Efendisi ve Avatar gibi ikonik filmlerin çekildiği bir yer olması sebebiyle Hyrule toprakları için ideal bir atmosfer olarak dikkat topluyor.

Heyecanla beklenen filmin vizyon tarihi 7 Mayıs 2027 olarak duyuruldu.

The Legend of Zelda filminin çekimleri Yeni Zelanda’nın büyüleyici mekanında başladı. Popüler oyunun sinema filmi uyarlaması ile ilgili bu gelişme resmen doğrulandı. Yapımın çekim sürecinin önümüzdeki Nisan ayına kadar süreceği duyuruldu.

Yeni Zelanda daha önce Yüzüklerin Efendisi, Avatar ve King Kong gibi ikonik filmlere ev sahipliğinde bulunmuştu. Zelda filminde de ana sahnelerin Wellington’da çekilmesi pek tesadüf değil gibi görünüyor. Destansı atmosferi ve nefes kesen manzaralarıyla bu bölge, Hyrule topraklarını beyazperdeye taşımak için oldukça ideal olarak vurgulanıyor.

The Legend of Zelda’dan neler bekleniyor?

Merakla beklenen The Legend of Zelda filmi, Hyrule krallığını karanlık güçlerden korumakla görevli genç bir savaşçı olan Link’in maceralarını konu alacak. Ana düşman olarak ise sahibine sınırsız güç veren efsanevi bir eser olan Triforce’u arayan, güç düşkünü bir despot olan Ganon karşımıza çıkacak.

Ganon’u durdurmak için Link, kutsal eserleri ararken uzun ve tehlikeli bir yolculuğa çıkmak zorunda kalacak. Korkunç yaratıklarla, tehlikeli zindanlarla ve karmaşık bulmacalarla karşılaşacak.

Çekimler başlamış olsa da Zelda (Bo Bragason) ve Link’i (Benjamin Evan Ainsworth) canlandıracak oyuncuların isimleri dışında The Legend of Zelda filmi ile ilgili mevcut bilgiler oldukça sınırlı durumda. Geri kalan oyuncu kadrosunun önümüzdeki aylarda açıklanması bekleniyor.

The Legend of Zelda’nın vizyon tarihi öngörülemeyen durumlar veya gecikmeler olmadığı takdirde 7 Mayıs 2027 olarak belirlendi. Merakla beklenen sinema filmi uyarlaması, dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip video oyununu beyaz perdede sevenleriyle buluşturacak.