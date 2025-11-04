Apple, App Store’u web platformuna getirdi

Reklam

Daha önce yalnızca sınırlı bir vitrin görevi gören App Store artık web'de daha modern ve erişilebilir bir platforma dönüştü.

Kullanıcılar artık herhangi bir tarayıcıdan uygulamaları kategoriye ya da iPhone, iPad, Vision veya Mac gibi Apple cihazlarına göre filtreleyerek arayabilecek.

App Store, herkesin erişebileceği güncellenmiş arayüzüyle resmen web platformunda yayına girdi. Başlangıçta bu internet sitesi, bölümleri arasında gezinmeyi engelleyen birçok kısıtlamayla beraber yalnızca bir vitrin işlevi görüyordu. Şimdi ise burada herhangi bir Apple cihazı için uygulamaları keşfedebilirsiniz.

İşlevsel olmayan web platformunu yeniden inşa eden Apple, artık uygulamaları çeşitli kategorilerde sıralıyor. Bununla birlikte cihaza göre uygulamalara göz atmak da mümkün kılınıyor. Örneğin yalnızca iPhone, iPad, Mac, Apple TV, Apple Watch ya da Apple Vision Pro uygulamalarını görüntüleyebiliyorsunuz.

App Store, web için daha modern bir deneyim sunuyor

TechCrunch’a göre App Store’un yenilenmiş sürümü şu anda web’den uygulama indirmenize izin vermiyor. Fakat bu durum gelecekte mümkün olabilir.

Aşağıda yer alan ekran görüntümüzden de görebileceğiniz gibi, arayüz oldukça basit bir tasarıma sahip. Platform, oyunlardan sosyal medya uygulamalarına kadar çeşitli kategorilere ayrılmış olarak karşımıza çıkıyor.

Daha da detaylı aramalar için doğrudan “Fotoğraflar ve Videolar“, “Üretkenlik” ya da “Sağlık ve Fitness” gibi seçeneklere tıklayarak uygulamaları filtrelemenize de izin veriliyor.

Yeni arayüz artık daha modern ve etkileşimli bir deneyim ortaya koyuyor. Bu sayede artık bir Apple cihazı kullanmanıza gerek kalmadan uygulamaları keşfedebiliyorsunuz.

Bir zamanlar basit ve statik bir gösterge paneli olan bu arayüz, artık Apple ekosisteminde bir evrimi temsil ediyor. Büyük bir dönüşüme imza atan platform şimdi daha doğrudan ve sezgisel bir deneyime kapı aralıyor.

Fakat şu anda App Store web sitesinin yalnızca İngilizce, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince ve Portekizce gibi sınırlı dil desteklerine sahip olduğunu belirtelim. Platform henüz Türkçe hizmet vermiyor.

Son olarak Apple dün gece uyumlu iPhone cihazları için yeni iOS 26.1 işletim sistemi güncellemesini yayınladı. Apple Intelligence için Türkçe dil desteğini de beraberinde getiren yazılım, kullanıcılar için birçok ilgi çekici seçenek sunuyor.