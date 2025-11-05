Meta AI web sitesi Türkiye’de kullanıma açıldı

Reklam

Meta'nın yapay zeka destekli sohbet asistanı Meta AI'ın web sitesi meta.ai, Türkiye'de erişime açıldı.

Platform içerik oluşturma ve soru yanıtlama gibi birçok alanda hizmet sunuyor.

Meta, kullanıcıların etkileşimlerini platformu geliştirmek için kullandığını belirtiyor ancak yapay zeka yanıtlarının yanlış olabileceği konusunda uyarıyor ve önemli kararlar için kullanılmaması gerektiğini vurguluyor.

Meta’nın yapay zeka destekli sohbet botu Meta AI’ın internet sitesi Türkiye’deki kullanıcılar için erişime açıldı. Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın arkasındaki teknoloji devi, yapay zeka asistanını meta.ai adresi üzerinden online bir sohbet platformu olarak sunuyor.

Sosyal medya dünyasının devi Meta’nın geliştirdiği Meta AI, Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi uygulamalara doğrudan entegre edilmiş bir sanal asistan olarak kullanıcılara hizmet veriyor. Hızla yükselen popülaritesiyle dikkat çeken platform, aylık 1 milyar aktif kullanıcı sayısına ulaşmış durumda.

Meta AI, Türkiye’deki kullanıcıların erişimine açıldı

Yalnızca soruları yanıtlamakla kalmayan Meta AI, içerik oluşturmaktan görsel üretmeye ve görev planlamaya kadar birçok alanda dijital bir yardımcı rolü üstleniyor. Meta’nın ana platformlarına (Facebook, Messenger, Instagram ve WhatsApp) entegre edilen yapay zeka, artık aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 200’den fazla ülkede kullanımda.

Kullanıcı dostu ve basit bir arayüze sahip olan platformda, eski konuşmalara devam etme veya yeni bir sohbete başlama esnekliği de bulunuyor.

Meta AI nasıl kullanılır?

Telefon, tablet veya bilgisayarınızda tarayıcıdan meta.ai sitesine girerek sohbet botunu kullanabilirsiniz. Dilerseniz sosyal medya uygulamalarında da Meta AI’a erişebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli:

Facebook: Uygulamanın ana sayfasındaki arama çubuğundaki Meta AI simgesine dokunarak etkileşime geçmek mümkün. Trend konular, yaratıcı gönderi fikirleri ve diğer konularda yardım almak için kullanılabiliyor.

Uygulamanın ana sayfasındaki arama çubuğundaki Meta AI simgesine dokunarak etkileşime geçmek mümkün. Trend konular, yaratıcı gönderi fikirleri ve diğer konularda yardım almak için kullanılabiliyor. Messenger: Uygulamanın arama çubuğunda veya alt menüdeki Meta AI simgesine tıklayarak sohbete hemen başlanabilir. İletişim sırasında bir yardımcıya ihtiyaç duyulduğunda her zaman hazır.

Uygulamanın arama çubuğunda veya alt menüdeki Meta AI simgesine tıklayarak sohbete hemen başlanabilir. İletişim sırasında bir yardımcıya ihtiyaç duyulduğunda her zaman hazır. Instagram: Uygulamada Mesajlar (DM) simgesine ve ardından ‘Yeni Mesaj’ simgesine dokunulduğunda çıkan Önerilenler bölümünde Meta AI seçeneği yer alıyor. İçerik fikirleri, başlık önerileri ve trend hashtag’ler için kullanılabiliyor.

Uygulamada Mesajlar (DM) simgesine ve ardından ‘Yeni Mesaj’ simgesine dokunulduğunda çıkan Önerilenler bölümünde Meta AI seçeneği yer alıyor. İçerik fikirleri, başlık önerileri ve trend hashtag’ler için kullanılabiliyor. WhatsApp: Uygulamanın ‘Sohbetler’ sayfasının üst kısmında yer alan Meta AI simgesine dokunularak sohbete başlanabilir. Genel bilgiler, yazma yardımı veya karmaşık soruların yanıtları için kullanılabilir.

Dikkat edilmesi gereken önemli noktalar

Meta, yapay zeka ile olan etkileşimlere dair bazı uyarılarda bulunuyor. Yapay zeka ile yapılan sohbetler, platformun Topluluk Standartlarına ve Hizmet Şartlarına tabi. Ayrıca yapay zekanın yanıtları yanlış veya uygunsuz olabilir ve önemli kararlar almak için kullanılmaması gerekiyor.

Meta, yapay zeka deneyimini iyileştirmek için kullanıcı etkileşimlerini kullanıyor. Eğer yapay zeka bir sorguyu yanıtlayamazsa, daha iyi sonuçlar sunmak adına mesajlar ve bölge gibi genel bilgiler seçili iş ortaklarıyla paylaşılıyor.

Platform, kullanıcının konum bilgisini daha alakalı yanıtlar sağlamak için kullanıyor; konum bilgisi cihaz ayarları veya ürünlerdeki aktivitelere göre belirleniyor. Yaş, cinsiyet ve ürünler arası aktivitelere dayalı ilgi alanları gibi profil bilgileri de etkileşimleri kişiselleştirmeye yardımcı oluyor. Oluşturulan içeriklerin Topluluk Standartları veya Hizmet Şartlarına aykırı olması durumunda, diğer içeriklerle aynı muameleye tabi tutulur; içerik kaldırılabilir ve hesap kısıtlanabilir veya devre dışı bırakılabilir.