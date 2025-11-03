AWS ve OpenAI, 38 milyar dolarlık dev ortaklığını duyurdu

Reklam

OpenAI, bulut bilişim hizmetleri için Amazon Web Services (AWS) ile 7 yıllık bir anlaşma imzaladı.

Bu tarihi anlaşma, tahmini 38 milyar dolarlık bir değere sahip.

Bu ortaklık ile birlikte OpenAI, artık en büyük iş yüklerini çalıştırmak için artık AWS'nin devasa bilgi işlem altyapısını kullanacak.

Operasyonların kademeli geçişi 2026'nın sonunda başlayacak ve 2027'da tam kapasiteye ulaşacak.

OpenAI, Amazon ile bulut bilişim ve üretken yapay zekanın dünyasını yeniden şekillendirmeyi vaat eden yedi yıllık bir ortaklık duyurdu. Tarihi değere sahip 38 milyar dolarlık devasa anlaşma resmen imzaladı.

Bu önemli duyuru, OpenAI’ın yasal statüsünü kâr amacı güden bir işletme olarak yeniden yapılandırmasının ve Microsoft ile olan anlaşmalarını revize etmesinin birkaç gün sorasında geldi.

OpenAI’ın yeni durağı Amazon Web Services oldu

Yapılan açıklamaya göre OpenAI’da artık e-ticaret devinin geniş bilgi işlem altyapısı kullanılarak ana iş yükleri Amazon Web Services (AWS) üzerinde çalıştırılacak.

OpenAI’ın milyonlarca CPU’ya ölçeklenebilen kapasiteye sahip yüz binlerce yeni nesil NVIDIA GPU’su olacak. Bu devasa sıçrama, şirketin daha karmaşık modelleri daha verimli ve istikrarlı bir şekilde eğitmesine ve çalıştırmasına olanak tanıyacak.

Projenin teknik merkezinde AWS, Amazon EC2 UltraServer sunucularıyla entegre, yeni NVIDIA GB200 ve GB300 yongalarına dayalı gelişmiş bir mimari kullanacak. Bu yapılandırma, birleşik ve yüksek performanslı bir ağ oluşturarak gecikmeyi azaltacak. Aynı zamanda sistemler arasında tam birlikte çalışabilirlik sağlayacak.

Bu önemli ortaklık, özellikle de büyük oyuncular arasında bilgi işlem gücü yarışının yoğunlaştığı bir dönemde, yapay zeka pazarında önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Microsoft ekosistemi üzerindeki etkisinin kesin ayrıntıları açıklanmasa da AWS ile yapılan anlaşma, Azure altyapısına olan bağımlılığı azaltarak stratejik bir çeşitlendirmeye işaret ediyor.

OpenAI’nin kurucu ortağı ve CEO’su Sam Altman konuya ilişkin şu sözlere yer verdi:

“Son teknoloji yapay zekayı ölçeklendirmek, muazzam ve güvenilir bir bilgi işlem gücü gerektirir. AWS ile ortaklığımız, bu yeni çağı yönlendirecek ve gelişmiş yapay zekayı herkese ulaştıracak geniş bilgi işlem ekosistemini güçlendiriyor.”

AWS CEO’su Matt Garman ise ortaklıkla alakalı şu sözleri kaydetti:

“OpenAI mümkün olanın sınırlarını zorlamaya devam ederken, AWS’nin son teknoloji altyapısı yapay zeka hedeflerinin omurgasını oluşturacak. Optimize edilmiş bilgi işlem kaynaklarının genişliği ve kullanılabilirliği, AWS’nin OpenAI’nin geniş yapay zeka iş yüklerini desteklemek için neden benzersiz bir konumda olduğunu gösteriyor.”

OpenAI, 2026 yılı sonuna kadar operasyonlarını kademeli olarak taşımayı planlıyor. Şirket, 2027 yılında ise tam genişleme öngörüyor.