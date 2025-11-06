GTA 6 çıkış tarihi 19 Kasım 2026’ya ertelendi

Reklam

Rockstar Games, GTA 6'nın çıkış tarihi 19 Kasım 2026'ya erteledi.

Normal şartlarda bu yılın Eylül-Ekim aylarında yayınlanacağı açıklanan oyun, daha sonra Mayıs 2026'ya ertelenmişti.

İkinci erteleme kararıyla birlikte serinin hayranlarının birkaç ay daha fazla beklemek zorunda kalacağı anlaşılıyor.

Grand Theft Auto (GTA) 6 bir kez daha ertelendi. Rockstar Games, bu gece sosyal medya üzerinden yaptığı resmi açıklamada bu üzücü kararı duyurdu. Oyunun planlanandan birkaç ay sonra, 19 Kasım 2026’da piyasaya çıkacağını doğruladı.

Bu haber, Rockstar’ın GTA 6 için ikinci ertelemesi olarak karşımıza çıkıyor. İlk olarak bu yılın Eylül-Ekim aylarında yayınlanacağı açıklanan oyun, daha sonra Rockstar tarafından Mayıs 2026’ya ertelenmişti.

Rockstar Games: “Vice City’ye dönmek için heyecanlıyız”

Yeni tarihle birlikte GTA 6, başlangıçta planlanandan neredeyse bir yıl sonra çıkacak. “Herkese merhaba. Grand Theft Auto VI, 19 Kasım 2026 Perşembe günü piyasaya sürülecek” ifadeleriyle bu üzücü duyuruyu hayranlarıyla paylaşan Rockstar Games’in erteleme kararı ile ilgili açıklaması şu şekilde oldu:

Hi everyone, Grand Theft Auto VI will now release on Thursday, November 19, 2026. We are sorry for adding additional time to what we realize has been a long wait, but these extra months will allow us to finish the game with the level of polish you have come to expect and… pic.twitter.com/yLX9KIiDzX — Rockstar Games (@RockstarGames) November 6, 2025

“Uzun bir bekleyiş olduğunu bildiğimizden, ek süre eklediğimiz için üzgünüz; ancak bu ek aylar, oyunu beklediğiniz ve hak ettiğiniz düzeyde cilalamayla bitirmemize olanak tanıyacak. Sabrınız ve desteğiniz için tekrar teşekkür etmek istiyoruz. Bekleme süresi biraz daha uzun olsa da, oyuncuların Leonida eyaletinin uçsuz bucaksız atmosferini deneyimlemeleri ve günümüzün Vice City’sine geri dönmeleri için inanılmaz heyecanlıyız.”

Geçtiğimiz günlerde GTA 6’nın PlayStation Store sayfası güncellenmişti. Pek çok oyunsever, Rockstar’ın bir sürprizle geleceğini, hatta belki de yeni bir fragman videosu yayınlayabileceğini düşünmüştü. Anlaşılan o ki bu güncelleme, pek de olumlu bir “sürpriz” olmadı.

Take-Two, GTA 6’nın ertelenmeyeceğinden neredeyse emindi

Take-Two CEO’su Strauss Zelnick geçtiğimiz aylarda oyunun ertelenmesi ile ilgili bazı dikkat çekici demeçler vermişti.

Zelnick, Rockstar’ın Mayıs 2026’daki çıkış tarihi konusunda kendinden emin olduğunu ifade etmişti. Fakat yine de Rockstar Games ekibinin GTA 6’yı geliştirmek ve mümkün olan en iyi deneyimi sunmak için daha fazla zaman istemesi halinde bu kararı destekleyeceğini de sözlerine eklemişti.

Oyunun gecikmesi nedeniyle Take-Two Interactive, 1 Nisan 2026’da başlayacak olan gelecek mali yıl için finansal tahminlerini güncelledi.

Şirket, önümüzdeki 12 ay içinde rekor sonuçlara ulaşmayı ve işletmesi için yeni bir temel oluşturarak daha yüksek kârlılığa ulaşmayı hedefliyor.