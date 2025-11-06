Nintendo Store mobil uygulaması yayınlandı

Reklam

My Nintendo internet sitesinin mobil uzantısı olan Nintendo Store uygulaması iOS ve Android'de resmen yayınlandı.

Yeni uygulama, Switch konsol ve aksesuarları ile fiziksel ve dijital oyunların tamamını kapsayan bir katalog sunuyor.

Platformun en dikkat çeken özelliği ise istek listesindeki ürünler indirime girdiğinde veya stok yenilendiğinde bildirim gönderen kişiselleştirilmiş uyarı sistemi oluyor.

Nintendo, Android ve iOS için Nintendo Store uygulamasının resmi lansmanıyla dijital ekosistemini genişletti. Uygulama, markanın hayranlarının My Nintendo internet sitesinden aşina olduğu deneyimin eksiksiz bir uzantısı olarak geliyor.

The Verge’e göre Nintendo’nun yeni mobil uygulaması kullanıcıların doğrudan akıllı telefon veya tablet cihazlarından göz atmalarına, alışveriş yapmalarına ve güncel gelişmeleri takip etmelerine olanak tanıyor. Uygulama aracılığıyla Switch konsolları/aksesuarları, fiziksel/dijital oyunlar, ürünler ve resmi koleksiyon öğeleri kataloğunu keşfetmek mümkün.

Nintendo Store uygulaması neler sunuyor?

Platformun en kullanışlı özelliklerden biri, istek listesindeki bir ürün indirime girdiğinde veya stoklara geri döndüğünde kullanıcıyı uyaran kişiselleştirilmiş bildirim sistemi olarak karşımıza çıkıyor. Bu özellik, flaş indirimleri ve yeni çıkan oyunları seven oyunculara hitap ediyor.

Uygulama ayrıca Nintendo’daki önemli haberleri ve etkinlikleri bir araya getiriyor. Bu sayede şirket ve topluluğu arasında doğrudan iletişimin merkezi haline geliyor.

Bir diğer öne çıkan özellik ise hem Switch 2 hem de önceki modellerde kullanıcının oyun geçmişine erişim sağlayan Nintendo Hesabı ile entegrasyonu oluyor.

3DS ve Wii U’nun anılarını hala saklayanlar, eski Nintendo Network ID’lerini (NNID) yeni hesaba bağladıkları takdirde 2020 öncesi geçmişlerine bile göz atabilir.

Aynı zamanda uygulama resmi etkinlikler ve mağazalar için bir giriş sistemi içererek kullanıcıların ödül biriktirmelerine ve katılımlarının ayrıntılı bir kaydını takip etmelerine olanak sağlanıyor.

Son olarak Steam’deki en iyi ücretsiz oyunlar listesine de göz atmanızı tavsiye ederiz. Ayrıca çapraz platform destek