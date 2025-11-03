Yapay zeka destekli Siri, Google Gemini desteğiyle güçlendirilecek

Reklam

Bloomberg'den Mark Gurman'a göre Apple, 2026 yılının Mart-Nisan aylarında yenilenmiş Siri'yi piyasaya sunacak.

Yapay zeka destekli Siri, Apple Intelligence ile entegre edilecek ve AI tabanlı bir web arama özelliği sağlayacak.

Söylentilere göre yeni Siri'nin altyapısı Google Gemini tarafından desteklenecek.

Apple uzun bir süredir Siri’nin yapay zeka destekli güçlendirilmiş bir versiyonu üzerinde çalışıyor. Normal şartlarda bu yıl kullanıcılara sunulması beklenen yeni Siri ne yazık ki üst üste birkaç kez ertelenmelere maruz kaldı. Fakat son raporlar, asistanın yenilenmiş sürümünün çok uzakta olmadığı ve büyük sürprizlerle geleceğine işaret ediyor.

Geçen hafta Apple CEO’su Tim Cook, yeni Siri’nin iOS 26.4 ile birlikte Mart-Nisan aylarında piyasaya çıkacağını bildirdi. Son olarak Bloomberg’den Mark Gurman’ın Power On bülteninde paylaştığı detaylara göre asistanın Google Gemini yapay zekasından güç alacağı öğrenildi.

Gemini tabanlı yeni Siri hakkında ilk detaylar geldi

Apple, yenilenen Siri’yi gelecek yılın Mart ya da Nisan ayında piyasaya sürmeyi planlıyor. Lansmana akıllı ev için temel hoparlör seçenekleri ve duvara monte edilebilen yeni bir akıllı ekran eşlik edecek.

Çok yakında piyasaya sürülmesi beklenen yeni Apple TV ve HomePod Mini, gelecek yıl yayınlanacak yeni Siri ve Apple Intelligence özelliklerinin ön plana çıkmasına yardımcı olacak.

Söylentilere göre Siri’nin yeni sürümü Google Gemini’ye güvenecek. Önceki sızıntılarla örtüşen bu gelişme ile birlikte Apple, yapay zeka tabanlı bir web arama işlevi entegre edecek.

Fakat Mark Gurman bu noktada belirli bir uyarıda bulundu: “Kullanıcıların bunu coşkuyla benimseyeceğinin, sorunsuz çalışacağının veya Siri markasına yıllardır verilen zararı telafi edeceğinin garantisi yok.”

Apple’ın sesli asistanı çalıştırmak için Private Cloud Compute (Özel Bulut Bilişim) sunucularında çalışacak şekilde tasarlanmış Gemini tabanlı özel bir model oluşturması için Google’a ödeme yaptığı bildiriliyor. Gurman, anlaşmanın Google hizmetlerinin veya doğrudan Gemini işlevlerinin dahil edilmesini içermediğini vurguluyor.

Yapay zeka destekli asistan aracı, arka plandaki bir Gemini modeli tarafından desteklenecek ve bu sayede kullanıcıların bir Apple kullanıcı arayüzünde bekledikleri özellikleri sunabilecek.