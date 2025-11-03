Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Teknoloji Yapay Zeka

    Yapay zeka destekli Siri, Google Gemini desteğiyle güçlendirilecek

    Apple'ın 2026 yılında piyasaya sürmeyi planladığı Apple Intelligence entegrasyonlu yeni Siri'nin arka planında Google'ın Gemini yapay zeka modeli yer alacak.
    Siri
    Reklam
    • Bloomberg'den Mark Gurman'a göre Apple, 2026 yılının Mart-Nisan aylarında yenilenmiş Siri'yi piyasaya sunacak.
    • Yapay zeka destekli Siri, Apple Intelligence ile entegre edilecek ve AI tabanlı bir web arama özelliği sağlayacak.
    • Söylentilere göre yeni Siri'nin altyapısı Google Gemini tarafından desteklenecek.

    Apple uzun bir süredir Siri’nin yapay zeka destekli güçlendirilmiş bir versiyonu üzerinde çalışıyor. Normal şartlarda bu yıl kullanıcılara sunulması beklenen yeni Siri ne yazık ki üst üste birkaç kez ertelenmelere maruz kaldı. Fakat son raporlar, asistanın yenilenmiş sürümünün çok uzakta olmadığı ve büyük sürprizlerle geleceğine işaret ediyor.

    Geçen hafta Apple CEO’su Tim Cook, yeni Siri’nin iOS 26.4 ile birlikte Mart-Nisan aylarında piyasaya çıkacağını bildirdi. Son olarak Bloomberg’den Mark Gurman’ın Power On bülteninde paylaştığı detaylara göre asistanın Google Gemini yapay zekasından güç alacağı öğrenildi.

    Reklam

    Gemini tabanlı yeni Siri hakkında ilk detaylar geldi

    Apple, yenilenen Siri’yi gelecek yılın Mart ya da Nisan ayında piyasaya sürmeyi planlıyor. Lansmana akıllı ev için temel hoparlör seçenekleri ve duvara monte edilebilen yeni bir akıllı ekran eşlik edecek.

    Çok yakında piyasaya sürülmesi beklenen yeni Apple TV ve HomePod Mini, gelecek yıl yayınlanacak yeni Siri ve Apple Intelligence özelliklerinin ön plana çıkmasına yardımcı olacak.

    Yapay zekalı Siri

    Söylentilere göre Siri’nin yeni sürümü Google Gemini’ye güvenecek. Önceki sızıntılarla örtüşen bu gelişme ile birlikte Apple, yapay zeka tabanlı bir web arama işlevi entegre edecek.

    En iyi iPhone’lar (2025): Sizin için en doğru model hangisi?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    En iyi iPhone’lar (2025): Sizin için en doğru model hangisi?

    Fakat Mark Gurman bu noktada belirli bir uyarıda bulundu: “Kullanıcıların bunu coşkuyla benimseyeceğinin, sorunsuz çalışacağının veya Siri markasına yıllardır verilen zararı telafi edeceğinin garantisi yok.

    Apple’ın sesli asistanı çalıştırmak için Private Cloud Compute (Özel Bulut Bilişim) sunucularında çalışacak şekilde tasarlanmış Gemini tabanlı özel bir model oluşturması için Google’a ödeme yaptığı bildiriliyor. Gurman, anlaşmanın Google hizmetlerinin veya doğrudan Gemini işlevlerinin dahil edilmesini içermediğini vurguluyor.

    iPhone 17 Pro Max vs Samsung Galaxy S25 Ultra: En iyi telefon hangisi?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    iPhone 17 Pro Max vs Samsung Galaxy S25 Ultra: En iyi telefon hangisi?

    Yapay zeka destekli asistan aracı, arka plandaki bir Gemini modeli tarafından desteklenecek ve bu sayede kullanıcıların bir Apple kullanıcı arayüzünde bekledikleri özellikleri sunabilecek.

    Reklam
    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yazın
    Yorum Yazın

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Atatürk Mah. Sütçü İmam Cd. No: 101/2
    Ümraniye, İstanbul 34764
    +90 216 335 66 66
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.