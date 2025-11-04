WhatsApp, Apple Watch için özel uygulamasını nihayet yayınladı

Reklam

WhatsApp, kullanıcıların Apple Watch üzerinden daha kapsamlı bir mesajlaşma deneyimi yaşamalarını sağlayan tam özellikli watchOS uygulamasını resmen yayınladı.

Yeni özellikler arasında arama bildirimlerini görme, uzun mesajları okuma, sesli mesaj kaydetme/gönderme ve hızlı emoji tepkileri verme yetenekleri bulunuyor.

Meta uçtan uca şifrelemenin Apple Watch'ta da devam ettiğini belirtirken, uygulamanın çalışması için Apple Watch Series 4 veya üzeri bir modelde watchOS 10 veya daha yeni bir sürüm gerekiyor.

Meta, geçen hafta Beta sürümü ortaya çıkan ve uzun süredir beklenen tam özellikli WhatsApp uygulamasını resmi olarak Apple Watch kullanıcılarının beğenisine sundu. Yeni uygulama, kullanıcıların akıllı saatleri üzerinden daha kapsamlı mesajlaşma deneyimi yaşamalarını sağlayacak.

Geçtiğimiz aylarda resmi iPad uygulamasını kullanıma sunan WhatsApp, şimdi de Apple Watch kullanıcılarını sevindiren bir adım attı. Uygulamanın geliştiricisi Meta, watchOS işletim sistemi için tam teşekküllü WhatsApp sürümünü yayınladığını resmen açıkladı.



Daha önce WhatsApp’ın Apple Watch’a yönelik çözümü, sadece watchOS’un yerleşik bildirim özellikleriyle sınırlıydı. Kullanıcılar, yalnızca mesajları okuyabiliyor ve cevap yazabiliyordu. Artık App Store’da yayınlanan güncellemeyle birlikte uygulama çok daha fazla işlevsellik sunuyor.

Apple Watch’un WhatsApp uygulamasındaki özellikler

Meta tarafından yapılan duyuruda öne çıkan özellikler şunlar:

Arama bildirimleri: Kullanıcılar, iPhone’larına bakmaya gerek kalmadan kimin aradığını doğrudan akıllı saat ekranında görebilecekler.

Kullanıcılar, iPhone’larına bakmaya gerek kalmadan kimin aradığını doğrudan akıllı saat ekranında görebilecekler. Tam mesaj desteği: Artık uzun mesajlar dahil olmak üzere WhatsApp mesajlarının tamamı Apple Watch üzerinden okunabilecek.

Artık uzun mesajlar dahil olmak üzere WhatsApp mesajlarının tamamı Apple Watch üzerinden okunabilecek. Sesli mesajlar: Uygulama sayesinde sesli mesaj kaydedip göndermek mümkün olacak.

Uygulama sayesinde sesli mesaj kaydedip göndermek mümkün olacak. Hızlı tepkiler: Gelen mesajlara hızlı emoji tepkileri gönderme yeteneği eklendi.

Gelen mesajlara hızlı emoji tepkileri gönderme yeteneği eklendi. Gelişmiş medya deneyimi: Görüntüler ve çıkartmalar Apple Watch üzerinde daha net görülecek.

Görüntüler ve çıkartmalar Apple Watch üzerinde daha net görülecek. Sohbet geçmişi: Kullanıcılar mesajları okurken sohbet geçmişinin daha fazlasını ekranda görüntüleyebilecek.

Meta, Apple Watch üzerinde dahi kişisel mesajların ve aramaların uçtan uca şifreleme ile gizli kaldığını vurguluyor. Şirket, gelecekteki güncellemelerle watchOS deneyimini daha da iyileştirecek yeni özellikler eklemeyi planladığını belirtti.

Yeni WhatsApp uygulamasının kullanılabilmesi için Apple Watch Series 4 veya daha yeni bir cihaza ve watchOS 10 ya da üzeri bir işletim sistemine sahip olmak gerekiyor.

Şu anda Apple Watch destekleyen mesajlaşma uygulamaları oldukça sınırlı. Signal ve Messenger bile Apple’ın akıllı saatinde kullanılamazken Telegram da da özel uygulamasını bir süre önce kullanımdan kaldırmıştı. Meta bünyesinde faaliyet göstermeye devam eden WhatsApp Apple Watch’lara destek vermesi ile rakipleri karşısında avantaj elde etmiş oluyor.