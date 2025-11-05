Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Mobil Teknoloji

    Apple eski iPhone’lar için iOS 18.7.2 güncellemesini sundu

    Apple, eski iPhone ve iPad modelleri için kritik hata düzeltmelerine ve güvenlik açıklarına odaklanan iOS/iPadOS 18.7.2 güncellemelerini yayınladı.
    Reklam
    • Apple, iOS ve iPadOS 26'ya güncellenemeyen daha eski cihazları korumak için yeni güncellemeler yayınladı.
    • iOS ve iPadOS 18.7.2 güncellemeleri tüm kullanıcılara sunuldu.
    • Yayınlanan güncellemenin temel amacı, hackerların cihazlara izinsiz girmesine ve veri çalmasına olanak tanıyabilecek çok sayıda güvenlik açığını düzeltmek olarak belirtiliyor.

    Apple bu akşam iOS ve iPadOS 18.7.2 güncellemesinin kararlı sürümünü tüm kullanıcılar için yayınladı. iOS/iPadOS 26’yı desteklemeyen daha eski iPhone/iPad’ler için yayınlanan yeni güncellemeler, hackerların cihazları ele geçirip veri elde etmesine olanak sağlayabilecek çeşitli güvenlik açığı düzeltmeleri içeriyor.

    iOS/iPadOS 18.7.2 önemli hata düzeltmelerine odaklanıyor

    Apple, “Bu güncelleme önemli güvenlik düzeltmeleri sağlıyor ve tüm kullanıcılara öneriliyor” cümlesiyle yeni güncellemeyi tanımlıyor. Yazılım, iOS 26’yı tercih etmeyen ya da iOS 18’den sonra artık büyük güncellemeleri desteklemeyen geçemeyen cihazlar için önemli bir rol oynuyor.

    Reklam

    Güncellemenin çok sayıda güvenlik açığını ortadan kaldırdığı, dolayısıyla kullanıcıların bir an önce bu yazılımı indirmeleri gerektiği vurgulanıyor. Özellikle de iPhone XS, iPhone 11, iPhone 12 ve iPhone SE (2. nesil) gibi daha eski modeller için hayati önem taşıyan güncelleme, başlıca aşağıdaki hataları düzeltmeye odaklanıyor:

    • Bir önceki sürümde ortaya çıkan kritik güvenlik açıkları giderildi.
    • Kötü amaçlı kodların çalışmasına yol açabilecek WebKit açıkları onarıldı.
    • Medya dosyalarının işlenmesi esnasında meydana gelen bellek sızıntıları çözüldü.
    • Üçüncü taraf uygulamaların izinsiz olarak mikrofon ya da klavye girdilerine ulaşmasını engelleyen ek güvenlik kalkanlarıyla güçlendirildi.
    • Performans kararlılığının artırılmasına ilişkin çeşitli optimizasyonlar uygulandı.
    • App Store, Kamera ve Notlar gibi uygulamalarda görülen güvenlik ve kararlılık sorunları düzeltildi.

    Apple’ın yeni iOS güncellemesi yaklaşık 400 MB dosya boyutuna sahip. Mobil telefonlar ve tabletler için işletim sistemlerinin sürümü 22H124 olarak karşımıza çıkıyor.

    iPhone güncelleme

    Yazılım şu anda Ayarlar uygulaması üzerinden, tercihen ek mobil veri maliyetlerinden kaçınmak için Wi-Fi aracılığıyla ve kurulumu tamamlamak için pilin en az yüzde 50 şarj edilmiş olması koşuluyla indirilebiliyor.

    Son olarak Apple dün gece saatlerinde iOS 26.2 Beta 1 güncellemesi ile karşımıza çıkmıştı. Yayınlanan bu güncelleme, Apple Podcasts için yeni özellikler ve daha fazlasına ev sahipliği yapıyor.

    Reklam
    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yazın
    Yorum Yazın

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Atatürk Mah. Sütçü İmam Cd. No: 101/2
    Ümraniye, İstanbul 34764
    +90 216 335 66 66
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.