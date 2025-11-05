Apple eski iPhone’lar için iOS 18.7.2 güncellemesini sundu

Reklam

Apple, iOS ve iPadOS 26'ya güncellenemeyen daha eski cihazları korumak için yeni güncellemeler yayınladı.

iOS ve iPadOS 18.7.2 güncellemeleri tüm kullanıcılara sunuldu.

Yayınlanan güncellemenin temel amacı, hackerların cihazlara izinsiz girmesine ve veri çalmasına olanak tanıyabilecek çok sayıda güvenlik açığını düzeltmek olarak belirtiliyor.

Apple bu akşam iOS ve iPadOS 18.7.2 güncellemesinin kararlı sürümünü tüm kullanıcılar için yayınladı. iOS/iPadOS 26’yı desteklemeyen daha eski iPhone/iPad’ler için yayınlanan yeni güncellemeler, hackerların cihazları ele geçirip veri elde etmesine olanak sağlayabilecek çeşitli güvenlik açığı düzeltmeleri içeriyor.

iOS/iPadOS 18.7.2 önemli hata düzeltmelerine odaklanıyor

Apple, “Bu güncelleme önemli güvenlik düzeltmeleri sağlıyor ve tüm kullanıcılara öneriliyor” cümlesiyle yeni güncellemeyi tanımlıyor. Yazılım, iOS 26’yı tercih etmeyen ya da iOS 18’den sonra artık büyük güncellemeleri desteklemeyen geçemeyen cihazlar için önemli bir rol oynuyor.

Reklam

Güncellemenin çok sayıda güvenlik açığını ortadan kaldırdığı, dolayısıyla kullanıcıların bir an önce bu yazılımı indirmeleri gerektiği vurgulanıyor. Özellikle de iPhone XS, iPhone 11, iPhone 12 ve iPhone SE (2. nesil) gibi daha eski modeller için hayati önem taşıyan güncelleme, başlıca aşağıdaki hataları düzeltmeye odaklanıyor:

Bir önceki sürümde ortaya çıkan kritik güvenlik açıkları giderildi.

Kötü amaçlı kodların çalışmasına yol açabilecek WebKit açıkları onarıldı.

Medya dosyalarının işlenmesi esnasında meydana gelen bellek sızıntıları çözüldü.

Üçüncü taraf uygulamaların izinsiz olarak mikrofon ya da klavye girdilerine ulaşmasını engelleyen ek güvenlik kalkanlarıyla güçlendirildi.

Performans kararlılığının artırılmasına ilişkin çeşitli optimizasyonlar uygulandı.

App Store, Kamera ve Notlar gibi uygulamalarda görülen güvenlik ve kararlılık sorunları düzeltildi.

Apple’ın yeni iOS güncellemesi yaklaşık 400 MB dosya boyutuna sahip. Mobil telefonlar ve tabletler için işletim sistemlerinin sürümü 22H124 olarak karşımıza çıkıyor.

Yazılım şu anda Ayarlar uygulaması üzerinden, tercihen ek mobil veri maliyetlerinden kaçınmak için Wi-Fi aracılığıyla ve kurulumu tamamlamak için pilin en az yüzde 50 şarj edilmiş olması koşuluyla indirilebiliyor.

Son olarak Apple dün gece saatlerinde iOS 26.2 Beta 1 güncellemesi ile karşımıza çıkmıştı. Yayınlanan bu güncelleme, Apple Podcasts için yeni özellikler ve daha fazlasına ev sahipliği yapıyor.