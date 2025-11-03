Yurt dışı telefonlara yeni zam: IMEI kayıt ücreti 57 bin TL’yi aştı

Reklam

TÜİK tarafından açıklanan yeniden değerleme oranıyla birlikte 2026 yılı IMEI kayıt harcı yüzde 25,49 oranında zamlandı.

Geçtiğimiz yıl 45.692 TL olarak uygulanan IMEI kayıt ücreti, 1 Ocak 2026 itibarıyla 57.241 TL’ye yükselecek.

Bu cihazların Türkiye'ye giriş tarihinden itibaren 120 gün içinde IMEI kaydının tamamlanması yasal zorunluluk taşıyor.

Yurt dışı seyahatlerinden getirilen akıllı telefonlar için her yıl beklenen IMEI kayıt ücreti 2026 yılında büyük bir zam alacak. Çok sayıda vatandaşı doğrudan ilgilendiren bu gelişme, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı yeniden değerleme oranıyla birlikte netlik kazandı.

TÜİK’in yeniden değerleme oranının netlik kazanması ile beraber yurt dışından telefon getirmek isteyen vatandaşlar için beklenen haber gelmiş oldu. Peki ya yeni yılda vatandaşın bütçesi IMEI ücretleri konusunda nasıl etkilenecek? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

2026 IMEI kayıt ücreti ne kadar?

1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yurt dışından gelen telefonlar için IMEI ücreti 57 bin 241 TL olarak duyuruldu. Açıklanan rakamlar, TÜİK’in paylaştığı yeniden değerleme oranının yüzde 25,49 oranında zamlanmasıyla birlikte belirlendi.

2025 yılında kayıt ücretlerinin 45 bin 692 TL olduğunu hatırlatmakta fayda var. Fakat yılbaşından itibaren bu durum değişecek. Dolayısıyla da IMEI kaydı yapmayı düşünen vatandaşların zamdan önce işlemi gerçekleştirmeleri ve elini çabuk tutmaları gerekiyor.

Yurt dışından getirilen telefonlar için Türkiye’ye girişten itibaren 120 gün içinde IMEI kaydı gerçekleştirilmesi zorunlu tutuluyor. Sunulan bu süre zarfında kayıt yapılmaması halinde ise IMEI numarası Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından kapatılıyor. Yani telefon Türkiye’de artık kullanılamaz hale geliyor.

Son 5 yılda IMEI ücretlerine ne kadar zam geldi?

BirGün Gazetesi’nin haberine göre 2022 yılında 2 bin 732 TL olan IMEI kayıt harcı şu anda 57 bin TL’yi aştı. Son 5 yıl içinde IMEI ücretlerinde meydana gelen değişim şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Yıl IMEI kayıt ücreti Artış oranı 2022 2.732 TL %123 2023 6.091 TL %123 2024 20.000 TL %228 2025 45.692 TL %128 2026 57.241 TL %25,49