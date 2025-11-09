Intel’den 10 yıllık çalışana “bilgi hırsızlığı” davası

Reklam

Intel, 10 yılı aşkın süredir şirkette çalışan eski yazılım mühendisi Jinfeng Luo'ya karşı "bilgi hırsızlığı" iddiasıyla dava açtı.

Luo'nun, işten çıkarılma bildirimini aldıktan sonra kurumsal dizüstü bilgisayarından harici bir cihaza 18 bin "çok gizli" dosya aktarmaya çalıştığı öne sürülüyor.

250 bin dolarlık tazminat talep eden Intel'in davası ABD mahkemelerinde devam ediyor.

Intel, gizli verileri içeren 18 bin şirket içi dosyayı çaldığı iddia edilen eski bir çalışanına karşı yasal işlem başlattı. Dava, şirkette on yıldan fazla süredir çalışan ve bu yılın Temmuz ayında resmi olarak işten çıkarılmasından birkaç gün önce belgelere eriştiği iddia edilen Jinfeng Luo’yu kapsıyor.

Intel “çok gizli” 18 bin dosyanın çalındığını öne sürüyor

Intel tarafından açılan bir davaya göre 35 bin kişiyi kapsayan kitlesel işten çıkarmanın bir parçası olarak görevine son verilen yazılım mühendisi Jinfeng Luo, 31 Temmuz’da fesih bildirimi aldı.

Bu süre zarfında eski çalışan, şirket dizüstü bilgisayarından harici bir cihaza dosya aktarmaya çalıştı. Fakat işlem Intel’in dahili sistemleri tarafından engellendi.

Yine de tüm bu önlemlere rağmen Luo’nun güvenlik kontrollerini aşarak büyük miktarda hassas veri indirdiği iddia ediliyor. Aktarılan dosyalar arasında Intel tarafından “çok gizli” olarak nitelendirilen bilgiler de bulunuyordu.

Meydana gelen bu durum, şirket için yüksek riskli endişelere yol açtı. Bu keşif, Luo’nun verileri çıkarmaktan sorumlu olduğunu tespit eden bir iç soruşturmanın açılmasına sebep oldu.

Luo’ya kayıtlı adresinden ulaşma girişimleri başarısızlıkla sonuçlanınca Intel, 250 bin dolar tazminat ve bilgilerin sızdırılmasını önlemek için mahkeme emri talep eden bir dava açtı.

Şirket, çalınan içeriğin stratejik projelerle doğrudan bağlantılı olduğunu ve yüksek derecede fikri mülkiyet içerdiğini iddia ediyor.

Mühendisten bugüne kadar herhangi bir açıklama yapılmadı. ABD’de şu anda konuya ilişkin yasal süreç devam ediyor. Bu durum, Intel’de çalışanlar arasında hayal kırıklığına yol açan yeni bir işten çıkarma dalgasının ortasında meydana geliyor.