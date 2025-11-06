Bakan Şimşek’ten IMEI ücreti ve vergilere indirim sinyali

Reklam

Bakan Şimşek, 2026 yılındaki vergi ve harç güncellemelerinin Yeniden Değerleme Oranı'ndan daha düşük bir seviyede yapılmasının gündemlerinde olduğunu dile getirdi.

YDO'da indirim yapılmazsa IMEI kayıt ücretinin 45 bin 614 TL'den 57 bin 245 TL'ye çıkması bekleniyordu.

Fakat şimdilik ne kadarlık bir indirim olacağı kesin olarak ifade edilmedi.

Türkiye’de her yıl 1 Ocak tarihinde yurt dışı çıkış harçlarından pasaport ücretlerine kadar birçok kalemde uygulanacak zam oranı yeniden belirleniyor. Yurt dışından telefon getirenler için kritik bir önem taşıyan IMEI kayıt ücreti de bu dönemde güncelleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten gelen son açıklamalar, tüm bu vergi ve harçlarda indirime gidilebileceğine işaret ediyor.

Geçen hafta Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yeniden değerleme oranı ile birlikte 2026 yılında IMEI kayıt ücretinin yüzde 25,49 oranında zamlanacağı ortaya çıkmıştı. Şu anda 45 bin 692 TL olan IMEI ücreti için 57 bin 241 TL’lik bir ücret ödenmeye başlanacağı bildirilmişti. Fakat Bakan Şimşek’in açıklamaları, bu konuda kullanıcıları rahatlatacak bir gelişme yaşanabileceği konusunda vatandaşlara umut verdi.

2026’da vergi ve cezalara gelecek zam oranı düşebilir

IMEI kayıt ücreti normal şartlarda TÜİK’in açıkladığı Yeniden Değerleme Oranı’na göre otomatik olarak belirleniyor. Fakat Bakan Şimşek, bu konuda bir müdahalede bulunularak indirime gidilebileceğinin sinyallerini verdi. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı yetkisiyle bu oran manuel olarak azaltılıp artırılabiliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in vergi ve harç güncellemesi ile ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde karşımıza çıkıyor:

“Yıllık enflasyon ekimde sınırlı da olsa geriledi. 2022 ve 2023 yıl sonunda sırasıyla yüzde 64 ve yüzde 65 gerçekleşen enflasyon, 2024’te yüzde 44’e ve 2025 yılı Ekim ayında yüzde 32,9’a indi. Dezenflasyon sürecinde geçici dalgalanmalar yaşanabiliyor. Son dönemde bir yavaşlama gözlense de genel tablo değişmedi. Destekleyici küresel ve yurt içi koşullar sayesinde dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz. Bütçe imkânları doğrultusunda, 2026 yılı için vergi ve harçlardaki güncellemenin, enflasyon hedeflerini dikkate alarak yeniden değerleme oranından daha düşük oranda yapılması hususu gündemimizde. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı kararlılıkla uyguluyor, enflasyon üzerindeki arz yönlü baskıları azaltacak yapısal adımları atıyoruz.”