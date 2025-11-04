Nintendo Switch 2 tüm zamanların en büyük konsol lansmanına imza attı

Reklam

Nintendo Switch 2, piyasaya sürülmesinden (5 Haziran) Eylül ayı sonuna kadar 10,36 milyon adet sattı.

Böylelikle konsol, önceki Switch modelinin (4,7 milyon), PS4'ün (7,5 milyon) ve PS5'in (7,8 milyon) ilk iki çeyrekteki satışlarını geçti.

Cihaz, olağanüstü satış performansıyla tarihin en büyük oyun konsolu lansmanı olarak kabul ediliyor.

Nintendo Switch 2’nin olağanüstü lansmanı Eylül ayında da ivmesini korudu. Ay sonuna kadar konsolun toplam satışları 10,36 milyonu aştı.

Konsol, piyasaya sürüldüğü ilk iki çeyrekteki satış rakamlarına bakıldığında ilk Nintendo Switch (4,7 milyon), PlayStation 4 (7,5 milyon) ve PlayStation 5’in (7,8 milyon) satışlarını geride bıraktı.

Reklam

Sony’nin son nesil oyun konsolu PS5 pandemi sırasında piyasaya sürüldüğü için büyük bir stok sorunuyla karşılaşmıştı. Bunun da etkisiyle Nintendo’nun yeni cihazı, tarihin en büyük oyun konsolu lansmanı olarak değerlendiriliyor.

Switch 2’den 10 milyon satışla rekor başarı

Nintendo bugün mali sonuçlarının bir parçası olarak güncel satış rakamlarını kamuoyuna açıkladı. Şirket, mali yıl için donanım satış tahminini 15 milyondan 19 milyon adede yükseltti. Ayrıca faaliyet kârı tahminini yüzde 15 artırarak yaklaşık 2,4 milyar dolara çıkardı.

VGC’nin haberine göre Japon oyun devi, revize tahmininde Eylül 2025 sonu itibarıyla yürürlükte olan ABD tarife önlemlerini dikkate aldığını belirtti. Switch 2’nin 5 Haziran’daki lansmanından bu yana satışlarının yüzde 35’i (3,68 milyon) Amerika’da, yüzde 22,6’sı ise Japonya’da (2,35 milyon) gerçekleşti.

Switch 2 satışları Nintendo’nun ilk yıl hedefine (19 milyon) ulaşırsa konsol aynı dönemde orijinal Switch’i (14,87 milyon), PS4’ü (13,5 milyon) ve PS5’i (13,4 milyon) geride bırakacak.

Nintendo’nun Switch Online, indirmeler, amiibo ve aksesuarlar dahil olmak üzere özel video oyun platformunun satışları, Switch 2’nin piyasaya sürülmesi ve daha yüksek birim fiyatının etkisiyle bir önceki yıla göre yüzde 119 arttı.

Konsolun çıkış oyunu Mario Kart World, 4 milyondan fazla satarak toplam satışını 9,57 milyona çıkardı. Yeni oyun, aynı anda piyasaya sürülen en popüler öncülü Mario Kart 8 Deluxe’ün iki katı satış rakamına ulaşarak, Mario Kart serisinin bugüne kadarki en büyük lansmanı olarak kendini kanıtlıyor.

Nintendo Switch 2 teknik özellikleri

Ekran 7.9″ 1080p geniş renk gamutu LCD, HDR10, VRR / 120 Hz Boyutlar (konsol) 272 × 116 × 13.9 mm (Joy-Con 2 takılı halde) Ağırlık Yaklaşık 401 g (joy-con hariç) / Yaklaşık 534 g (takılı halde) İşlemci (CPU/GPU) Nvidia Tegra T239 “Drake”: 8‑çekirdek ARM Cortex‑A78C CPU; Ampere GPU (1536 CUDA) CPU/GPU frekansları CPU: max 1.7 GHz; GPU: dock modu 1007 MHz, taşınabilir 561 MHz RAM 12 GB LPDDR5X (2×6 GB), 128‑bit; 3 GB sistem için ayrılmış, 9 GB oyunlara Bellek Bant Genişliği 102 GB/s (dock) / 68 GB/s (taşınabilir) İç Depolama 256 GB UFS; microSD Express ile 2 TB’a kadar genişletilebilir Video çıkışı Dock: 4K/60 fps; 1440p/120 fps; Taşınabilir: 1080p/120 fps Kablosuz Bağlantı Wi‑Fi 6, Bluetooth; dock’ta Ethernet Pil 5220 mAh Li‑ion; 2–6.5 saat; yaklaşık 3 saat şarj Joy‑Con 2 Batarya: 500 mAh (yaklaşık 20 saat); manyetik bağlantı; HD Rumble 2; gyro, ivmeölçer, mouse sensörü Pro Controller (opsiyonel) 1070 mAh; yaklaşık 40 saat; Bluetooth/NFC; HD Rumble; gyro/ivmeölçer Dock 2×USB‑A 2.0, HDMI, Ethernet, AC‑adaptör; fanlı yapı