Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Oyun

    Nintendo Switch 2 tüm zamanların en büyük konsol lansmanına imza attı

    Nintendo'dan gelen bilgilere göre yeni nesil oyun konsolu Switch 2 dünya çapında 10 milyon satışa ulaşarak tarihin en büyük konsol lansmanına imza attı.
    Switch 2
    Reklam
    • Nintendo Switch 2, piyasaya sürülmesinden (5 Haziran) Eylül ayı sonuna kadar 10,36 milyon adet sattı.
    • Böylelikle konsol, önceki Switch modelinin (4,7 milyon), PS4'ün (7,5 milyon) ve PS5'in (7,8 milyon) ilk iki çeyrekteki satışlarını geçti.
    • Cihaz, olağanüstü satış performansıyla tarihin en büyük oyun konsolu lansmanı olarak kabul ediliyor.

    Nintendo Switch 2’nin olağanüstü lansmanı Eylül ayında da ivmesini korudu. Ay sonuna kadar konsolun toplam satışları 10,36 milyonu aştı.

    Konsol, piyasaya sürüldüğü ilk iki çeyrekteki satış rakamlarına bakıldığında ilk Nintendo Switch (4,7 milyon), PlayStation 4 (7,5 milyon) ve PlayStation 5’in (7,8 milyon) satışlarını geride bıraktı.

    Reklam

    Sony’nin son nesil oyun konsolu PS5 pandemi sırasında piyasaya sürüldüğü için büyük bir stok sorunuyla karşılaşmıştı. Bunun da etkisiyle Nintendo’nun yeni cihazı, tarihin en büyük oyun konsolu lansmanı olarak değerlendiriliyor.

    Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz çapraz platform desteğine sahip oyunlar

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz çapraz platform desteğine sahip oyunlar

    Switch 2’den 10 milyon satışla rekor başarı

    Nintendo bugün mali sonuçlarının bir parçası olarak güncel satış rakamlarını kamuoyuna açıkladı. Şirket, mali yıl için donanım satış tahminini 15 milyondan 19 milyon adede yükseltti. Ayrıca faaliyet kârı tahminini yüzde 15 artırarak yaklaşık 2,4 milyar dolara çıkardı.

    VGC’nin haberine göre Japon oyun devi, revize tahmininde Eylül 2025 sonu itibarıyla yürürlükte olan ABD tarife önlemlerini dikkate aldığını belirtti. Switch 2’nin 5 Haziran’daki lansmanından bu yana satışlarının yüzde 35’i (3,68 milyon) Amerika’da, yüzde 22,6’sı ise Japonya’da (2,35 milyon) gerçekleşti.

    Nintendo Switch 2

    Switch 2 satışları Nintendo’nun ilk yıl hedefine (19 milyon) ulaşırsa konsol aynı dönemde orijinal Switch’i (14,87 milyon), PS4’ü (13,5 milyon) ve PS5’i (13,4 milyon) geride bırakacak.

    Nintendo’nun Switch Online, indirmeler, amiibo ve aksesuarlar dahil olmak üzere özel video oyun platformunun satışları, Switch 2’nin piyasaya sürülmesi ve daha yüksek birim fiyatının etkisiyle bir önceki yıla göre yüzde 119 arttı.

    En iyi ücretsiz Steam oyunları (2025): Sıfır bütçeyle maksimum keyif

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    En iyi ücretsiz Steam oyunları (2025): Sıfır bütçeyle maksimum keyif

    Konsolun çıkış oyunu Mario Kart World, 4 milyondan fazla satarak toplam satışını 9,57 milyona çıkardı. Yeni oyun, aynı anda piyasaya sürülen en popüler öncülü Mario Kart 8 Deluxe’ün iki katı satış rakamına ulaşarak, Mario Kart serisinin bugüne kadarki en büyük lansmanı olarak kendini kanıtlıyor.

    Nintendo Switch 2 teknik özellikleri

    Ekran7.9″ 1080p geniş renk gamutu LCD, HDR10, VRR / 120 Hz
    Boyutlar (konsol)272 × 116 × 13.9 mm (Joy-Con 2 takılı halde)
    AğırlıkYaklaşık 401 g (joy-con hariç) / Yaklaşık 534 g (takılı halde)
    İşlemci (CPU/GPU)Nvidia Tegra T239 “Drake”: 8‑çekirdek ARM Cortex‑A78C CPU; Ampere GPU (1536 CUDA)
    CPU/GPU frekanslarıCPU: max 1.7 GHz; GPU: dock modu 1007 MHz, taşınabilir 561 MHz
    RAM12 GB LPDDR5X (2×6 GB), 128‑bit; 3 GB sistem için ayrılmış, 9 GB oyunlara
    Bellek Bant Genişliği102 GB/s (dock) / 68 GB/s (taşınabilir)
    İç Depolama256 GB UFS; microSD Express ile 2 TB’a kadar genişletilebilir
    Video çıkışıDock: 4K/60 fps; 1440p/120 fps; Taşınabilir: 1080p/120 fps
    Kablosuz BağlantıWi‑Fi 6, Bluetooth; dock’ta Ethernet
    Pil5220 mAh Li‑ion; 2–6.5 saat; yaklaşık 3 saat şarj
    Joy‑Con 2Batarya: 500 mAh (yaklaşık 20 saat); manyetik bağlantı; HD Rumble 2; gyro, ivmeölçer, mouse sensörü
    Pro Controller (opsiyonel)1070 mAh; yaklaşık 40 saat; Bluetooth/NFC; HD Rumble; gyro/ivmeölçer
    Dock2×USB‑A 2.0, HDMI, Ethernet, AC‑adaptör; fanlı yapı

    Reklam
    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yazın
    Yorum Yazın

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Atatürk Mah. Sütçü İmam Cd. No: 101/2
    Ümraniye, İstanbul 34764
    +90 216 335 66 66
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.