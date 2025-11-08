E-ticaret platformlarında “gizemli kutu” satışları yasaklandı

Reklam

Ticaret Bakanlığı, e-ticaret platformlarında popülerleşen gizemli kutu satışlarını resmen yasakladı.

Reklam Kurulu, bu ürünlerin tanıtımını tüketicileri yanıltan "haksız ticari uygulama" olarak belirledi.

Kurul, bu uygulamayı yapan 9 ayrı reklam veren hakkında durdurma ve ceza kararı verdi.

Ticaret Bakanlığı, online alışveriş platformlarında “gizemli kutu” satışlarını resmen yasakladı. Bir süredir tartışma konusu haline gelen bu ürün, içinde ne olduğu ile ilgili önceden herhangi bir bilgi verilmeyen, isminden de anlaşılacağı üzere tamamen “sürpriz” bir içeriğe sahip oluyor.

Bazı internet kullanıcıları bu ürünlerin satıcılar tarafından “manipülasyon” yapmaya çok müsait oldukları için kısıtlanması gerektiğini savunuyordu. Bu konuda harekete geçen Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu, hızla yayılan bu ürünün satışlarını tamamen sonlandırma kararı aldı.

Bakanlık 9 firmaya ceza kesti

Reklam Kurulu, “gizemli kutu” ürünlerinin tüketicilerin ekonomik davranış biçimini ciddi bir şekilde bozabilecek nitelikte olduğunu bildirdi. Bu tarz ürünlerin reklam yoluyla “haksız ticari uygulama” teşkil ettiği aktarıldı.

Ticaret Bakanlığı bu bağlamda e-ticaret platformlarında içeriği açıklanmayan bu tarz ürünlerin satışlarının tamamen durdurulmasına hükmetti. Bununla beraber söz konuyu uygulamayı yapan 9 farklı reklamveren hakkında durdurma cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından gizemli kutuların yasaklanması ile ilgili yapılan resmi açıklama şu şekilde oldu:

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu “Gizemli Kutu” Satışlarıyla Kararlı Mücadelesine Devam Ediyor: E-Ticaret Platformlarında, İçeriği Belirsiz Ürünlerden Oluşan Muhtelif Ürün Satışları Durduruldu (08.11.2025) pic.twitter.com/szaJbgU7Ka — T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) November 8, 2025

“Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu’nun gerçekleştirdiği 361 sayılı toplantısında, son günlerde muhtelif e-ticaret platformlarında sayıları hızla artan ve kutu içeriğine dair herhangi bir bilgilendirme yapılmaksızın satışa sunulan “gizemli kutular” ele alındı. Kurul tarafından yapılan incelemeler neticesinde; Söz konusu gizemli kutu tanıtımlarının, tüketicilerin ekonomik davranış biçimini önemli ölçüde bozabilecek nitelikte olduğu, Normal şartlar altında taraf olunmayacak bir tüketici işlemine yönlendirebileceği, Mesafeli satışa konu mal veya hizmetin içeriğine ilişkin belirsizlik sebebiyle “gizemli kutu” ve benzeri satış yöntemlerinin reklam yoluyla haksız ticari uygulama teşkil ettiği değerlendirildi. REKLAM KURULU, 9 REKLAM VERENE DURDURMA CEZASI UYGULADI, E-TİCARET PLATFORMLARINA BU İÇERİKTEKİ SATIŞLARIN ENGELLENMESİ YÖNÜNDE UYARIDA BULUNDU Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda: 9 ayrı reklam veren hakkında durdurma cezası uygulanmasına karar verildi. Bu ürünlerin satışının yapıldığı e-ticaret platformlarına, ilgili ürünlerin satışının engellenmesine yönelik önleyici tedbirlerin alınması doğrultusunda uyarılar gönderildi. Ticaret Bakanlığı olarak; tüketicilerin haklarının korunması, aldatıcı ve yanıltıcı reklam faaliyetleriyle etkin şekilde mücadele edilmesi, özellikle genç tüketicilerin bu tür uygulamaların olumsuz etkilerinden uzak tutulması amacıyla denetimlerimiz ve çalışmalarımız kesintisiz şekilde devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”