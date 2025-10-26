Webmasto Hafta Özeti (20-26 Ekim 2025)

Bu hafta teknoloji dünyasında yaşanan önemli gelişmeleri sizler için bir araya getirdik. Akıllı telefonlar, yapay zeka, bağlantı teknolojileri, siber güvenlik, oyun endüstrisi ve donanım pazarına ilişkin dikkat çekici haberleri sıraladık.

Teknoloji dünyasında bu hafta neler yaşandı? (20-26 Ekim 2025)

20-26 Ekim 2025 tarihleri arasında teknoloji dünyasında neler yaşandı? Bu hafta yaşanan önemli gelişmelere ve öne çıkan haberlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Akıllı telefonlarda ÖTV düzenlemesi

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte telefonlarda uygulanan ÖTV matrahları düzenlendi. Daha önce 1.500 TL ve 3 bin TL olan ÖTV matrah limitleri sırasıyla 4 bin 500 TL ve 9 bin TL’ye çıktı. Yeni düzenlemeye göre ÖTV matrahı 4 bin 500 TL’yi aşmayanlar için yüzde 25, 4 bin 500 TL ile 9 bin TL arasında olanlar için yüzde 40, 9 bin TL’yi aşanlar için ise yüzde 50 ÖTV oranı uygulanacak.

“5G ile birlikte faturalar da artacak”

Bakan Uraloğlu, 3.5 milyar dolarlık 5G ihalesinin ardından fiyat politikasını masaya yatırdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, 5G teknolojisinin 1 Nisan 2026 itibarıyla kullanıma sunulacağını söyledi. 4.5G’de kalmayı tercih edenlerin mevcut fatura seviyeleriyle devam edebileceği, yüksek hız talep eden kullanıcıların ise bu maliyetleri karşılamak zorunda olduğu aktarıldı.

WhatsApp, ChatGPT ve diğer yapay zekalara yasak getirdi

WhatsApp, üçüncü taraf yapay zeka araçlarının platformdaki varlığını sonlandırıyor. 15 Ocak 2026’dan itibaren ChatGPT gibi yapay zeka hizmetlerine WhatsApp’tan erişilemeyecek. Meta, kullanıcı gizliliğini ve platform güvenliğini koruma amacıyla böyle bir karar aldıklarını vurguluyor.

Türk Telekom Genel Müdürü Ümit Önal, Siber Güvenlik Başkanlığına atandı

Türk Telekom Genel Müdürü Ümit Önal, Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Siber Güvenlik Başkanlığı’na atandı. 2019 yılından beridir Türk Telekom’un CEO’su olarak görev yapan Önal, artık Türkiye’nin bilgi güvenliğinin sağlanması çalışmalarını yürütecek.

iPhone 17 satışlarda selefini geçti

Amiral gemisi iPhone 17, lansman döneminde geçen yılki iPhone 16 modelinin ilk satış performansını geride bırakmayı başardı. Analistler, satış rakamlarındaki başarının, telefonun yenilenen özellikleri ve pazarlama stratejisi ile doğrudan bağlantılı olduğuna işaret ediyor.

3,6 milyar TL’lik “yasa dışı bahis” operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı. Kolluk kuvvetlerinin operasyon kapsamında bilgi almak için Paribu, Papara, Binance TR ve Nesine gibi platformlardan destek aldığı belirtildi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan 24 kişinin, toplamda 3 milyar 665 milyon TL’lik para transferi gerçekleştirdiği aktarıldı.

Warner Bros. Discovery satılıyor

Warner Bros. Discovery (WBD), potansiyel satış tekliflerini değerlendirmeye aldıklarını açıkladı. Şirketin halihazırda 2026 ortasına kadar tamamlamayı planladığı Discovery Global’den ayrılma stratejisi devam ederken, bu durumun satış görüşmelerine engel teşkil etmediği vurgulanıyor. WBD ile ilgilenen firmalar arasında Netflix ve Comcast’in isimleri öne çıkıyor.

CS2 güncellemesi, skin piyasasını derinden sarstı

Yayınlanan son CS2 güncellemesi, 5 ögenin birleştirilerek bıçak ya da eldiven skinleri ile takas edilmesine olanak tanıyan bir sistem sunuyor. Değişiklik, daha önce yalnızca sandıklardan şans eseri çıkan çok nadir skinlerin erişimini kolaylaştırıyor. Bu durumun sonucunda oyunun skin piyasasının 3 milyar dolar gibi ciddi bir kayıp yaşadığı belirtiliyor.

ChatGPT Atlas tarayıcısı yayınlandı

OpenAI, yapay zeka destekli internet tarayıcısı ChatGPT Atlas’ı kullanıcılara sundu. Atlas, tarama geçmişini ve bağlamı hatırlayan “Tarayıcı Hafızaları” özelliğiyle ChatGPT’nin cevaplarını iyileştirerek daha kişiselleştirilmiş bir deneyim vaat ediyor. İlk olarak macOS için ücretsiz olarak yayınlanan tarayıcının yakında Windows, iOS ve Android’e de gelmesi bekleniyor.

iPhone 18, A20 çipi yüzünden daha pahalı olabilir

Eylül 2026’da piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 18, 2 nm mimarisiyle üretilen A20 çipiyle donatılacak. Bu yeni işlemci, iPhone’larda daha önce görülmemiş bir performans ve güç tüketimi oranı sağlayacak. Fakat Apple’ın özel çip ortağı TSMC’nin üretim maliyetinde yaklaşık yüzde 50’lik bir artış bekliyor. Bu maliyet artışının da iPhone 18 serisinin fiyatlarını doğrudan etkileyeceği tahmin ediliyor.

Samsung Galaxy XR resmen piyasaya sunuldu

Samsung, Google ve Qualcomm ortaklığıyla geliştirilen karma gerçeklik başlığı Galaxy XR resmen tanıtıldı. Cihaz, Android XR işletim sistemi ve Google Gemini desteğiyle konforlu bir deneyim vaat ediyor. Snapdragon XR2+ Gen 2 işlemciden güç alan ürün, 16 GB RAM ile üst düzey donanım ortaya koyuyor.

Microsoft, Copilot’un yeni yüzü Mico’yu duyurdu

Microsoft, Copilot’un sesli arayüzüne duygusal tepkiler veren yeni sanal karakteri Mico’yu getirdi. İlgi çeken yeni karakter, 90’ların ünlü asistanı Clippy’nin varisi olarak nitelendiriliyor. Mico’nun ilk aşamada ABD, İngiltere ve Kanada’daki kullanıcılara sunulacağı açıklandı.

X, eski kullanıcı adlarını satışa çıkarıyor

X, uzun süredir kullanılmayan kullanıcı adlarını satışa çıkarmayı planlıyor. Bu kullanıcı adlarının Premium abonelere öncelikli olarak satılması veya teklif edilmesi amaçlanıyor. Platform gelirlerini artırmaya odaklanan pazaryeri için tarih verilmese de bekleme listesi oluşturuldu.

The Sims Mobile için yolun sonu

The Sims Mobile, 20 Ocak 2026 tarihinde resmen kapatılacak. Bu tarihten itibaren sunucularının fişi çekilecek ve oyun tamamen kullanılamaz hale gelecek. Bugün itibarıyla oyuna artık yeni uygulama içi satın alma yapılamayacak ve oyun yeni indirmelere kapatılacak.

Amazon, 600 bin personeli yapay zeka ile değiştirecek

Amazon’un operasyonlarında otomasyonu büyük ölçüde artırma planladığı söyleniyor. Bu strateji, yaklaşık 600 bin çalışanın işini robotlarla değiştirme potansiyeli barındırıyor. Özellikle de depolama ve sevkiyat gibi alanlarda yapay zeka destekli robotların öne çıkacağı vurgulanıyor.

Instagram Hikayeler için Restyle özelliği geldi

Instagram Hikayeleri için sunulan Restyle özelliği, yapay zeka destekli fotoğraf editörü hizmeti veriyor. Meta AI tarafından desteklenen araçta anime, 8-bit ve suluboya gibi birçok hazır efekt yer alıyor. Kullanıcılar bir görselin arka planını değiştirmek, nesneleri kaldırmak ya da yepyeni bir görüntü oluşturmak için metin komutları aracılığıyla bu özelliği kullanabiliyor.

AB’den şarj cihazları için yeni kural

Avrupa Birliği, 2028 yılından itibaren elektronik atıkları azaltmak ve uyumluluğu artırmak amacıyla tüm harici güç kaynaklarında USB-C bağlantısını zorunlu hale getiriyor. Yeni düzenleme, dizüstü bilgisayarlar gibi cihazların şarj ünitelerini de kapsayacak ve kablo ile adaptörün ayrılabilir olmasını şart koşacak.

Samsung Galaxy S21 FE için son büyük güncelleme çıktı

Samsung Galaxy S21 FE, dördüncü ve son büyük güncelleme olan Android 16 tabanlı One UI 8 yazılımını almaya başladı. Güncelleme ilk olarak Vietnam ve Tayland’daki kullanıcılara sunuldu. Bu hafta Türkiye’deki kullanıcılara da ulaşması beklenen yazılım, Eylül 2025 güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor.

WhatsApp ve Messenger, dolandırıcılarla mücadeleyi sıkılaştırıyor

Meta, WhatsApp’a ekran paylaşımı uyarısı, Messenger’a ise yapay zeka destekli dolandırıcılık tespiti getirerek kullanıcılarını sosyal medya dolandırıcılıklarına karşı korumayı hedefliyor. WhatsApp uyarısı hassas bilgilerin paylaşımını önlemeyi amaçlarken, Messenger’daki araç potansiyel spam mesajları belirleyip kullanıcıları bilgilendiriyor. Özellik bilhassa 60 yaş üzeri kullanıcıları hedefleyen dolandırıcılıklarla mücadele etmeyi amaçlıyor.

AI Siri biraz daha gecikebilir

Apple, uzun süredir beklenen yapay zeka destekli Siri’yi iOS 26.4’ün bir parçası olarak 2026’nın başlarında sunacağını açıklamıştı. Fakat şu anda test edilen ön sürüm, yapay zeka asistanının performansının beklentileri karşılamadığı yönünde endişeler ortaya koyuyor.

Galaxy S26 Pro’nun fişi çekildi

Samsung, Galaxy S26 serisinde “Pro” model isimlendirmesini kullanmaktan vazgeçti. Şirket, serinin geleneksel isimlendirme şemasına sadık kalarak Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra modellerini karşımıza çıkaracak. Sızıntılara göre temel Galaxy S26 modelinin önemli bir yenilik sunmayacağı, dolayısıyla “Pro” etiketini hak edecek bir iyileştirme getirmeyeceği vurgulanıyor.

Snapdragon 6s Gen 4 tanıtıldı

4 nanometre üretim sürecine sahip Snapdragon 6s Gen 4 resmen tanıtıldı. Qualcomm’a göre yeni çip, önceki nesle kıyasla CPU performansında yüzde 36’ya ve GPU grafik performansında yüzde 59’a kadar artış sunuyor. 200 MP’e kadar kamera ve 144 Hz Full HD+ ekranları destekleyen çip, giriş ve orta segmente hitap eden telefonlarda yer alacak.