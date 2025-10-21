Elon Musk’ın yeni gelir kapısı: X eski kullanıcı adlarını satışa çıkarıyor

X, uzun süredir kullanılmayan kullanıcı adlarını satışa çıkarmayı planlıyor.

Bu kullanıcı adlarının Premium abonelere öncelikli olarak satılması veya teklif edilmesi amaçlanıyor.

Platform gelirlerini artırmaya odaklanan pazaryeri için tarih verilmese de bekleme listesi oluşturuldu.

Elon Musk’ın sahibi olduğu X platformu, aktif olmayan kullanıcı adlarını ücretli abonelere satmaya başlayacak. Popüler sosyal ağ, Premium Plus ve Premium Business kullanıcılarının artık kullanılmayan kullanıcı arayıp talep etmelerine olanak tanıyan bir pazar yeri sunacak. Kullanıcı adı pazaryeri sayesinde daha önce ücretsiz olan bir şeyi artık ayrıcalıklı bir hizmete dönüştürecek.

Ortaya çıkan detaylara göre bazı kullanıcı adları 2 bin 500 dolar gibi yüksek fiyatlarla listelenecek. Bu karar, Elon Musk’ın abonelik avantajlarını genişletme ve yeni ücretli aboneleri teşvik etme stratejisinin bir parçası olarak karşımıza çıkacak.

X aktif olmayan kullanıcı adlarını nakde çeviriyor

X’ten gelen resmi bilgilere göre mevcut kullanıcı adları iki kategoriye ayrılacak. Bunlar “öncelikli” ve “nadir” olarak sınıflandırılacak. İlk kategori tam adlar, ifadeler veya alfanümerik kümeler gibi daha yaygın kombinasyonları içerecek. Uygun aboneler tarafından ek ücret ödemeden kullanılabilecek.

İkinci kategoride ise kısalıkları veya benzersizlikleri nedeniyle daha çok rağbet gören nadir kullanıcı adları satışa sunulacak. Platforma göre bu isimler talebe ve özelliğe bağlı olarak 2 bin 500 dolardan yedi haneli rakamlara kadar fiyatlandırılabilecek.

Platform, yeni bir kullanıcı adı edinildiğinde eskisinin dondurulacağını, yani başka bir hesap tarafından kullanılamayacağını duyurdu. X, gelecekte eski kullanıcı adını ziyaret eden herkesin yeni profile yönlendirilmesini sağlayan ücretli bir yönlendirme özelliği sunmayı amaçlıyor.

Öte yandan platform, Premium aboneliklerini iptal eden abonelerin satın aldıkları isim üzerindeki haklarını kaybedeceklerini açıkça belirtti. Bu durumlarda hesap otomatik olarak orijinal kullanıcı adına geri dönecek. Pazaryerinden alınan kullanıcı adı sisteme geri gönderilecek.

Musk’ın bu hamlesi tartışmalı karşılandı

Bu dikkat çeken gelişme yanıtlarda ve yeni mesajlarda Grok AI’ya erişim gibi değişikliklerin ardından Musk’ın X’i abonelikler ve premium hizmetlerle desteklenen bir ekosistem haline getirme yolunda attığı bir diğer tartışma yaratan adım olarak karşımıza çıkıyor.

X Handle Marketplace için henüz resmi bir lansman tarihi açıklanmadı. Fakat platform şu anda bir bekleme listesi oluşturdu. Sistemin önümüzdeki aylarda, ilk olarak belirli bir abone grubu için kullanıma sunulması bekleniyor.